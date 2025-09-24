HOYSuscripcion LR Focus

U. de Chile recibe pésima noticia de parte de la Conmebol a un día del partido contra Alianza Lima por Copa Sudamericana

Universidad de Chile enfrenta un duro golpe a un día de su duelo contra Alianza Lima en la Copa Sudamericana, tras recibir cinco multas de Conmebol por incidentes anteriores.

U. de Chile recibió cinco multas por parte de Conmebol. Foto: U. de Chile
Malas noticias para U. de Chile en la previa de su duelo contra Alianza Lima por la Copa Sudamericana. A menos de un día de disputar los cuartos de final del torneo internacional, el club chileno recibió una sanción de Conmebol, que lo multó con cinco infracciones debido a los incidentes ocurridos en el partido frente a Independiente.

“El monto de esta multa será debitado automáticamente del importe a recibir por el Club de la Conmebol en concepto de derechos de Televisión o Patrocinio”, se agrega en el fallo.

¿Por qué Conmebol sancionó a U. de Chile con cinco multas?

En detalle, la jueza única resolvió sancionar a los ‘azules’ por incumplir los artículos 4.2.4, 4.2.13, 4.3.3.1, 4.5.1.3 y 7.3.4.1 del Manual de Clubes de la CONMEBOL Sudamericana 2025, además del artículo 23, literal h) del Reglamento de Seguridad de la CONMEBOL y el artículo 12.2, literal e) del Código Disciplinario del mismo organismo.

  • Artículo 4.2.4 trata de los reflectores: “Conforme lo establece el Reglamento de Licencia de Clubes, los estadios indicados deberán obligatoriamente contar con sistemas de iluminación artificial para la edición de 2025, con los siguientes valores lumínicos de referencia"
  • Artículo 4.2.13 del mismo texto, trata de las Instalaciones de hospitalidad: “Para todos los partidos a partir de los Playoff de Octavos de Final del torneo, los estadios deberán ofrecer para hospitalidad de los patrocinadores, un área mínima de 400 m², con infraestructura apropiada y próxima a los asientos de los patrocinadores, que deben ser los asientos mejor posicionados del estadio. El club debe garantizar que esos asientos sean efectivamente ocupados por los patrocinadores de la CONMEBOL”.
  • Artículo 7.3.4.1 trata de la obligación de las entrevistas pospartido y cómo deben llevarse a cabo.
  • Artículo 23 del Reglamento de Seguridad de la CONMEBOL se refiere a la Instalación de Textiles: “La altura de los textiles a ubicar en los alambrados de separación (frentes, banderas, trapos, etc) entre la tribuna y campo de juego, en ningún caso podrán ser superior al 1,50 m de alto. En el caso de las tribunas del primer piso (1ra bandeja), dicha medida será tomada desde el nivel del campo de juego hacia arriba de dichos alambrados. En tribunas por encima del segundo piso (2a bandeja), la medida será tomada desde el piso de ella, hacia arriba del alambrado”

¿Cuándo juega U. de Chile contra Alianza Lima?

El partido entre Alianza Lima y U. de Chile, por el pase a las semifinales de la Copa Sudamericana 2025, se disputará este jueves 25 de septiembre desde las 7.30 p. m. (hora peruana). El vencedor de esta serie se medirá con Lanús, que eliminó a Fluminense, en busca de un lugar en la gran final.

