Deportes

¡Con Alianza Lima! Programación Copa Sudamericana y Libertadores: fecha, horarios y canales por los cuartos de final de los torneos Conmebol

Esta semana se definirán los equipos que clasificarán a la semifinal tanto de la Sudamericana como la Libertadores. Alianza Lima es el único club peruano en competencia.

Los cuartos de final de cada certamen comenzará desde este martes 23. Foto: composición LR
Los cuartos de final de cada certamen comenzará desde este martes 23. Foto: composición LR

Comienza la recta final en la Copa Sudamericana y Copa Libertadores. Son 8 equipos los que aún siguen en competencia en cada torneo Conmebol, pero esta semana quedarán solo 4 en carrera. La vuelta de estos cuartos de final comenzará a disputarse desde este martes 23 hasta el jueves 25. Cabe precisar que si hay empate en el tiempo regular, el encuentro irá directo a los penales, pues no hay tiempo extra.

Por el lado de Perú, Alianza Lima buscará seguir haciendo historia en la Sudamericana y eliminar a U. de Chile en calidad de visita. Ambos equipos igualaron sin goles en la ida en Matute y todo se definirá en Coquimbo.

PUEDES VER: Alianza Lima denuncia actos racistas contra jugadora en último partido por la Liga Femenina: 'Iniciamos acciones federativa y legales'

lr.pe

Programación cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025

Conoce el día, hora y los canales de TV para ver los 4 partidos por el pase a la semifinal de la Sudamericana.

Martes 23 de septiembre

  • Fluminense vs Lanús | 7.30 p. m. (hora peruana) | Estadio de Maracaná de Río de Janeiro

Miércoles 24 de septiembre

  • Atlético Mineiro vs Bolívar | 5.00 p. m. (hora peruana) | Arena MRV
  • Once Caldas vs Independiente del Valle | 7.30 p. m. (hora peruana) | Estadio Palogrande.

Jueves 25 de septiembre

  • U. de Chile vs Alianza Lima | 7.30 p. m. (hora peruana) | Estadio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso.
Canales de TV de la vuelta de los cuartos de final. Foto: Conmebol Sudamericana

Canales de TV de la vuelta de los cuartos de final. Foto: Conmebol Sudamericana

Programación cuartos de final de la Copa Libertadores 2025

Conoce el día, hora y los canales de TV para ver los 4 partidos por el pase a la semifinal de la Libertadores.

Martes 23 de septiembre

  • Racing vs Vélez | 5.00 p. m. (hora peruana) | Estadio Presidente Perón

Miércoles 24 de septiembre

  • Palmeiras vs River Plate | 7.30 p. m. (hora peruana) | Allianz Parque

Jueves 25 de septiembre

  • Sao Paulo vs LDU | 5.00 p. m. (hora peruana) | Morumbi
  • Estudiantes vs Flamengo | 7.30 p. m. (hora peruana) | Estadio Jorge Luis Hirschi.
Canales de TV de la vuelta de los cuartos de final. Foto: Conmebol Libertadores

Canales de TV de la vuelta de los cuartos de final. Foto: Conmebol Libertadores

PUEDES VER: Viaje de Christian Cueva a Perú enciende alarmas en Ecuador, pero DT de Emelec aclara la razón: 'Tiene permiso especial'

lr.pe

Resultados cuartos de final ida de la Copa Sudamericana 2025

  • Lanús 1-0 Fluminense
  • Bolívar 2-2 Atlético Mineiro
  • Independiente del Valle 0-2 Once Caldas
  • Alianza Lima 0-0 U. de Chile.

Resultados cuartos de final ida de la Copa Libertadores 2025

  • Vélez 0-1 Racing
  • River Plate 1-2 Palmeiras
  • LDU 2-0 Sao Paulo
  • Flamengo 2-1 Estudiantes.
