Los cuartos de final de cada certamen comenzará desde este martes 23. Foto: composición LR

Comienza la recta final en la Copa Sudamericana y Copa Libertadores. Son 8 equipos los que aún siguen en competencia en cada torneo Conmebol, pero esta semana quedarán solo 4 en carrera. La vuelta de estos cuartos de final comenzará a disputarse desde este martes 23 hasta el jueves 25. Cabe precisar que si hay empate en el tiempo regular, el encuentro irá directo a los penales, pues no hay tiempo extra.

Por el lado de Perú, Alianza Lima buscará seguir haciendo historia en la Sudamericana y eliminar a U. de Chile en calidad de visita. Ambos equipos igualaron sin goles en la ida en Matute y todo se definirá en Coquimbo.

Programación cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025

Conoce el día, hora y los canales de TV para ver los 4 partidos por el pase a la semifinal de la Sudamericana.

Martes 23 de septiembre

Fluminense vs Lanús | 7.30 p. m. (hora peruana) | Estadio de Maracaná de Río de Janeiro

Miércoles 24 de septiembre

Atlético Mineiro vs Bolívar | 5.00 p. m. (hora peruana) | Arena MRV

Once Caldas vs Independiente del Valle | 7.30 p. m. (hora peruana) | Estadio Palogrande.

Jueves 25 de septiembre

U. de Chile vs Alianza Lima | 7.30 p. m. (hora peruana) | Estadio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso.

Canales de TV de la vuelta de los cuartos de final. Foto: Conmebol Sudamericana

Programación cuartos de final de la Copa Libertadores 2025

Conoce el día, hora y los canales de TV para ver los 4 partidos por el pase a la semifinal de la Libertadores.

Martes 23 de septiembre

Racing vs Vélez | 5.00 p. m. (hora peruana) | Estadio Presidente Perón

Miércoles 24 de septiembre

Palmeiras vs River Plate | 7.30 p. m. (hora peruana) | Allianz Parque

Jueves 25 de septiembre

Sao Paulo vs LDU | 5.00 p. m. (hora peruana) | Morumbi

Estudiantes vs Flamengo | 7.30 p. m. (hora peruana) | Estadio Jorge Luis Hirschi.

Canales de TV de la vuelta de los cuartos de final. Foto: Conmebol Libertadores

Resultados cuartos de final ida de la Copa Sudamericana 2025

Lanús 1-0 Fluminense

1-0 Fluminense Bolívar 2-2 Atlético Mineiro

Independiente del Valle 0-2 Once Caldas

Alianza Lima 0-0 U. de Chile.

Resultados cuartos de final ida de la Copa Libertadores 2025