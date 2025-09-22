¡Con Alianza Lima! Programación Copa Sudamericana y Libertadores: fecha, horarios y canales por los cuartos de final de los torneos Conmebol
Esta semana se definirán los equipos que clasificarán a la semifinal tanto de la Sudamericana como la Libertadores. Alianza Lima es el único club peruano en competencia.
Comienza la recta final en la Copa Sudamericana y Copa Libertadores. Son 8 equipos los que aún siguen en competencia en cada torneo Conmebol, pero esta semana quedarán solo 4 en carrera. La vuelta de estos cuartos de final comenzará a disputarse desde este martes 23 hasta el jueves 25. Cabe precisar que si hay empate en el tiempo regular, el encuentro irá directo a los penales, pues no hay tiempo extra.
Por el lado de Perú, Alianza Lima buscará seguir haciendo historia en la Sudamericana y eliminar a U. de Chile en calidad de visita. Ambos equipos igualaron sin goles en la ida en Matute y todo se definirá en Coquimbo.
Programación cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025
Conoce el día, hora y los canales de TV para ver los 4 partidos por el pase a la semifinal de la Sudamericana.
Martes 23 de septiembre
- Fluminense vs Lanús | 7.30 p. m. (hora peruana) | Estadio de Maracaná de Río de Janeiro
Miércoles 24 de septiembre
- Atlético Mineiro vs Bolívar | 5.00 p. m. (hora peruana) | Arena MRV
- Once Caldas vs Independiente del Valle | 7.30 p. m. (hora peruana) | Estadio Palogrande.
Jueves 25 de septiembre
- U. de Chile vs Alianza Lima | 7.30 p. m. (hora peruana) | Estadio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso.
Canales de TV de la vuelta de los cuartos de final. Foto: Conmebol Sudamericana
Programación cuartos de final de la Copa Libertadores 2025
Conoce el día, hora y los canales de TV para ver los 4 partidos por el pase a la semifinal de la Libertadores.
Martes 23 de septiembre
- Racing vs Vélez | 5.00 p. m. (hora peruana) | Estadio Presidente Perón
Miércoles 24 de septiembre
- Palmeiras vs River Plate | 7.30 p. m. (hora peruana) | Allianz Parque
Jueves 25 de septiembre
- Sao Paulo vs LDU | 5.00 p. m. (hora peruana) | Morumbi
- Estudiantes vs Flamengo | 7.30 p. m. (hora peruana) | Estadio Jorge Luis Hirschi.
Canales de TV de la vuelta de los cuartos de final. Foto: Conmebol Libertadores
Resultados cuartos de final ida de la Copa Sudamericana 2025
- Lanús 1-0 Fluminense
- Bolívar 2-2 Atlético Mineiro
- Independiente del Valle 0-2 Once Caldas
- Alianza Lima 0-0 U. de Chile.
Resultados cuartos de final ida de la Copa Libertadores 2025
- Vélez 0-1 Racing
- River Plate 1-2 Palmeiras
- LDU 2-0 Sao Paulo
- Flamengo 2-1 Estudiantes.