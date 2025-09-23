HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Muere actor peruano, Hernán Romero Berrio, a los 83 años
Muere actor peruano, Hernán Romero Berrio, a los 83 años     Muere actor peruano, Hernán Romero Berrio, a los 83 años     Muere actor peruano, Hernán Romero Berrio, a los 83 años     
Deportes

U. de Chile presenta apelación ante Conmebol: buscan reducir sanción y jugar con público en la Copa Sudamericana

A puertas de disputar la 'final' contra Alianza Lima en la Copa Sudamericana, el equipo chileno empezó a 'jugar un partido fuera de las canchas' y espera que se rebajen sus castigos.

U. de Chile no jugará con público frente a Alianza Lima por la Copa Sudamericana. Foto: composición LR/TNT Sports/Conmebol
U. de Chile no jugará con público frente a Alianza Lima por la Copa Sudamericana. Foto: composición LR/TNT Sports/Conmebol

La U. de Chile no solo piensa en la 'final' que disputará contra Alianza Lima por la clasificación a semifinales de la Copa Sudamericana. A poco de jugar la revancha frente a los blanquiazules, el conjunto sureño decidió presentar una apelación en Conmebol para reducir las sanciones impuestas luego de los incidentes en su serie con Independiente de Argentina en Avellaneda.

De acuerdo a TNT Sports, el club comandado por Gustavo Álvarez espera que la entidad reduzca al máximo la restricción de jugar sin público sus próximos 7 partidos de local en competiciones internacionales. Además, buscan revocar la multa económica por actos racistas.

PUEDES VER: Gremio filtra emocionante arenga de Mano Menezes que hizo llorar a Erick Noriega tras cometer 2 penales: 'Todo lo que hiciste allí...'

lr.pe

U. de Chile presenta apelación ante Conmebol para reducir castigo

"La apelación de Universidad de Chile a Conmebol, va a ser solamente por los partidos de local, que son los siete compromisos que está castigada La U, comenzando con este encuentro con Alianza Lima. Por lo tanto, no apelará a los duelos de visita, solo a los de local, y también a la multa que tiene que ver con el racismo", detalló el periodista Marcelo Díaz.

En ese sentido, en caso logren imponerse en la serie frente a Alianza Lima, el comunicador indicó que es poco probable que la Conmebol permita al elenco azul tener público en las semifinales de Copa Sudamericana.

"Para que La U cuente con público en la semifinal, deberían de bajarle los seis partidos y difícilmente sucederá. A lo mejor, serán dos o tres partidos a los que pueda aspirar Universidad de Chile", agregó.

PUEDES VER: DT de U de Chile lanza advertencia a Alianza Lima previo a la Copa Sudamericana: 'Tendremos la contundencia para pasar la llave'

lr.pe

¿Qué sanciones le impuso Conmebol a la U de Chile?

Luego de los violentos episodios registrados en el estadio de Independiente de Argentina, Conmebol decidió sancionar a la U de Chile a jugar sus próximos 14 partidos (7 de local y 7 de visita) de torneos Conmebol sin la presencia de público. Por otra parte, se le aplicó una multa 150.000 dólares por actos racistas.

¿Cuándo juegan Alianza Lima ante U. de Chile?

La vuelta entre Alianza Lima y la U. de Chile se jugará este jueves 25 de setiembre, a partir de las 7.30 p. m. de Perú (9.30 en horario chileno), en el Estadio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo. La serie se encuentra igualada 0-0.

Notas relacionadas
Cecilio Waterman se acordó de Alianza Lima previo al partido clave ante U de Chile por Copa Sudamericana: "Siempre Alianza"

Cecilio Waterman se acordó de Alianza Lima previo al partido clave ante U de Chile por Copa Sudamericana: "Siempre Alianza"

LEER MÁS
Eryc Castillo sobre próximo partido Alianza Lima vs. U de Chile por Copa Sudamericana: "Será jodido y bravo"

Eryc Castillo sobre próximo partido Alianza Lima vs. U de Chile por Copa Sudamericana: "Será jodido y bravo"

LEER MÁS
Ángel Comizzo categórico sobre un posible fichaje de Ruidíaz por Alianza Lima y contesta a pedido de Farfán: "Tiene tatuada la camiseta"

Ángel Comizzo categórico sobre un posible fichaje de Ruidíaz por Alianza Lima y contesta a pedido de Farfán: "Tiene tatuada la camiseta"

LEER MÁS
Universitario definió el futuro de Jairo Vélez tras ganarse un puesto en el 11 de Jorge Fossati

Universitario definió el futuro de Jairo Vélez tras ganarse un puesto en el 11 de Jorge Fossati

LEER MÁS
El insólito 'récord' de Carlos Zambrano en torneos Conmebol con Alianza Lima: se repitió en 4 de sus últimos 6 partidos

El insólito 'récord' de Carlos Zambrano en torneos Conmebol con Alianza Lima: se repitió en 4 de sus últimos 6 partidos

LEER MÁS
Medio chileno lanza sarcástico mensaje sobre expulsión de Carlos Zambrano en el 0-0 de Alianza Lima: "Hay cosas que no cambian"

Medio chileno lanza sarcástico mensaje sobre expulsión de Carlos Zambrano en el 0-0 de Alianza Lima: "Hay cosas que no cambian"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Canal confirmado de Alianza Lima contra U. de Chile por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025

Canal confirmado de Alianza Lima contra U. de Chile por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025

LEER MÁS
Balón de Oro 2025: conoce al único peruano que ha sido nominado en toda la historia del prestigioso premio

Balón de Oro 2025: conoce al único peruano que ha sido nominado en toda la historia del prestigioso premio

LEER MÁS
Ángel Comizzo categórico sobre un posible fichaje de Ruidíaz por Alianza Lima y contesta a pedido de Farfán: "Tiene tatuada la camiseta"

Ángel Comizzo categórico sobre un posible fichaje de Ruidíaz por Alianza Lima y contesta a pedido de Farfán: "Tiene tatuada la camiseta"

LEER MÁS
Fluminene vs Lanús EN VIVO HOY por Copa Sudamericana: brillante jugada de Serna previo al 1-0 del Flu

Fluminene vs Lanús EN VIVO HOY por Copa Sudamericana: brillante jugada de Serna previo al 1-0 del Flu

LEER MÁS
Gremio filtra emocionante arenga de Mano Menezes que hizo llorar a Erick Noriega tras cometer 2 penales: "Todo lo que hiciste allí..."

Gremio filtra emocionante arenga de Mano Menezes que hizo llorar a Erick Noriega tras cometer 2 penales: "Todo lo que hiciste allí..."

LEER MÁS
Óscar Ibáñez reveló que halló otra lista de convocados de la selección peruana en oficina que no era la suya: "Me sorprendió"

Óscar Ibáñez reveló que halló otra lista de convocados de la selección peruana en oficina que no era la suya: "Me sorprendió"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Real Madrid vs Levante EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver el partido por LaLiga de España?

Cantantes colombianos B-King y DJ Regio Clown son hallados muertos en el Estado de México

Más de 150 mil estadunidenses piden empleo en el ICE para apoyar plan antiinmigratorio de Trump y deportar a extranjeros

Deportes

Real Madrid vs Levante EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver el partido por LaLiga de España?

La reacción de Lamine Yamal tras la ovación que recibió Ousmane Dembélé al ganar el Balón de Oro 2025

PSG arrasó con los premios en el Balón de Oro 2025: Ousmane Dembélé y Luis Enrique fueron elegidos como los mejores del mundo

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Perumin 37 empieza con saludo del papa León XIV y fecha incierta sobre inicio de Tía María

Rosa María Palacios sobre actuar de la PNP en marcha de la Generación Z: "Son buenos para reprimir al pueblo"

Protocolo de la ONU apaga el micrófono a Dina Boluarte durante su discurso sobre igualdad de género

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota