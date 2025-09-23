La U. de Chile no solo piensa en la 'final' que disputará contra Alianza Lima por la clasificación a semifinales de la Copa Sudamericana. A poco de jugar la revancha frente a los blanquiazules, el conjunto sureño decidió presentar una apelación en Conmebol para reducir las sanciones impuestas luego de los incidentes en su serie con Independiente de Argentina en Avellaneda.

De acuerdo a TNT Sports, el club comandado por Gustavo Álvarez espera que la entidad reduzca al máximo la restricción de jugar sin público sus próximos 7 partidos de local en competiciones internacionales. Además, buscan revocar la multa económica por actos racistas.

U. de Chile presenta apelación ante Conmebol para reducir castigo

"La apelación de Universidad de Chile a Conmebol, va a ser solamente por los partidos de local, que son los siete compromisos que está castigada La U, comenzando con este encuentro con Alianza Lima. Por lo tanto, no apelará a los duelos de visita, solo a los de local, y también a la multa que tiene que ver con el racismo", detalló el periodista Marcelo Díaz.

En ese sentido, en caso logren imponerse en la serie frente a Alianza Lima, el comunicador indicó que es poco probable que la Conmebol permita al elenco azul tener público en las semifinales de Copa Sudamericana.

"Para que La U cuente con público en la semifinal, deberían de bajarle los seis partidos y difícilmente sucederá. A lo mejor, serán dos o tres partidos a los que pueda aspirar Universidad de Chile", agregó.

¿Qué sanciones le impuso Conmebol a la U de Chile?

Luego de los violentos episodios registrados en el estadio de Independiente de Argentina, Conmebol decidió sancionar a la U de Chile a jugar sus próximos 14 partidos (7 de local y 7 de visita) de torneos Conmebol sin la presencia de público. Por otra parte, se le aplicó una multa 150.000 dólares por actos racistas.

¿Cuándo juegan Alianza Lima ante U. de Chile?

La vuelta entre Alianza Lima y la U. de Chile se jugará este jueves 25 de setiembre, a partir de las 7.30 p. m. de Perú (9.30 en horario chileno), en el Estadio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo. La serie se encuentra igualada 0-0.