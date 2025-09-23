HOYSuscripcion LR Focus

Muere actor peruano, Hernán Romero Berrio, a los 83 años
Muere actor peruano, Hernán Romero Berrio, a los 83 años     
Eryc Castillo sobre proximo partido Alianza Lima vs. U de Chile por Copa Sudamericana: "Será jodido y bravo"

Eryc Castillo de Alianza Lima advierte a los hinchas sobre el complicado duelo ante U de Chile en cuartos de final de la Copa Sudamericana. El jugador pide confianza antes del partido.

Eryc Castillo calienta la previa del Alianza Lima ante U de Chile por Copa Sudamericana. Foto: Lr/RPP
Eryc Castillo calienta la previa del Alianza Lima ante U de Chile por Copa Sudamericana. Foto: Lr/RPP

Eryc Castillo sorprendió con sus declaraciones, antes de volar a Chile con Alianza Lima, para enfrentar a U de Chile por los cuartos de final de vuelta de la Copa Sudamericana 2025. El extremo ecuatoriano lanzó una fuerte advertencia a los hinchas aliancista previo al importante duelo. El 'Romántico Viajero' parte como favorito, pero al frente estará el equipo victoriano que busca hacer historia.

El empate en el partido de ida dejó la llave abierta. Alianza Lima necesita un triunfo con la diferencia mínima, ya que un empate con o sin goles obliga a definir la llave mediante los penales.

¿Qué dijo Eryc Castillo sobre el partido clave ante U de Chile por Copa Sudamericana?

El extremo aliancista no dudó en expresar la dificultad que se aproxima. "Partido muy complicado, será jodido y bravo. Que el hincha de Alianza Lima confíe en nosotros", comentó Eryc Castillo en el Aeropuerto Jorge Chávez.

¿Cuándo juega Alianza Lima contra U. de Chile?

El encuentro entre ambos equipos se disputará este jueves 25 a las 7.00 p.m. (hora peruana) en el Estadio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso, ubicado en Coquimbo, Chile. El duelo, correspondiente a los cuartos de final de la Copa Sudamericana, solamente se podrá ver en DIRECTV Sports.

¿Dónde ver Alianza Lima contra U de Chile por Copa Sudamericana 2025?

Para que no te pierdas el partido de Alianza Lima contra U. de Chile, sintoniza la señal de DSports en los canales 610 y 1610 HD de tu operador de TV por cable y/o satélite DirecTV. Asimismo, existen diversas opciones

  • Argentina: DGO
  • Bolivia: Tigo App
  • Brasil: Paramount
  • Chile: DGO
  • Colombia: Disney+ Premium
  • Ecuador: Disney+ Premium
  • México: Disney+ Premium
  • Paraguay: Tigo App
  • Perú: DGO
  • Uruguay: DGO
  • Venezuela: Disney+ Premium
  • Estados Unidos: Fubo.
