Alianza Lima quedó listo para enfrentar a U de Chile por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. Gustavo Álvarez, entrenador del 'Romántico Viajero', calentó la previa del decisivo duelo ante el excampeón de la Liga 1. Los dirigidos por Néstor Gorosito no parten como favoritos, pero buscarán dar el golpe para acceder a las semifinales del prestigioso torneo continental.

El técnico de Universidad de Chile analizó el partido de ida en el Estadio Alejandro Villanueva y en conferencia de prensa aseguró que el duelo de vuelta será totalmente diferente. La ausencia de Marcelo Díaz genera intriga en la prensa chilena, aunque tiene un 'plan B'.

¿Qué dijo el entrenador de la U de Chile sobre Alianza Lima previo a al partido por Copa Sudamericana 2025?

Gustavo Álvarez reflexionó sobre el duelo de ida y mandó un mensaje al hincha. "Le puedo decir al hincha que por más que se juega a puerta cerrada, su apoyo, su respeto, su cariño, nosotros lo sentimos permanentemente. Vamos a jugar como si el estadio estuviera completo. Tenemos el desafío deportivo de sobreponernos a un estadio vacío, pero lo tenemos que superar y jugar el partido como lo que es, una verdadera final", reveló en conferencia de prensa.

"Metimos por jugada seis o siete jugadores en el área y nos faltó esa precisión, esa lucidez. Estoy tranquilo, hay que trabajar y darle tranquilidad a los jugadores que este jueves vamos a tener la contundencia necesaria para pasar esta llave. Sin duda, la gestión de emociones en un plantel la defino con una sola palabra que es equilibrio", advirtió frente a la prensa.

¿Cómo afrontará U de Chile la ausencia de Marcelo Díaz ante Alianza Lima?

El capitán de Universidad de Chile, volante central, no podrá jugar contra Alianza Lima por un desgarro. Pese a ello, el estilo no se negocia para Gustavo Álvarez. "Los equipos con carácter son dueños de su destino, para bien o para mal. Si nosotros proponemos, podemos acertar o equivocarnos, pero vamos a ser dueños de nuestro destino", aseguró en conferencia de prensa.

Asimismo, el DT confirmó el retorno de Israel Poblete como opción de titularidad, mencionando que la única baja es Marcelo Díaz: "Independientemente de los nombres propios que emplee, siempre voy a buscar controlar el juego, siempre", sentenció Álvarez.



