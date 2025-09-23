Alianza Lima volvió a enfrentarse a la U. de Chile después de 15 años. Foto: composición LR/Alianza Lima/U. de Chile

Alianza Lima partió hacia territorio chileno para buscar la clasificación a semifinales de la Copa Sudamericana 2025. Luego de igualar sin goles en la ida, el equipo comandado por Néstor Gorosito mantiene la ilusión de imponerse contra la U. de Chile en Coquimbo. En medio de este panorama, Franco Navarro, director deportivo del club íntimo, indicó que no temen definir la serie de visita.

En lo que va de la temporada, el conjunto victoriano consiguió grandes resultados en los duelos de eliminación directa que afronto por Copa Libertadores y Sudamericana: fuera de casa, eliminó a equipos de la talla de Boca Juniors, Gremio y la Universidad Católica de Quito.

Franco Navarro se esperanza con clasificación de Alianza Lima en Sudamericana

Antes de dejar suelo peruano, el dirigente de Alianza Lima señaló que su escuadra no teme jugar de visita y tiene las herramientas necesarias para asegurar el boleto a semifinales de Copa Sudamericana.

"Va a ser un partido como corresponde al de nivel internacional: serio y sin ventajas para alguno. Alianza no tiene ningún problema con jugar de visita. Todas las clasificaciones han sido fuera del país; así que, esperemos que este partido no sea la excepción", manifestó para las cámaras de Ovación.

¿Cuándo juegan Alianza Lima versus U. de Chile?

La revancha entre Alianza Lima y la U. de Chile se jugará este jueves 25 de setiembre, a partir de las 7.30 p. m. (hora peruana) y 9.30 p. m. (hora chilena), en el Estadio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo.

Alianza Lima y la U. de Chile igualaron 0-0 en el partido de ida. Foto: AFP

¿Qué canal transmite el Alianza Lima - U. de Chile por Copa Sudamericana?

La transmisión del partido Alianza Lima contra U. de Chile estará a cargo de la señal de DSports (canales 610 y 1610 HD de tu operador de TV por cable y/o satélite).