HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Muere actor peruano, Hernán Romero Berrio, a los 83 años
Muere actor peruano, Hernán Romero Berrio, a los 83 años     Muere actor peruano, Hernán Romero Berrio, a los 83 años     Muere actor peruano, Hernán Romero Berrio, a los 83 años     
Deportes

Franco Navarro 'advierte' a la U de Chile y asegura que Alianza Lima no teme jugar allá: "Todas las clasificaciones han sido fuera del país"

El director deportivo de Alianza Lima indicó que los dirigidos por Néstor Gorosito no tienen "ningún problema" en definir de visita su clasificación a semifinales de Copa Sudamericana.

Alianza Lima volvió a enfrentarse a la U. de Chile después de 15 años. Foto: composición LR/Alianza Lima/U. de Chile
Alianza Lima volvió a enfrentarse a la U. de Chile después de 15 años. Foto: composición LR/Alianza Lima/U. de Chile

Alianza Lima partió hacia territorio chileno para buscar la clasificación a semifinales de la Copa Sudamericana 2025. Luego de igualar sin goles en la ida, el equipo comandado por Néstor Gorosito mantiene la ilusión de imponerse contra la U. de Chile en Coquimbo. En medio de este panorama, Franco Navarro, director deportivo del club íntimo, indicó que no temen definir la serie de visita.

En lo que va de la temporada, el conjunto victoriano consiguió grandes resultados en los duelos de eliminación directa que afronto por Copa Libertadores y Sudamericana: fuera de casa, eliminó a equipos de la talla de Boca Juniors, Gremio y la Universidad Católica de Quito.

PUEDES VER: Gremio filtra emocionante arenga de Mano Menezes que hizo llorar a Erick Noriega tras cometer 2 penales: 'Todo lo que hiciste allí...'

lr.pe

Franco Navarro se esperanza con clasificación de Alianza Lima en Sudamericana

Antes de dejar suelo peruano, el dirigente de Alianza Lima señaló que su escuadra no teme jugar de visita y tiene las herramientas necesarias para asegurar el boleto a semifinales de Copa Sudamericana.

"Va a ser un partido como corresponde al de nivel internacional: serio y sin ventajas para alguno. Alianza no tiene ningún problema con jugar de visita. Todas las clasificaciones han sido fuera del país; así que, esperemos que este partido no sea la excepción", manifestó para las cámaras de Ovación.

PUEDES VER: DT de U de Chile lanza advertencia a Alianza Lima previo a la Copa Sudamericana: 'Tendremos la contundencia para pasar la llave'

lr.pe

¿Cuándo juegan Alianza Lima versus U. de Chile?

La revancha entre Alianza Lima y la U. de Chile se jugará este jueves 25 de setiembre, a partir de las 7.30 p. m. (hora peruana) y 9.30 p. m. (hora chilena), en el Estadio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo.

Alianza Lima y la U. de Chile igualaron 0-0 en el partido de ida. Foto: AFP

Alianza Lima y la U. de Chile igualaron 0-0 en el partido de ida. Foto: AFP

¿Qué canal transmite el Alianza Lima - U. de Chile por Copa Sudamericana?

La transmisión del partido Alianza Lima contra U. de Chile estará a cargo de la señal de DSports (canales 610 y 1610 HD de tu operador de TV por cable y/o satélite).

Notas relacionadas
DT de U de Chile lanza advertencia a Alianza Lima previo a la Copa Sudamericana: "Tendremos la contundencia para pasar la llave"

DT de U de Chile lanza advertencia a Alianza Lima previo a la Copa Sudamericana: "Tendremos la contundencia para pasar la llave"

LEER MÁS
Erinson Ramírez y su fuerte reflexión tras perder con UTC en el último minuto ante Universitario: "Salí de Alianza Lima"

Erinson Ramírez y su fuerte reflexión tras perder con UTC en el último minuto ante Universitario: "Salí de Alianza Lima"

LEER MÁS
Atención, Alianza Lima: así llega 'U' de Chile al partido de vuelta por Copa Sudamericana con importantes ausencias y regresos

Atención, Alianza Lima: así llega 'U' de Chile al partido de vuelta por Copa Sudamericana con importantes ausencias y regresos

LEER MÁS
Universitario definió el futuro de Jairo Vélez tras ganarse un puesto en el 11 de Jorge Fossati

Universitario definió el futuro de Jairo Vélez tras ganarse un puesto en el 11 de Jorge Fossati

LEER MÁS
El insólito 'récord' de Carlos Zambrano en torneos Conmebol con Alianza Lima: se repitió en 4 de sus últimos 6 partidos

El insólito 'récord' de Carlos Zambrano en torneos Conmebol con Alianza Lima: se repitió en 4 de sus últimos 6 partidos

LEER MÁS
Medio chileno lanza sarcástico mensaje sobre expulsión de Carlos Zambrano en el 0-0 de Alianza Lima: "Hay cosas que no cambian"

Medio chileno lanza sarcástico mensaje sobre expulsión de Carlos Zambrano en el 0-0 de Alianza Lima: "Hay cosas que no cambian"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Gremio filtra emocionante arenga de Mano Menezes que hizo llorar a Erick Noriega tras cometer 2 penales: "Todo lo que hiciste allí..."

Gremio filtra emocionante arenga de Mano Menezes que hizo llorar a Erick Noriega tras cometer 2 penales: "Todo lo que hiciste allí..."

LEER MÁS
Canal confirmado de Alianza Lima contra U. de Chile por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025

Canal confirmado de Alianza Lima contra U. de Chile por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025

LEER MÁS
Padre de Lamine Yamal explota tras derrota de su hijo en el Balón de Oro 2025 ante Dembélé: "El mayor daño moral a un ser humano"

Padre de Lamine Yamal explota tras derrota de su hijo en el Balón de Oro 2025 ante Dembélé: "El mayor daño moral a un ser humano"

LEER MÁS
DT de Gremio sobre Erick Noriega tras cometer 2 penales: "Solo tengo cosas buenas para hablar"

DT de Gremio sobre Erick Noriega tras cometer 2 penales: "Solo tengo cosas buenas para hablar"

LEER MÁS
Oliver Sonne y el tremendo error que provocó la eliminación del Burnley ante un equipo de la tercera división en la Carabao Cup

Oliver Sonne y el tremendo error que provocó la eliminación del Burnley ante un equipo de la tercera división en la Carabao Cup

LEER MÁS
Willian, estrella de Gremio, furioso por los 2 penales que le cobraron a Erick Noriega: "Ya estamos acostumbrados"

Willian, estrella de Gremio, furioso por los 2 penales que le cobraron a Erick Noriega: "Ya estamos acostumbrados"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

La región del Perú que come más chicharrón al año: familias gastan 80 soles, no es Lima ni Arequipa

Magaly Medina confirma que Ricardo Mendoza será padre por primera vez y cuenta su experiencia en el show: "Traté de pasar inadvertida"

Precio del dólar en Perú HOY, martes 23 de septiembre: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

Deportes

Olimpia vs Atlético Tembetary EN VIVO: ¿a qué hora y dónde ver el partido por los octavos de final de la Copa Paraguay 2025?

Balón de Oro 2025: conoce al único peruano que ha sido nominado en toda la historia del prestigioso premio

¿Dónde ver Fluminene vs Lanús HOY por la vuelta de los cuartos de final en la Copa Sudamericana?

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Susana Villarán EN VIVO: Poder Judicial inicia juicio oral por los casos Odebrecht y OAS

Susana Villarán asegura que sus ingresos mensuales oscilan entre los S/5.000 y que actualmente es pensionista

Tomás Gálvez: Vengo de la muerte a trabajar por recuperar la fiscalía, nada me asusta

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota