Cecilio Waterman se acordó de Alianza Lima previo al partido clave ante U de Chile por Copa Sudamericana: "Siempre Alianza"
Cecilio Waterman rememoró su paso por Alianza Lima antes del duelo contra U de Chile, donde actualmente brilla con Coquimbo Unido en la primera división chilena.
Cecilio Waterman sorprendió a todos al reaparecer y recordar su paso por Alianza Lima previo al importante partido contra U de Chile. El recordado extremo panameño juega en Coquimbo Unido de la primera división de Chile. Justamente, el cruce entre el cuadro aliancista y el 'Romántico Viajero' se jugará en el Estadio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso. Este recinto es el principal escenario del equipo del exfutbolista aliancista.
El nuevo hogar de Waterman se ha convertido en el centro de atención, ya que el destacado goleador y actual figura del equipo se encuentra a un paso de llevar al club a conquistar su primera estrella. Actualmente, el equipo lidera de manera contundente el torneo chileno, lo que aumenta las expectativas entre los aficionados. Sin embargo, no se olvida de su primer amor.
¿Qué dijo Cecilio Waterman sobre Alianza Lima y U de Chile?
A pesar de a no haber tenido la mejor salida de La Victoria debido a las constantes lesiones, el atacante centroamericano dejó en claro su posición, aunque ahora juega en la Liga Chilena: "Siempre Alianza. Seré un hincha más", declaró el extremo al periodista José Varela en los exteriores del estadio.
¿Cuándo juega Alianza Lima contra U. de Chile?
El encuentro entre ambos equipos se disputará este jueves 25 a las 7.00 p.m. (hora peruana) en el Estadio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso, ubicado en Coquimbo, Chile. La transmisión se podrá ver por DIRECT Sports, aunque también existen tras opciones.
¿Dónde ver Alianza Lima contra U de Chile por Copa Sudamericana 2025?
Para que no te pierdas el partido de Alianza Lima contra U. de Chile, sintoniza la señal de DSports en los canales 610 y 1610 HD de tu operador de TV por cable y/o satélite DirecTV. Asimismo, existen diversas opciones
- Argentina: DGO
- Bolivia: Tigo App
- Brasil: Paramount
- Chile: DGO
- Colombia: Disney+ Premium
- Ecuador: Disney+ Premium
- México: Disney+ Premium
- Paraguay: Tigo App
- Perú: DGO
- Uruguay: DGO
- Venezuela: Disney+ Premium
- Estados Unidos: Fubo.