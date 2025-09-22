Canal confirmado de Alianza Lima contra U. de Chile por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025
El conjunto blanquiazul llega motivado para este encuentro tras derrotar por goleada a Comerciantes Unidos por el Torneo Clausura de la Liga 1.
- ¡Con Alianza Lima! Programación Copa Sudamericana y Libertadores: fecha, horarios y canales por los cuartos de final de los torneos Conmebol
- Programación Copa Sudamericana y Libertadores: resultados de los partidos de hoy por cuartos de final
Alianza Lima viajará a Coquimbo para enfrentar a Universidad de Chile en el partido de vuelta por los cuartos de final de la Copa Sudamericana, donde se definirá cuál de los dos equipos avanzará a semifinales. Los íntimos llegan motivados tras golear a Comerciantes Unidos por el Torneo Clausura, mientras que los azules no han tenido actividad oficial desde el duelo de ida ante los blanquiazules.
El encuentro se disputará este jueves 25 en el Estadio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso, desde las 7.30 p.m. (hora peruana). En Chile podrá verse por ESPN a través de Disney+, DSports y DGO, mientras que en Perú estará disponible por DirecTV y DGO. También tendrás la opción de seguir el minuto a minuto aquí, en La República Deportes.
Ver Alianza contra U. de Chile por Copa Sudamericana
El encuentro en territorio peruano se podrá segur desde la señal de DirecTV. Mientras que para el país chileno será por DSports y Tigo.
¿Dónde ver ONLINE Alianza contra U. de Chile por Copa Sudamericana?
- Argentina: DGO,
- Brasil: Paramount
- Chile: DGO
- Colombia: DGO, Disney+ Premium
- Ecuador: DGO, Disney+ Premium
- Perú: DGO
- Uruguay: DGO
- Venezuela: DGO, Disney+ Premium
Próximos encuentro de Alianza Lima y U. de Chile
Alianza Lima
- Cienciano vs Alianza Lima – 28/09, 6:00 p.m.
- Alianza Lima vs Grau – 01/10, 8:30 p.m.
- Alianza Huánuco vs Alianza Lima – 05/10, 12:00 p.m.
U. de Chile
- La Serena vs U. de Chile – 28/09, 1:00 p.m.
- U. de Chile vs Palestino – 19/10, 3:00 p.m.
- U. Católica vs U. de Chile – 26/10, 4:00 p.m.
- Huachipato vs U. de Chile – 02/11, 4:00 p.m.