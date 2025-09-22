HOYSuscripcion LR Focus

Sismo de magnitud 3,6 se registró en Lima esta tarde
Canal confirmado de Alianza Lima contra U. de Chile por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025

El conjunto blanquiazul llega motivado para este encuentro tras derrotar por goleada a Comerciantes Unidos por el Torneo Clausura de la Liga 1.

Alianza Lima contra U. de Chile por Copa Sudamericana este jueves. Foto: composición LR/Alianza Lima/U.de Chile
Alianza Lima contra U. de Chile por Copa Sudamericana este jueves. Foto: composición LR/Alianza Lima/U.de Chile

Alianza Lima viajará a Coquimbo para enfrentar a Universidad de Chile en el partido de vuelta por los cuartos de final de la Copa Sudamericana, donde se definirá cuál de los dos equipos avanzará a semifinales. Los íntimos llegan motivados tras golear a Comerciantes Unidos por el Torneo Clausura, mientras que los azules no han tenido actividad oficial desde el duelo de ida ante los blanquiazules.

El encuentro se disputará este jueves 25 en el Estadio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso, desde las 7.30 p.m. (hora peruana). En Chile podrá verse por ESPN a través de Disney+, DSports y DGO, mientras que en Perú estará disponible por DirecTV y DGO. También tendrás la opción de seguir el minuto a minuto aquí, en La República Deportes.

Ver Alianza contra U. de Chile por Copa Sudamericana

El encuentro en territorio peruano se podrá segur desde la señal de DirecTV. Mientras que para el país chileno será por DSports y Tigo.

¿Dónde ver ONLINE Alianza contra U. de Chile por Copa Sudamericana?

  • Argentina: DGO,
  • Brasil: Paramount
  • Chile: DGO
  • Colombia: DGO, Disney+ Premium
  • Ecuador: DGO, Disney+ Premium
  • Perú: DGO
  • Uruguay: DGO
  • Venezuela: DGO, Disney+ Premium

Próximos encuentro de Alianza Lima y U. de Chile

Alianza Lima

  • Cienciano vs Alianza Lima – 28/09, 6:00 p.m.
  • Alianza Lima vs Grau – 01/10, 8:30 p.m.
  • Alianza Huánuco vs Alianza Lima – 05/10, 12:00 p.m.

U. de Chile

  • La Serena vs U. de Chile – 28/09, 1:00 p.m.
  • U. de Chile vs Palestino – 19/10, 3:00 p.m.
  • U. Católica vs U. de Chile – 26/10, 4:00 p.m.
  • Huachipato vs U. de Chile – 02/11, 4:00 p.m.

