Presidente de 2 de Mayo confía en eliminar a Alianza Lima y enfrentar a Sporting Cristal en la Copa Libertadores: "Iremos 2 veces a Lima"
Hugo Romero, mandamás del conjunto paraguayo, también habló sobre los fichajes que acaba de concretar de cara al partido contra Alianza Lima por la fase 1 de la Copa Libertadores 2026.
- Alianza Lima en el mercado de fichajes: así se 'arman' los blanquiazules para la Liga 1 y Copa Libertadores
- Copa Libertadores 2026: estos son los 47 clubes clasificados a la fase de grupos y rondas previas
Alianza Lima se enfrentará a 2 de Mayo por la fase 1 de la Copa Libertadores 2026. Los blanquiazules, al mando de Pablo Guede, tendrán que dejar en el camino al equipo debutante para después medirse contra Sporting Cristal en la siguiente instancia. En medio de este contexto, Hugo Romero, presidente del elenco paraguayo, rompió su silencio y dejó un soberbio mensaje respecto al partido ante los íntimos.
En principio, el mandamás habló sobre las incorporaciones y las salidas que se han concretado en 2 de Mayo. Posteriormente, sorprendió con una declaración dirigida directamente para Alianza y también a los rimenses, su posible próximo rival.
PUEDES VER: Christian Cueva ve gran proyección en futbolista que fue titular en el triunfo 2-0 de la selección peruana contra Bolivia: Mucho talento
Presidente de 2 de Mayo lanzó soberbio mensaje sobre partido ante Alianza Lima
En diálogo con ABC Deportes, Romero expresó su total confianza en vencer a Alianza Lima en primera instancia y luego, medirse ante Sporting Cristal. Por ello, afirmó que visitarán la capital peruana en dos oportunidades.
“Parece que vamos a viajar dos veces a Lima”, dijo el presidente entre risas. Eso sí, resaltó que serán duelos muy complicados, pero enfatizó en que 2 de Mayo irá en busca de la clasificación. “Uno entra a un torneo siempre pensando en ganar y seguir avanzando en fases. Sé que no será nada fácil, pero cada equipo tiene lo suyo", complementó.
PUEDES VER: Juan Cruz González sobre Sporting Cristal y su próxima llegada al Perú: A mí me encanta la presión
Presidente de 2 de Mayo habló sobre los fichajes para enfrentar a Alianza Lima
En otro momento de la entrevista, Hugo Romero se refirió a la sorpresiva salida de Juan Segundo Feliú, uno de los futbolistas más importantes de 2 de Mayo. "Según palabras de su representante, no quiso continuar en 2 de Mayo, quiso cambiar de aires”, comentó.
Además, comentó que otros habituales titulares tampoco seguirán de cara a la próxima temporada. Entre ellos se encuentran Jesús Rano, César Ramírez y Brian Fernández, quienes son propiedad de Guaraní y deberán volver a su club.
A pesar de tantas partidas, el mandamás confirmó la llegada de dos refuerzos de cara al arranque de la campaña 2026. “Lo que nosotros tenemos cerrado y firmado es con Pedro del Valle y con Josué Díaz, que es volante central”, concluyó.