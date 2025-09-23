Alianza Lima quedó listo para enfrentar a Universidad de Chile por los cuartos de final de vuelta en la Copa Sudamericana 2025. El conjunto de Néstor Gorosito empató 0-0 en el Estadio Alejandro Villanueva y ahora buscará la clasificación a las semifinales del segundo torneo más importante del continente. 'U' de Chile parte ligeramente como favorito, aunque tendrán una baja sensible para el crucial partido.

El excampeón de la Liga 1 no puede bajar la guardia, ya que el rival chileno también tendrá importantes regresos para liquidar la llave en condición de local. Es importante destacar que Coquimbo lucirá vacío por la sanción que recibió ante Independiente por la Sudamericana.

¿Cómo llega 'U' de Chile ante Alianza Lima por los cuartos de final de Copa Sudamericana?

La Universidad de Deportes recibirá un impulso significativo con el retorno de Lucas Di Yorio e Israel Poblete, ya que se incorporarán al equipo desde el banco de suplentes tras recuperarse de sus respectivas lesiones, según reporta En Cancha. No obstante, la ausencia más notable será la de Marcelo Díaz, dado que se lesionó durante el partido de ida y no podrá participar en la revancha ni en el siguiente encuentro de la Liga Chilena.

De este modo, Sebastián Rodríguez asumirá la responsabilidad de ocupar el puesto en el centro del campo, mientras que Israel Poblete también se encuentra a disposición de Gustavo Álvarez. Por otro lado, la participación de Nicolás Ramírez se considera casi nula debido a un desgarro sufrido anteriormente.

¿Cuándo juega Alianza Lima contra U. de Chile?

El encuentro entre ambos equipos se disputará este jueves 25 a las 7.00 p.m. (hora peruana) en el Estadio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso, ubicado en Coquimbo, Chile.

¿Dónde ver Alianza Lima contra U de Chile por Copa Sudamericana 2025?

Para que no te pierdas el partido de Alianza Lima contra U. de Chile, sintoniza la señal de DSports en los canales 610 y 1610 HD de tu operador de TV por cable y/o satélite DirecTV. Asimismo, existen diversas opciones