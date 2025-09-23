HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EN VIVO: mira a Curwen en La República
EN VIVO: mira a Curwen en La República     EN VIVO: mira a Curwen en La República     EN VIVO: mira a Curwen en La República     
Deportes

Atención, Alianza Lima: así llega 'U' de Chile al partido de vuelta por Copa Sudamericana con importantes ausencias y regresos

Crece la expectativa e ilusión de Alianza Lima para enfrentar a la Universidad de Chile por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. Una baja sensible y jugadores recuperados previo al partido clave en Coquimbo.

U de Chile busca la clasificación ante Alianza Lima por Copa Sudamericana. Foto: Lr/ ESPN
U de Chile busca la clasificación ante Alianza Lima por Copa Sudamericana. Foto: Lr/ ESPN

Alianza Lima quedó listo para enfrentar a Universidad de Chile por los cuartos de final de vuelta en la Copa Sudamericana 2025. El conjunto de Néstor Gorosito empató 0-0 en el Estadio Alejandro Villanueva y ahora buscará la clasificación a las semifinales del segundo torneo más importante del continente. 'U' de Chile parte ligeramente como favorito, aunque tendrán una baja sensible para el crucial partido.

El excampeón de la Liga 1 no puede bajar la guardia, ya que el rival chileno también tendrá importantes regresos para liquidar la llave en condición de local. Es importante destacar que Coquimbo lucirá vacío por la sanción que recibió ante Independiente por la Sudamericana.

PUEDES VER:Erinson Ramírez y su fuerte reflexión tras perder con UTC en el último minuto ante Universitario: "Salí de Alianza Lima"

lr.pe

¿Cómo llega 'U' de Chile ante Alianza Lima por los cuartos de final de Copa Sudamericana?

La Universidad de Deportes recibirá un impulso significativo con el retorno de Lucas Di Yorio e Israel Poblete, ya que se incorporarán al equipo desde el banco de suplentes tras recuperarse de sus respectivas lesiones, según reporta En Cancha. No obstante, la ausencia más notable será la de Marcelo Díaz, dado que se lesionó durante el partido de ida y no podrá participar en la revancha ni en el siguiente encuentro de la Liga Chilena.

De este modo, Sebastián Rodríguez asumirá la responsabilidad de ocupar el puesto en el centro del campo, mientras que Israel Poblete también se encuentra a disposición de Gustavo Álvarez. Por otro lado, la participación de Nicolás Ramírez se considera casi nula debido a un desgarro sufrido anteriormente.

PUEDES VER: Paulo Autuori desatado contra Agustín Lozano tras empate 0-0 de Sporting Cristal ante Juan Pablo II: "No me traten de idiota"

lr.pe

¿Cuándo juega Alianza Lima contra U. de Chile?

El encuentro entre ambos equipos se disputará este jueves 25 a las 7.00 p.m. (hora peruana) en el Estadio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso, ubicado en Coquimbo, Chile.

PUEDES VER: Alexis Sánchez lanza dardo contra Ricardo Gareca tras dejar a Chile sin Mundial: " A mi me ponía de '6' y esa no era mi posición"

lr.pe

¿Dónde ver Alianza Lima contra U de Chile por Copa Sudamericana 2025?

Para que no te pierdas el partido de Alianza Lima contra U. de Chile, sintoniza la señal de DSports en los canales 610 y 1610 HD de tu operador de TV por cable y/o satélite DirecTV. Asimismo, existen diversas opciones

  • Argentina: DGO
  • Bolivia: Tigo App
  • Brasil: Paramount
  • Chile: DGO
  • Colombia: Disney+ Premium
  • Ecuador: Disney+ Premium
  • México: Disney+ Premium
  • Paraguay: Tigo App
  • Perú: DGO
  • Uruguay: DGO
  • Venezuela: Disney+ Premium
  • Estados Unidos: Fubo.
Notas relacionadas
Canal confirmado de Alianza Lima contra U. de Chile por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025

Canal confirmado de Alianza Lima contra U. de Chile por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025

LEER MÁS
Erinson Ramírez y su fuerte reflexión tras perder con UTC en el último minuto ante Universitario: "Salí de Alianza Lima"

Erinson Ramírez y su fuerte reflexión tras perder con UTC en el último minuto ante Universitario: "Salí de Alianza Lima"

LEER MÁS
Jugador de la U. de Chile calienta la previa de lo que será el enfrentamiento contra Alianza Lima por Copa Sudamericana: “Será una…”

Jugador de la U. de Chile calienta la previa de lo que será el enfrentamiento contra Alianza Lima por Copa Sudamericana: “Será una…”

LEER MÁS
Sporting Cristal vs Juan Pablo II: fecha, hora y canal confirmado del partido por el Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Sporting Cristal vs Juan Pablo II: fecha, hora y canal confirmado del partido por el Torneo Clausura de la Liga 1 2025

LEER MÁS
El insólito 'récord' de Carlos Zambrano en torneos Conmebol con Alianza Lima: se repitió en 4 de sus últimos 6 partidos

El insólito 'récord' de Carlos Zambrano en torneos Conmebol con Alianza Lima: se repitió en 4 de sus últimos 6 partidos

LEER MÁS
Medio chileno lanza sarcástico mensaje sobre expulsión de Carlos Zambrano en el 0-0 de Alianza Lima: "Hay cosas que no cambian"

Medio chileno lanza sarcástico mensaje sobre expulsión de Carlos Zambrano en el 0-0 de Alianza Lima: "Hay cosas que no cambian"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Paulo Autuori desatado contra Agustín Lozano tras empate 0-0 de Sporting Cristal ante Juan Pablo II: "No me traten de idiota"

Paulo Autuori desatado contra Agustín Lozano tras empate 0-0 de Sporting Cristal ante Juan Pablo II: "No me traten de idiota"

LEER MÁS
Padre de Lamine Yamal explota tras derrota de su hijo en el Balón de Oro 2025 ante Dembélé: "El mayor daño moral a un ser humano"

Padre de Lamine Yamal explota tras derrota de su hijo en el Balón de Oro 2025 ante Dembélé: "El mayor daño moral a un ser humano"

LEER MÁS
Julio César Uribe revela si hubo presión de la dirigencia de Sporting Cristal para el debut de Cristian Benavente: "Es parte de nuestra jungla"

Julio César Uribe revela si hubo presión de la dirigencia de Sporting Cristal para el debut de Cristian Benavente: "Es parte de nuestra jungla"

LEER MÁS
Canal confirmado de Alianza Lima contra U. de Chile por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025

Canal confirmado de Alianza Lima contra U. de Chile por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025

LEER MÁS
DT de Gremio sobre Erick Noriega tras cometer 2 penales: "Solo tengo cosas buenas para hablar"

DT de Gremio sobre Erick Noriega tras cometer 2 penales: "Solo tengo cosas buenas para hablar"

LEER MÁS
Jairo Concha y su mensaje para Diego Guastavino tras anunciar que se retira del fútbol: “Crack Guastashow”

Jairo Concha y su mensaje para Diego Guastavino tras anunciar que se retira del fútbol: “Crack Guastashow”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Real Madrid vs Levante EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver el partido por LaLiga de España?

Cantantes colombianos B-King y DJ Regio Clown son hallados muertos en el Estado de México

Más de 150 mil estadunidenses piden empleo en el ICE para apoyar plan antiinmigratorio de Trump y deportar a extranjeros

Deportes

Real Madrid vs Levante EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver el partido por LaLiga de España?

La reacción de Lamine Yamal tras la ovación que recibió Ousmane Dembélé al ganar el Balón de Oro 2025

PSG arrasó con los premios en el Balón de Oro 2025: Ousmane Dembélé y Luis Enrique fueron elegidos como los mejores del mundo

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Perumin 37 empieza con saludo del papa León XIV y fecha incierta sobre inicio de Tía María

Rosa María Palacios sobre actuar de la PNP en marcha de la Generación Z: "Son buenos para reprimir al pueblo"

Protocolo de la ONU apaga el micrófono a Dina Boluarte durante su discurso sobre igualdad de género

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota