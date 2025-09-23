HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Muere actor peruano, Hernán Romero Berrio, a los 83 años
Muere actor peruano, Hernán Romero Berrio, a los 83 años     Muere actor peruano, Hernán Romero Berrio, a los 83 años     Muere actor peruano, Hernán Romero Berrio, a los 83 años     
Fútbol Peruano

Ángel Comizzo categórico sobre un posible fichaje de Ruidíaz por Alianza Lima y contesta a pedido de Farfán: "Tiene tatuada la camiseta"

El entrenador de Atlético Grau dejó un firme mensaje sobre el futuro de Raúl Ruidíaz y la posibilidad de que, a pesar de su hinchaje por la U, se anime a jugar por Alianza Lima.

Ángel Comizzo y Raúl Ruidíaz fueron campeones nacionales en Universitario de Deportes. Foto: composición LR/Liga 1
Ángel Comizzo y Raúl Ruidíaz fueron campeones nacionales en Universitario de Deportes. Foto: composición LR/Liga 1

A pesar de su hinchaje por Universitario de Deportes, la relación entre Raúl Ruidíaz y el club de sus amores se vio marcado por algunos polémicos episodios de las últimas semanas. En medio de este panorama, al entrenador Ángel Comizzo le consultaron sobre este suceso y la posibilidad de que la 'Pulga' decida ponerse la camiseta de Alianza Lima en el futuro.

Como es conocido, desde hace varios meses el exfutbolista Jefferson Farfán hizo público su deseo de ver a la popular 'Pulga' jugando en Matute, tal como lo hace actualmente Miguel Trauco.

PUEDES VER: Gremio filtra emocionante arenga de Mano Menezes que hizo llorar a Erick Noriega tras cometer 2 penales: 'Todo lo que hiciste allí...'

lr.pe

Comizzo le responde a Farfán por su deseo de ver a Ruidíaz en Alianza Lima

El entrenador de Atlético Grau de Piura fue categórico al mencionar que Raúl Ruidíaz no firmará por Alianza Lima, más allá de que Jefferson Farfán tenga esa ilusión.

"Sería imposible. Eso es algo imposible. Que Farfán lo pida, significa que conoce a Raúl y sabe qué clase de jugador y persona es. Creo que es un pedido del acérrimo rival, pero Raúl es de la U, tiene la camiseta tatuada en su pecho. Es crema... No tengo palabras para poder describir lo que siente por ese club. Yo sí sé, lo conozco hace muchos años", manifestó para las cámaras de Entre Bolas.

PUEDES VER: Óscar Ibáñez reveló que halló otra lista de convocados de la selección peruana en oficina que no era la suya: 'Me sorprendió'

lr.pe

Ángel Comizzo defiende a Raúl Ruidíaz

Respecto a un desacuerdo entre los hinchas de Universitario y Raúl Ruidíaz, Ángel Comizzo negó este escenario e indicó que los aficionados merengues sienten mucho cariño por el ahora delantero de Atlético Grau.

"Yo no creo que el hincha critique a Raúl. Raúl le dio mucho a ese club, es un joven formado en el América (Cochahuayco). Raúl se crió en la U, no creo que el hincha lo critique. La gente le manifiesta mucho cariño cuando estamos viajando", sostuvo.

"Ahora, lo que 3 o 4 personas determinadas, que se creen dueños de la U, quieren hacer contra Raúl, eso es otra cosa. Hay 3 o 4 que se creen dueños de la U, la U es de la gente, no de 3 personas. La U es de su gente y eso es lo que representa Raúl. Raúl como persona es mucho más que como jugador. Yo estoy feliz de que esté con nosotros. Todo lo que vino a aportarle a este equipo es impresionante, y no solo desde lo futbolístico. Hay que conocer al jugador desde lo humano (...)", agregó.

Por otra parte, el estratega argentino indicó que Ruidíaz debería ponerle fin a su carrera profesional en la 'U'. "Yo creo que algún día él volverá a su casa. Se lo merece. No sé cuándo será el momento, pero ese es el lugar donde debe terminar su carrera. Todos los hinchas de la U desean eso. Algún día se le dará; es más, se le tiene que dar. Lo que 3 o 4 personas, que se creen dueños de la U, hacen o tiene acciones sobre determinadas personas que le dimos mucho a ese club, son fácilmente identificables", concluyó.

Notas relacionadas
Raúl Ruidíaz responde fuerte tras ser retirado del museo de Universitario: "Ni sabía que estaba ahí"

Raúl Ruidíaz responde fuerte tras ser retirado del museo de Universitario: "Ni sabía que estaba ahí"

LEER MÁS
Álvaro Barco y su lapidario concepto sobre Raúl Ruidíaz por polémico video tras derrota ante Palmeiras: "Valorar las cosas de quien viene"

Álvaro Barco y su lapidario concepto sobre Raúl Ruidíaz por polémico video tras derrota ante Palmeiras: "Valorar las cosas de quien viene"

LEER MÁS
Edison Flores sobre polémico video de Raúl Ruidíaz tras goleada de Palmeiras a Universitario: "Cada uno es responsable de sus acciones"

Edison Flores sobre polémico video de Raúl Ruidíaz tras goleada de Palmeiras a Universitario: "Cada uno es responsable de sus acciones"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Paulo Autuori desatado contra Agustín Lozano tras empate 0-0 de Sporting Cristal ante Juan Pablo II: "No me traten de idiota"

Paulo Autuori desatado contra Agustín Lozano tras empate 0-0 de Sporting Cristal ante Juan Pablo II: "No me traten de idiota"

LEER MÁS
Álex Valera golea en el mercado peruano: atacante de Universitario es el mejor cotizado de la Liga 1 2025

Álex Valera golea en el mercado peruano: atacante de Universitario es el mejor cotizado de la Liga 1 2025

LEER MÁS
Prensa chilena arremete contra Alianza Lima tras derrota frente a Deportivo Garcilaso: "Cuatro goles en 20 minutos"

Prensa chilena arremete contra Alianza Lima tras derrota frente a Deportivo Garcilaso: "Cuatro goles en 20 minutos"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Real Madrid vs Levante EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver el partido por LaLiga de España?

Cantantes colombianos B-King y DJ Regio Clown son hallados muertos en el Estado de México

Más de 150 mil estadunidenses piden empleo en el ICE para apoyar plan antiinmigratorio de Trump y deportar a extranjeros

Fútbol Peruano

Alianza Lima denuncia actos racistas contra jugadora en último partido por la Liga Femenina: "Iniciamos acciones federativa y legales"

Raúl Ruidíaz responde fuerte tras ser retirado del museo de Universitario: "Ni sabía que estaba ahí"

Tabla de posiciones de la Liga 1 2025: partidos de hoy por la fecha 10 del Torneo Clausura

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Perumin 37 empieza con saludo del papa León XIV y fecha incierta sobre inicio de Tía María

Rosa María Palacios sobre actuar de la PNP en marcha de la Generación Z: "Son buenos para reprimir al pueblo"

Protocolo de la ONU apaga el micrófono a Dina Boluarte durante su discurso sobre igualdad de género

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota