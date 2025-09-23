A pesar de su hinchaje por Universitario de Deportes, la relación entre Raúl Ruidíaz y el club de sus amores se vio marcado por algunos polémicos episodios de las últimas semanas. En medio de este panorama, al entrenador Ángel Comizzo le consultaron sobre este suceso y la posibilidad de que la 'Pulga' decida ponerse la camiseta de Alianza Lima en el futuro.

Como es conocido, desde hace varios meses el exfutbolista Jefferson Farfán hizo público su deseo de ver a la popular 'Pulga' jugando en Matute, tal como lo hace actualmente Miguel Trauco.

Comizzo le responde a Farfán por su deseo de ver a Ruidíaz en Alianza Lima

El entrenador de Atlético Grau de Piura fue categórico al mencionar que Raúl Ruidíaz no firmará por Alianza Lima, más allá de que Jefferson Farfán tenga esa ilusión.

"Sería imposible. Eso es algo imposible. Que Farfán lo pida, significa que conoce a Raúl y sabe qué clase de jugador y persona es. Creo que es un pedido del acérrimo rival, pero Raúl es de la U, tiene la camiseta tatuada en su pecho. Es crema... No tengo palabras para poder describir lo que siente por ese club. Yo sí sé, lo conozco hace muchos años", manifestó para las cámaras de Entre Bolas.

Ángel Comizzo defiende a Raúl Ruidíaz

Respecto a un desacuerdo entre los hinchas de Universitario y Raúl Ruidíaz, Ángel Comizzo negó este escenario e indicó que los aficionados merengues sienten mucho cariño por el ahora delantero de Atlético Grau.

"Yo no creo que el hincha critique a Raúl. Raúl le dio mucho a ese club, es un joven formado en el América (Cochahuayco). Raúl se crió en la U, no creo que el hincha lo critique. La gente le manifiesta mucho cariño cuando estamos viajando", sostuvo.

"Ahora, lo que 3 o 4 personas determinadas, que se creen dueños de la U, quieren hacer contra Raúl, eso es otra cosa. Hay 3 o 4 que se creen dueños de la U, la U es de la gente, no de 3 personas. La U es de su gente y eso es lo que representa Raúl. Raúl como persona es mucho más que como jugador. Yo estoy feliz de que esté con nosotros. Todo lo que vino a aportarle a este equipo es impresionante, y no solo desde lo futbolístico. Hay que conocer al jugador desde lo humano (...)", agregó.

Por otra parte, el estratega argentino indicó que Ruidíaz debería ponerle fin a su carrera profesional en la 'U'. "Yo creo que algún día él volverá a su casa. Se lo merece. No sé cuándo será el momento, pero ese es el lugar donde debe terminar su carrera. Todos los hinchas de la U desean eso. Algún día se le dará; es más, se le tiene que dar. Lo que 3 o 4 personas, que se creen dueños de la U, hacen o tiene acciones sobre determinadas personas que le dimos mucho a ese club, son fácilmente identificables", concluyó.