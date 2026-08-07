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Perú y México restablecen sus relaciones diplomáticas: ¿se anulan los visados?

Los gobiernos de Perú y México han anunciado el 7 de agosto de 2026 el restablecimiento de sus relaciones diplomáticas, reafirmando la amistad y el respeto al derecho internacional.

La ruptura de relaciones se originó en diciembre de 2022 tras el intento de golpe de Estado del entonces presidente Pedro Castillo.
La ruptura de relaciones se originó en diciembre de 2022 tras el intento de golpe de Estado del entonces presidente Pedro Castillo. | Foto: Andina/Composición LR
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Los gobiernos del Perú y de México anunciaron el 7 de agosto de 2026 el restablecimiento de sus relaciones diplomáticas, tras alcanzar un acuerdo para reanudar los vínculos oficiales entre ambos Estados. En un comunicado conjunto, ambas naciones señalaron que la decisión responde a los históricos lazos de amistad, cooperación y hermandad que las unen, además de reafirmar su respeto al derecho internacional y a los principios de la Carta de las Naciones Unidas.

El anuncio ha despertado una de las principales dudas entre los ciudadanos que viajan con frecuencia entre ambos países: ¿la reanudación de las relaciones diplomáticas significa que los peruanos ya no necesitarán visa para ingresar a México? Aunque el vínculo bilateral ha sido restablecido, la respuesta sobre los visados todavía requiere una precisión importante.

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¿Se eliminará la visa para viajar a México tras el restablecimiento de relaciones?

Aunque el anuncio representa un paso importante en la normalización de los vínculos diplomáticos, la exigencia de visa para ciudadanos peruanos continúa vigente. La Embajada de México en el Perú mantiene en su portal oficial que los peruanos necesitan una visa para ingresar a territorio mexicano y que el trámite se realiza únicamente con cita previa.

La representación diplomática también precisa que el calendario de citas se habilita el último día hábil de cada mes y que no se recomienda comprar boletos de avión antes de obtener la visa. Asimismo, recuerda que existen excepciones para quienes poseen visas vigentes o residencia permanente de países como Estados Unidos, Canadá, Japón, Reino Unido o cualquiera del espacio Schengen, quienes pueden ingresar a México sin necesidad de solicitar una visa mexicana.

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¿Por qué se rompieron las relaciones diplomáticas entre Perú y México?

El deterioro de la relación bilateral comenzó en diciembre de 2022, luego del fallido intento de golpe de Estado del entonces presidente Pedro Castillo. En ese contexto, el Gobierno peruano declaró persona non grata al embajador mexicano al considerar que las declaraciones del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador constituían una injerencia en los asuntos internos del país.

Posteriormente, el 3 de noviembre de 2025, el Gobierno peruano anunció la ruptura de relaciones diplomáticas con México después de que ese país concediera asilo diplomático a la expresidenta del Consejo de Ministros, Betssy Chávez. La Cancillería peruana sostuvo entonces que la decisión respondía a reiterados actos de injerencia y al otorgamiento del asilo.

El restablecimiento de las relaciones diplomáticas coincide con la salida de la expresidenta del Consejo de Ministros, Betssy Chávez, quien abandonó el Perú luego de que el Gobierno le otorgara un salvoconducto para viajar a México, país que le concedió asilo diplomático antes de conocerse la sentencia en su contra por el delito de conspiración para la rebelión, debido a su participación en el intento de golpe de Estado del entonces presidente Pedro Castillo.

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