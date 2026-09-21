La Marina de Guerra del Perú condenó toda forma de violencia, maltrato o acoso contra estudiantes tras la denuncia por presunta agresión sexual que habría sufrido un alumno del Liceo Naval Almirante Guise, ubicado en el distrito de San Borja, por parte de sus compañeros. El pronunciamiento de la institución fue difundido este 21 de septiembre, a casi una semana de ocurridos los hechos.

En su mensaje, la entidad expresó su apoyo y solidaridad con el alumno afectado y su familia, reconoció errores y anunció cambios en su normativa para evitar que situaciones similares vuelvan a ocurrir en un entorno educativo bajo su administración. “Nuestra obligación es aprender de ellos y corregir cuanto sea necesario”, señaló.

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Anuncian revisión de normas

De acuerdo con el pronunciamiento, la Marina dispuso acciones concretas para analizar y revisar las normas necesarias con el fin de implementar las medidas que permitan restaurar y fortalecer la convivencia educativa, reforzando la protección de los alumnos y asegurando entornos realmente seguros en los Liceos Navales.

La institución aseguró que actúa con responsabilidad, transparencia y firmeza, con estricto respeto a la ley y al debido proceso. Además, rechazó toda difusión de información que vulnere la dignidad, la privacidad o la tranquilidad de un menor o integrante de la familia naval, “especialmente de las víctimas, aunque también de los victimarios, mientras los hechos son investigados y esclarecidos por las instancias competentes”.

Exigen justicia con plantón

El mensaje de la Marina de Guerra se difunde a casi una semana de que se conociera la denuncia por presunta agresión sexual contra un estudiante de 16 años del Liceo Naval Almirante Guise, hecho que habría ocurrido el 15 de septiembre. El caso es investigado por la Séptima Fiscalía de Familia de Lima Centro.

Asimismo, aparece luego de que un grupo de 60 ciudadanos marchara en los exteriores del Liceo Naval de San Borjael último domingo para expresar su respaldo al escolar que denunció la presunta agresión y exigir que se esclarezcan los hechos. Los manifestantes portaron pancartas con mensajes como 'No estás solo' y 'La víctima merece justicia, no protección para los culpables.'