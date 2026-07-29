Sheinbaum confirma conversaciones con Keiko Fujimori y espera salvoconducto para Betssy Chávez

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Claudia Sheinbaum, presidenta de México, confirmó que su administración viene manteniendo charlas con el gobierno de Dina Boluarte con la esperanza de retomar las relaciones diplomáticas entre ambos países. Del mismo modo, expresó su interés en que el salvoconducto de Betssy Chávez, ex primera ministra que se encuentra en la embajada de México en Lima, se expida para que pueda llegar al país norteamericano.

"El secretario de Relaciones Exteriores habló personalmente con la presidenta de Perú y estamos avanzando", señaló al ser consultada por una normalización en la relación bilateral entre Perú y México.

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Sobre el tema de Betssy Chávez, Sheinbaum señaló que espera que la situación se resuelva lo antes posible: "Nosotros, evidentemente, queremos que la persona que está en nuestra embajada, que hoy está resguardada por Brasil, se le pueda dar el salvoconducto para venir a México. Vamos a ver cómo se desarrolla esto".

Asimismo, Sheinbaum aseguró que su gobierno tiene una posición marcada alrededor de lo sucedido con Pedro Castillo, quien se encuentra en prisión luego de ser señalado culpable del delito de conspiración por su intento de golpe de Estado el pasado 7 de diciembre de 2022: "También sabe la presidenta de Perú que nosotros tenemos una posición relacionada con el presidente Castillo y que es una posición que nosotros hemos establecido, pero más allá de ello, evidentemente no queremos la rotura de las relaciones".

Canciller Espá se pronuncia sobre posible salvoconducto a Betssy Chávez

El ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Espá, señaló que el Consejo de Ministros tomará una decisión próximamente respecto a la entrega de un salvoconducto para Betssy Chávez. Señaló que se hará en respeto a lo que indican los tratados internacionales.

"Estoy seguro que en el Consejo de Ministros vamos a tomar las decisiones adecuadas de acuerdo a los principios del Derecho Internacional y de acuerdo a la Convención de Caracas que, desde mi punto de vista, es muy clara", indicó.

Además, Espá se mostró optimista con respecto a restituir las relaciones internacionales entre ambos países: "El Perú y México son países hermanos y países parecidos. Somos civilizaciones milenarias. (…) No podemos estar separados de México, tenemos que estar juntos. Estoy seguro que muy pronto vamos a poder seguir caminando en esa ruta de integración que la diplomacia ha priorizado".