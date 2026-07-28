HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Resumen del primer mensaje a la nación de Keiko Fujimori
Resumen del primer mensaje a la nación de Keiko Fujimori     Resumen del primer mensaje a la nación de Keiko Fujimori     Resumen del primer mensaje a la nación de Keiko Fujimori     
Mundo

Ni en Sudamérica ni en EE.UU.: El Perú donde gobernó una de las reinas más poderosas de los mayas y desafió a una superpotencia

Este sitio arqueológico, redescubierto en los años 60, ha revalorizado el papel de las mujeres en la élite maya y la riqueza cultural de esa región.

Las ruinas de la antigua metrópoli maya El Perú-Waka', ubicada en la selva de Guatemala, revelan su importancia en el control de las Tierras Bajas durante el período Clásico.
Las ruinas de la antigua metrópoli maya El Perú-Waka', ubicada en la selva de Guatemala, revelan su importancia en el control de las Tierras Bajas durante el período Clásico. | Ilustración LR/CDN/ChatGPT
Escuchar
Resumen
Compartir

Aunque la mayoría asocia Perú con el país sudamericano, en la frondosa selva de Guatemala yacen las ruinas de una antigua metrópoli maya del mismo nombre. Este yacimiento arqueológico, denominado ancestralmente Waka', permaneció oculto bajo la vegetación durante siglos hasta revelar su protagonismo clave en el control de las Tierras Bajas.

El enclave funcionó como hogar de Lady K'abel, una soberana que ostentó las más altas distinciones políticas y militares de su era. Según destacan los expertos del Proyecto Arqueológico Waka’, "su reinado figura entre los más influyentes del período Clásico", lo cual consolida la relevancia histórica de este sitio mesoamericano.

TE RECOMENDAMOS

¿QUÉ SON LOS REGISTROS AKÁSHICOS? LO QUE REVELA ESTA MIRADA ESPIRITUAL | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

PUEDES VER: A solo 1.155 km del Perú estaría el tesoro de Atahualpa, según un documental que también revela el posible destino del inca

lr.pe

¿Cómo era “El Perú” de Guatemala donde gobernó una poderosa reina?

El sitio arqueológico conocido como El Perú-Waka' se ubica en el departamento de Petén, al norte de Guatemala, dentro del Parque Nacional Laguna del Tigre y junto al río San Pedro Mártir. Las inscripciones jeroglíficas descifradas revelan que su denominación ancestral era Waka', mientras que el nombre actual surgió tras su redescubrimiento por exploradores en los años 1960. Los estudios confirman su ocupación continua desde el 500 a. C. hasta el 800 d. C., con una época de esplendor en el período Clásico.

Ubicada sobre un importante mirador natural, esa urbe dominó las rutas comerciales fluviales y terrestres clave para el tránsito de cacao, jade, plumaje de quetzal y textiles preciosos. Las excavaciones han registrado 672 estructuras monumentales, las cuales abarcan palacios, pirámides, templos y recintos residenciales. Toda la arquitectura evidencia la enorme relevancia geopolítica y mercantil que mantuvo el asentamiento en la región mesoamericana.

Durante el siglo VII, el enclave cobró trascendencia con el matrimonio entre el soberano local K'inich B'ahlam II y Lady K'abel, princesa proveniente del imperio de Calakmul. La monarca obtuvo la dignidad militar Ix Kaloomte', un rango político supremo que superó en poder a su propio cónyuge y consolidó la alianza frente a Tikal, una antigua superpotencia maya. Diversos especialistas destacan que su mandato representó "uno de los más influyentes del período Clásico Tardío".

PUEDES VER: Más de 1.500 buques retenidos en Ormuz inquietan a los científicos: el tráfico marítimo podría dispersar especies invasoras

lr.pe

¿Qué importancia tiene el hallazgo arqueológico en El Perú-Waka'?

El descubrimiento en 2012 de la tumba de la reina Lady K'abel por arqueólogos del Proyecto Waka' revalorizó el prestigio histórico de este sitio maya en Guatemala. Hallazgos como joyas de jade y un vaso de alabastro con jeroglíficos identificaron sus restos, lo que confirmó la enorme autoridad política que ejercieron algunas mujeres dentro de la élite maya, según los investigadores.

Más de dos décadas de excavaciones continuadas han revelado la vida cotidiana, arquitectura, gestión hídrica y redes comerciales de esta antigua metrópoli. Actualmente, la iniciativa científica colabora con comunidades locales e instituciones guatemaltecas para conservar este valioso patrimonio cultural y la riqueza natural de la Reserva de la Biosfera Maya.

Aunque el estado sudamericano es la referencia global más popular, existen diversas localidades denominadas Perú en Estados Unidos, Argentina y España por dinámicas migratorias o de colonización. No obstante, ninguna supera la trascendencia de El Perú-Waka', un reino célebre tras convertirse en el escenario clave durante el feroz enfrentamiento entre Tikal y Calakmul.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
San Martín tenía un ambicioso plan para el Perú en 1821, pero nunca se concretó: la inesperada razón que cambió la historia de Sudamérica

San Martín tenía un ambicioso plan para el Perú en 1821, pero nunca se concretó: la inesperada razón que cambió la historia de Sudamérica

LEER MÁS
La cordillera de los Andes no termina en Sudamérica como se creía: islas y montañas submarinas la conectan con la Antártida

La cordillera de los Andes no termina en Sudamérica como se creía: islas y montañas submarinas la conectan con la Antártida

LEER MÁS
Atahualpa pagó el rescate más valioso de su época, pero no evitó su muerte: la decisión que cambió para siempre el destino del Imperio inca

Atahualpa pagó el rescate más valioso de su época, pero no evitó su muerte: la decisión que cambió para siempre el destino del Imperio inca

LEER MÁS
El lago más grande del mundo, rico en petróleo y gas, se convierte en un nuevo escenario de guerra entre Rusia, Ucrania e Irán

El lago más grande del mundo, rico en petróleo y gas, se convierte en un nuevo escenario de guerra entre Rusia, Ucrania e Irán

LEER MÁS
Un azafato revela la clave para conseguir más espacio en el avión sin pagar por un mejor asiento

Un azafato revela la clave para conseguir más espacio en el avión sin pagar por un mejor asiento

LEER MÁS
Estudiantes revolucionan la atención médica con la primera ambulancia solar del mundo: recorre hasta 715 km y opera sin electricidad

Estudiantes revolucionan la atención médica con la primera ambulancia solar del mundo: recorre hasta 715 km y opera sin electricidad

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
"La heredera de un apellido que divide a los peruanos": así informa la prensa extranjera sobre la toma de mando de Keiko Fujimori

"La heredera de un apellido que divide a los peruanos": así informa la prensa extranjera sobre la toma de mando de Keiko Fujimori

LEER MÁS
El origen de los peruanos está en la mira del mundo: reabren la cueva de los primeros habitantes de los Andes para hallar nuevas pistas

El origen de los peruanos está en la mira del mundo: reabren la cueva de los primeros habitantes de los Andes para hallar nuevas pistas

LEER MÁS
Un nuevo estudio revela un detalle inesperado del asteroide que cayó en la Tierra: ¿los dinosaurios murieron en cuestión de horas?

Un nuevo estudio revela un detalle inesperado del asteroide que cayó en la Tierra: ¿los dinosaurios murieron en cuestión de horas?

LEER MÁS
China fabrica sus propias máquinas para hacer chips y las acciones de ASML, la empresa líder del sector, se desploman

China fabrica sus propias máquinas para hacer chips y las acciones de ASML, la empresa líder del sector, se desploman

LEER MÁS
La policía de Ecuador captura al exalcalde considerado el principal financista de la banda criminal Los Lobos

La policía de Ecuador captura al exalcalde considerado el principal financista de la banda criminal Los Lobos

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar
Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

CIRCO MISTICO CONDOR

Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

PRECIO

S/ 38.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Mundo

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025