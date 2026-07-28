Las ruinas de la antigua metrópoli maya El Perú-Waka', ubicada en la selva de Guatemala, revelan su importancia en el control de las Tierras Bajas durante el período Clásico. | Ilustración LR/CDN/ChatGPT

Las ruinas de la antigua metrópoli maya El Perú-Waka', ubicada en la selva de Guatemala, revelan su importancia en el control de las Tierras Bajas durante el período Clásico. | Ilustración LR/CDN/ChatGPT

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Aunque la mayoría asocia Perú con el país sudamericano, en la frondosa selva de Guatemala yacen las ruinas de una antigua metrópoli maya del mismo nombre. Este yacimiento arqueológico, denominado ancestralmente Waka', permaneció oculto bajo la vegetación durante siglos hasta revelar su protagonismo clave en el control de las Tierras Bajas.

El enclave funcionó como hogar de Lady K'abel, una soberana que ostentó las más altas distinciones políticas y militares de su era. Según destacan los expertos del Proyecto Arqueológico Waka’, "su reinado figura entre los más influyentes del período Clásico", lo cual consolida la relevancia histórica de este sitio mesoamericano.

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¿Cómo era “El Perú” de Guatemala donde gobernó una poderosa reina?

El sitio arqueológico conocido como El Perú-Waka' se ubica en el departamento de Petén, al norte de Guatemala, dentro del Parque Nacional Laguna del Tigre y junto al río San Pedro Mártir. Las inscripciones jeroglíficas descifradas revelan que su denominación ancestral era Waka', mientras que el nombre actual surgió tras su redescubrimiento por exploradores en los años 1960. Los estudios confirman su ocupación continua desde el 500 a. C. hasta el 800 d. C., con una época de esplendor en el período Clásico.

Ubicada sobre un importante mirador natural, esa urbe dominó las rutas comerciales fluviales y terrestres clave para el tránsito de cacao, jade, plumaje de quetzal y textiles preciosos. Las excavaciones han registrado 672 estructuras monumentales, las cuales abarcan palacios, pirámides, templos y recintos residenciales. Toda la arquitectura evidencia la enorme relevancia geopolítica y mercantil que mantuvo el asentamiento en la región mesoamericana.

Durante el siglo VII, el enclave cobró trascendencia con el matrimonio entre el soberano local K'inich B'ahlam II y Lady K'abel, princesa proveniente del imperio de Calakmul. La monarca obtuvo la dignidad militar Ix Kaloomte', un rango político supremo que superó en poder a su propio cónyuge y consolidó la alianza frente a Tikal, una antigua superpotencia maya. Diversos especialistas destacan que su mandato representó "uno de los más influyentes del período Clásico Tardío".

¿Qué importancia tiene el hallazgo arqueológico en El Perú-Waka'?

El descubrimiento en 2012 de la tumba de la reina Lady K'abel por arqueólogos del Proyecto Waka' revalorizó el prestigio histórico de este sitio maya en Guatemala. Hallazgos como joyas de jade y un vaso de alabastro con jeroglíficos identificaron sus restos, lo que confirmó la enorme autoridad política que ejercieron algunas mujeres dentro de la élite maya, según los investigadores.

Más de dos décadas de excavaciones continuadas han revelado la vida cotidiana, arquitectura, gestión hídrica y redes comerciales de esta antigua metrópoli. Actualmente, la iniciativa científica colabora con comunidades locales e instituciones guatemaltecas para conservar este valioso patrimonio cultural y la riqueza natural de la Reserva de la Biosfera Maya.

Aunque el estado sudamericano es la referencia global más popular, existen diversas localidades denominadas Perú en Estados Unidos, Argentina y España por dinámicas migratorias o de colonización. No obstante, ninguna supera la trascendencia de El Perú-Waka', un reino célebre tras convertirse en el escenario clave durante el feroz enfrentamiento entre Tikal y Calakmul.