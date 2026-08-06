La Comisión de Protección al Consumidor N° 2 constató que las apuestas, basadas en el rendimiento del jugador Ayrthon Quintana, eran ganadoras tras revisar el video oficial del partido. | Foto: composición LR

La Comisión de Protección al Consumidor N° 2 constató que las apuestas, basadas en el rendimiento del jugador Ayrthon Quintana, eran ganadoras tras revisar el video oficial del partido. | Foto: composición LR

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Indecopi confirmó que DoradoBet deberá pagar S/14.850 a una usuaria tras determinar que la empresa rechazó de manera injustificada el cobro de cinco apuestas deportivas que sí cumplían las condiciones establecidas. La decisión fue emitida por la Comisión de Protección al Consumidor N.° 2 en segunda y última instancia administrativa, mediante la Resolución final N.° 2409-2026/CC2 luego de analizar las pruebas presentadas por ambas partes.

El caso se originó por una apuesta de fútbol realizada durante el encuentro entre Los Chancas CYC y Comerciantes Unidos. Tras revisar el video oficial del partido, el organismo concluyó que el jugador sobre el que se realizaron las apuestas ejecutó cuatro remates, una cifra que contradijo los registros utilizados por la empresa para negar el pago. Además de ordenar la entrega de las ganancias, Indecopi ratificó una multa de 3,49 UIT (aproximadamente S/19.195) por no brindar un servicio idóneo.

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El motivo por el que Indecopi ordenó a DoradoBet pagar S/14.850 a una usuaria por cinco apuestas deportivas

La denuncia fue presentada por una consumidora que realizó cinco apuestas bajo la modalidad Bet Builder, una herramienta que permite combinar diferentes selecciones dentro de un mismo partido. En este caso, apostó a que el jugador Ayrthon Quintana, de Los Chancas, registraría más de 2,5 remates durante el encuentro, es decir, al menos tres disparos.

Sin embargo, DoradoBet calificó las apuestas como perdedoras al sostener que el futbolista solo había realizado dos remates, basándose en la información de plataformas especializadas como ESPN, Sofascore y Flashscore. Para la Comisión, esa conclusión no coincidía con lo ocurrido en el partido y, por ello, las apuestas debían ser reconocidas como ganadoras.

Cómo se comprobó que las apuestas sí eran ganadoras y por qué DoradoBet recibió una multa

Durante la evaluación del expediente, Indecopi revisó la transmisión oficial del partido emitida por Liga 1 MAX e identificó cuatro remates del jugador, incluso precisando el minuto en que ocurrió cada uno. El organismo también advirtió que la empresa no presentó una explicación técnica que justificara por qué esas jugadas no fueron consideradas al momento de liquidar las apuestas.

Cada una de las cinco apuestas fue realizada por S/660 y generaba una ganancia de S/2.970, por lo que el monto total asciende a S/14.850. En consecuencia, la Comisión confirmó la medida correctiva para que la empresa entregue ese dinero a la consumidora y ratificó la multa de 3,49 UIT impuesta a Interplay Word S.A.C., operadora de DoradoBet. Aunque la resolución pone fin a la vía administrativa, aún puede ser impugnada en el Poder Judicial.