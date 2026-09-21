"Con 320 millones de recaudación, es imperdonable el estado de nuestras pistas", denuncia candidato del PPC a San Isidro, César Stuart

¿Por qué quiere ser alcalde de San Isidro?

Mira, yo siempre he tenido vocación de servicio y tengo vocación de servicio desde la cuna, porque me formaron así en mi casa y en el colegio. Yo estuve en la Inmaculada, el colegio de los jesuitas, entonces tengo esa vocación de servicio y esas intenciones de ser siempre un hombre para los demás y de servir. De hecho, he hecho servicio comunitario cuando he podido, en los pocos tiempos que tenía, porque yo vengo de trabajar en el mundo corporativo durante 30 años, he sido ejecutivo en el mundo de la banca y las finanzas, entonces tiempo no sobraba, pero siempre he tratado de dedicarle un poquito de mi tiempo al servicio. Y ahora que tengo la edad, la experiencia y el tiempo, estoy postulando por eso, para servir a mis vecinos en San Isidro.

¿Qué propone para combatir la inseguridad, a pesar de las cámaras y el serenazgo?

Mira, básicamente nuestra propuesta de seguridad tiene tres pilares. El primero es el sereno. Como tú sabes, el serenazgo nace en San Isidro, lo funda Carlos Neuhaus Rizo Patrón, padre de Carlos Neuhaus Tudela, el actual presidente del PPC, pero la ley del serenazgo no le da al sereno facultades coercitivas, es decir, un sereno no te puede detener, tiene que pedirle auxilio a un policía. Y esto es una propuesta metropolitana, no solamente de San Isidro, sino del PPC a nivel metropolitano. Vamos a solicitarle a los legisladores una modificación en la ley del sereno para que el serenazgo, el sereno, tenga facultades coercitivas. Y a esas facultades coercitivas le vamos a sumar mejor equipamiento y mejor entrenamiento. Entonces vamos a tener un sereno más empoderado, con más facultades, con equipamiento y con entrenamiento de primer nivel para que cumpla su rol de seguridad y de protector de la ciudadanía. Y para complementar el tema del sereno, vamos a darle mejor iluminación al distrito, porque la iluminación ayuda, es un elemento disuasor. Así como el sereno es un elemento disuasivo, lo mismo es tener una buena iluminación. Mejor iluminación, mejor serenazgo. Y el tercer pilar de la propuesta es trabajar con tecnología. Y cuando digo trabajar con tecnología significa no solamente más cámaras municipales, sino integrar las cámaras municipales a las cámaras privadas. En San Isidro hay muchas cámaras privadas, de edificios, de clubes, de embajadas, de empresas, de instituciones, que enfocan a la calle pero que no están conectadas con el sistema integrado, no están integradas al sistema público. Entonces vamos a integrar las cámaras en un solo centro de control, pero con respuesta rápida, porque de nada vale tener cámaras integradas en un solo centro de control si la reacción es lenta. Esos son los tres pilares de nuestra propuesta de seguridad para apoyar el rol principal de proveedor de seguridad, que es de la policía.

Muchos vecinos están decepcionados de la actual gestión. ¿Cuál es su opinión?

Yo opino igual. Esta gestión no ha hecho un buen trabajo. Es una gestión de Renovación Popular que además pretende reelegirse en el cargo a través de otro candidato, y nosotros le decimos que no al continuismo. ¿Por qué? Porque esta administración no ha puesto al vecino en el centro de sus decisiones. Para cualquier gestión pública o privada tú tienes que poner al cliente en el centro de las decisiones, y el vecino no solamente es el cliente de la municipalidad, es el accionista y a su vez beneficiario de los servicios. Y esta administración no nos ha dado lo elemental, que es tener calles en buen estado, pistas en buen estado, parques limpios, jardines impecables, buena iluminación y una seguridad aceptable, y no nos ha dado ninguna de esas cosas. Si tú caminas por la avenida Conquistadores, caminas por la avenida Camino Real, vas a ver el estado lamentable de las pistas y las veredas. Y eso en un distrito como San Isidro, con un nivel de recaudación de 320 millones de soles al año, con una morosidad bajísima, es imperdonable.

Usted habla del vecino como un accionista. ¿Cómo va a garantizar la participación vecinal?

Las juntas vecinales históricamente han sido muy vocales y muy participativas en San Isidro, pero se ha cortado el vínculo. Los regidores tienen tres roles fundamentales, legislan, representan y fiscalizan, igual que un diputado. Pero ese rol de representación está cortado porque los regidores hoy en día no pueden llevar propuestas directamente al consejo municipal, porque se hizo un cambio en el reglamento. Eso lo ha cambiado la administración actual. Nosotros vamos a devolverle al regidor esa facultad de representación, para que pueda traer directamente de los vecinos propuestas al consejo municipal, y ese va a ser el principal canal. Y además no solamente vamos a tener canales tradicionales de contacto a través de la gerencia de participación ciudadana, vamos a abrir más canales de comunicación, vivimos en el siglo XXI, y vamos a usar también canales digitales para poder estar en contacto permanente con la ciudadanía.

¿Qué plantea hacer con el tráfico en San Isidro?

Bueno, un poquito de contexto. A San Isidro llegan 800 mil, 900 mil, algunos dicen un millón de visitantes, sobre todo en las zonas financieras, de lunes a viernes. Y eso está bien, porque es gente que viene a trabajar y a hacer negocios, y nosotros somos claramente pro negocio y pro empresa privada. Pero claro, generan una distorsión en el tráfico. Para eso vamos a trabajar en un par de frentes. El primero, sabiendo que hay semáforos distritales y semáforos metropolitanos, vamos a pedirle a Lima que nos delegue la facultad sobre esos semáforos que no controlamos nosotros, y vamos a establecer corredores de vías rápidas con fluidez en el tráfico, usando tecnología, y vamos a hacer algunos pilotos en algunos corredores de salida, avenida Las Palmeras, Pardo y Aliaga, avenida El Ejército, para que el tráfico pueda fluir, y como en el mundo privado, primero tienes una prueba de concepto, después haces un plan piloto, y si el plan piloto funciona, lo escalas. Vamos a usar esa misma metodología para el tema del tráfico, sabiendo que es un reto no menor, porque hay muchas vías metropolitanas en San Isidro, como la Javier Prado. Y otro frente que a veces se deja de lado, pero que contribuye a la generación de tráfico, es el orden en algo tan sencillo como las mercancías. Los supermercados, bodegas, panaderías, hoteles, reciben mercancías para preparar alimentos, y no existe una ordenanza clara para que la mercancía pueda entrar y salir en un horario determinado, y si existe, nadie la cumple. Entonces, si tú vives cerca de un supermercado, a las tres de la tarde puedes ver que viene el camión con las gaseosas o la leche y te interrumpe el tráfico. Nosotros vamos a poner horarios para entrada y salida de mercancías, que como en todo el mundo tienen que ser horarios nocturnos, y eso también colabora a mejorar el tránsito. Y finalmente, esos visitantes que vienen a San Isidro convierten las calles en parqueaderos. Lo que ha hecho la administración ahora es una suerte de turnos, tú te cuadras dos horas, el otro dos horas, y se generan hasta mafias de parqueo informal. Nosotros vamos a regresar a los estudios de parqueaderos subterráneos. Tiene que haber playas de estacionamiento subterráneas, pero no las haría debajo de parques, porque en el pasado se han hecho y han destrozado parques. Buscaría zonas donde no tenga un impacto en la naturaleza. Hay zonas donde ya hubo un proyecto muy serio para hacer una playa de estacionamiento subterráneo, pero una administración de años anteriores decidió que era mejor idea hacer una feria ecológica y descartó el proyecto. Nosotros vamos a reactivarlo, es un proyecto que tiene más de diez años, tenemos que actualizar costos y actualizar el proyecto, y así como ese, mirar otros, porque esa es la solución de fondo, porque los autos no van a desaparecer.

¿Qué experiencia le ofrece al vecino de San Isidro?

Yo tengo 30 años de experiencia de gestión privada en Perú, en Estados Unidos, y también he supervisado equipos en países de la región como Chile y Colombia. Lo que yo le ofrezco al municipio es traer esa experiencia, esos criterios, esas buenas prácticas de gestión privada de alto nivel a la municipalidad. Pero sabiendo que la administración pública tiene sus particularidades y sus restricciones, en el equipo también tenemos personas con mucha experiencia en gestión pública. Por ejemplo, la candidata a teniente alcaldesa, Maricarmen de Reparaz, tiene experiencia relevante como viceministra en el sector turismo, también en el sector cultura, y ha trabajado en la municipalidad. Esa mezcla de gestión privada con conocimiento del sector público va a generar una sinergia muy positiva para el vecino, y eso es lo que traemos a la mesa.

Ha habido rechazo a quienes visitan espacios como El Olivar. ¿Cuál es su propuesta para la cultura y los espacios públicos?

Primero, hablemos de El Olivar. El Olivar no es un parque cualquiera. En San Isidro hay más de 40 parques, pero El Olivar es un bosque y tiene protección ambiental, legal. Entonces tiene que tener un tratamiento distinto desde el punto de vista ambiental, no puede tener el tratamiento de un parque común y corriente. Ahí tenemos que hacer respetar las zonas de protección, porque no puedes permitir que venga gente a colgarse de los olivos, eso claramente no se puede hacer. Hacer picnics al pie de un olivo histórico tampoco es lo mejor, porque hay que protegerlos, pero sí hay zonas para tomar fotos, zonas donde sí se puede visitar. En cuanto a El Olivar, orden y hacerlo respetar como bosque protegido, que es lo que es. Y hay 40 parques más. Ahora, en el tema de la cultura, vamos a remodelar el centro cultural de El Olivar, que ya ha cumplido su ciclo, y tenemos que remodelarlo, ampliarlo, hacerle un tercer piso para salas de coworking y de encuentro para los emprendedores del distrito, y en el primer piso, en el Teatrín, que regresen las temporadas teatrales. Para nosotros San Isidro no solamente es empresa, residencialidad, modernidad y tradición, también es cultura y gastronomía, porque queremos integrar todas las dimensiones del distrito para que San Isidro sea un distrito de referencia internacional.

Usted compite con Combina de Avanza País, con el candidato Paino de Renovación Popular y con Chacón de Acción Popular. ¿Por qué usted sí y ellos no?

Primero porque yo no vengo del mundo político, vengo del mundo privado, entonces no tengo los vicios políticos y mi ambición no es política. Yo no veo la Municipalidad de San Isidro como el primer paso para una carrera política, para después ser regidor metropolitano, volver al Congreso o ser alcalde de otro distrito o alcalde metropolitano. Eso no es mi objetivo. Y San Isidro no necesita un político, necesita un gestor, pero un gestor de verdad, que haya tenido experiencia relevante gestionando negocios relevantes, no gestionando cosas pequeñas. Por eso es que yo soy la mejor opción para San Isidro. San Isidro no necesita la continuidad de la actual gestión, porque no ha sido una gestión buena. San Isidro necesita una buena gestión e independiente, no un alcalde que sea del mismo partido que el alcalde metropolitano, y que cuando tengan que discutir temas competenciales, o cuando Lima Metropolitana quiera reactivar el tema de los viaductos en la Javier Prado, se pueda enfrentar de igual a igual, haciendo valer sus fueros y representando legítimamente al distrito, y no se subordine al metropolitano. Cosa que conmigo no va a pasar, porque el alcalde metropolitano muy probablemente no va a ser del PPC, con lo cual yo sí voy a tener la independencia para hacer respetar nuestros fueros.