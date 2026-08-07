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Gobierno otorgó salvoconducto a Betssy Chávez y Perú reanuda relaciones diplomáticas con México

Canciller Carlos Espá informó que se restablecieron relaciones diplomáticas con Perú y a la medianoche, Chávez dejó el país rumbo a México.

Betssy Chávez recibió el salvoconducto y salió del país rumbo a México, informó canciller Carlos Espá
Betssy Chávez recibió el salvoconducto y salió del país rumbo a México, informó canciller Carlos Espá
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El canciller Carlos Espá informó que se restablecieron las relaciones diplomáticas con México y se otorgó el salvoconducto a Betssy Chávez Chino, quien permanecía en la embajada de dicho país desde inicios de noviembre de 2025.

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“Somos un gobierno institucional, un gobierno de respeto a las leyes, de imperio de la ley, no solamente en el ámbito nacional, sino en el ámbito internacional. Y en ese sentido, en fiel cumplimiento a la Convención de Caracas del año 54, hemos procedido con el salvoconducto de la señora Betsy Chávez. Y me siento tan feliz de poder anunciar el restablecimiento de relaciones diplomáticas con México”, declaró Espá a la prensa.

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Aseguró que se reabrirá la embajada de México en Perú, se restablecerá las relaciones a nivel de embajadores y “regresaremos a la normalidad”.

Según indicó, Chávez salió de la embajada al promediar la medianoche y se dirigió al Grupo Aéreo Nro 8 de la FAP. Una vez allí, abordó un avión enviado por México.

“Hicimos todas las coordinaciones con la mayor confidencialidad posible para garantizar su tranquilidad y para que el traslado se realice con todas las garantías del caso”, resaltó.

Sobre los cuestionamientos que esta decisión puede generar, explicó que el Gobierno siguió lo establecido en la Convención de Caracas del año 54, que señala que los Estados tienen el derecho soberano de otorgar asilo y que que el Estado asilante es quien califica si se trata de un delito común o una situación política.

Cancillería: “El Estado peruano puede solicitar una eventual extradición”

Por medio de un comunicado, la Cancillería resaltó que “la entrega del referido salvoconducto se realiza con reserva del derecho que asiste al Estado peruano de solicitar la eventual extradición de la señora Chávez Chino, de conformidad con los tratados aplicables a ambos Estados, en caso de que las autoridades judiciales peruanas así lo requieran”.

Además, precisaron que informaron al Gobierno mexicano sobre “ha sido sentenciada como coautora del delito contra los poderes del Estado y el orden constitucional, en la modalidad de conspiración para una rebelión en agravio del Estado, prevista en el articulo 349 del Código Penal del Perú, y está siendo investigada por el Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales de la Fiscalía”.

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