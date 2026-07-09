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Solicitan a Balcázar otorgar salvoconducto a Betssy Chávez por grave estado de salud

Raúl Noblecilla envió una carta formal a la Presidencia pidiendo garantías para el traslado seguro de la exministra hacia México, país que le otorgó asilo diplomático hace más de ocho meses.

Raúl Noblecilla, abogado de Chávez, señaló en la carta que su estado de salud es delicado. Foto: difusión
Raúl Noblecilla, abogado de Chávez, señaló en la carta que su estado de salud es delicado. Foto: difusión
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El abogado Raúl Noblecilla envió una carta al presidente José María Balcázar para solicitar la expedición de un salvoconducto a favor de Betssy Chávez. El documento, con fecha 9 de julio, pide al jefe de Estado disponer el traslado seguro de la exministra hacia México. La petición se sustenta en el deterioro de su salud durante los ocho meses que permanece asilada en la residencia diplomática mexicana en Lima.

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La carta detalla que, el 8 de julio, un médico tuvo que atender una emergencia dentro de la sede diplomática. Según Noblecilla, el episodio no es un hecho aislado: responde al agravamiento de enfermedades que Chávez arrastra desde hace meses, sin acceso a exámenes especializados ni atención hospitalaria oportuna.

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La defensa de Chávez sostiene que la falta de salvoconducto convierte la protección diplomática en un confinamiento material. "Cualquier traslado a una clínica implica, para Chávez, un riesgo inmediato de captura y pérdida de su libertad personal", señaló. Por eso, el documento pide garantías concretas para una salida segura, no solo la autorización formal del documento.

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Piden restablecer las relaciones diplomáticas con México

La carta de Noblecilla vincula el pedido humanitario con la ruptura de relaciones diplomáticas entre Perú y México. El texto sostiene que México no es un adversario, sino un pueblo hermano, y que mantener la fractura resulta innecesario y perjudicial para ambas naciones. Perú cortó vínculos con el país norteamericano tras el asilo otorgado a Chávez, en noviembre pasado.

El propio expresidente interino José Jerí había señalado, en diciembre, que el caso no era prioridad para su gobierno. Balcázar repitió esa postura en febrero, al asumir la Presidencia: dijo que el tema debía resolverse por la vía diplomática y que no lo consideraba urgente. Para Noblecilla, cumplir con el salvoconducto no depende de una decisión política, sino de una obligación jurídica del Estado peruano.

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