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Padre, madre e hija integraban red de burriers: intentaron llevar más de 11 kilos de cocaína ocultos entre golosinas a Japón

Los agentes de la PNP y Aduanas hallaron la droga en las maletas de Sandro Urbano, su esposa Sheila Henna y su hija, durante controles preembarque.

Los detenidos, Sandro Iván Urbano Larrea, su esposa Sheila Hiromi Henna Sakihama y su hija Betzabé, están bajo investigación de la PNP y la Fiscalía por posible narcotráfico.
Los detenidos, Sandro Iván Urbano Larrea, su esposa Sheila Hiromi Henna Sakihama y su hija Betzabé, están bajo investigación de la PNP y la Fiscalía por posible narcotráfico.Foto: composición LR/Difusión
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Una familia peruana integrada por el padre, la madre y su hija, fue intervenida en el nuevo aeropuerto Jorge Chávez cuando intentaba viajar a Tokio con un cargamento de presunta cocaína. Agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) y de Aduanas hallaron más de 11 kilos de droga ocultos entre golosinas y otros productos dentro de sus maletas.

Los detenidos fueron identificados como Sandro Iván Urbano Larrea, su esposa Sheila Hiromi Henna Sakihama y la hija de ambos, Betzabé Urbano Henna. Según un reportaje de Panorama, la intervención se realizó durante los controles previos al abordaje, mientras la PNP y la Fiscalía continúan con las investigaciones para determinar si hay más implicados en esta red de narcotráfico.

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Familia fue intervenida en el aeropuerto Jorge Chávez con más de 11 kilos de cocaína rumbo a Tokio

Registros de videovigilancia del aeropuerto permitieron reconstruir los desplazamientos de la familia antes de su captura. En las imágenes se observa la llegada del padre junto a sus tres hijas; minutos después, ingresó un vehículo rojo cargado con equipajes y bolsas. Parte de estas maletas le fue entregada a la pareja, que de inmediato se dirigió hacia la zona de salidas internacionales.

La excesiva cantidad de equipaje y la actitud sospechosa de los adultos encendieron las alarmas de los agentes antidrogas. Tras inspeccionar dos de las maletas, los efectivos hallaron 5 kilos con 155 gramos de presunta cocaína. En las diligencias posteriores, la policía logró ubicar a un taxista que habría transportado siete maletas adicionales.

De este segundo grupo, tres maletas contenían paquetes con droga ocultos bajo la misma modalidad. En total, la suma de lo hallado en los distintos equipajes alcanzó los 11 kilos con 750 gramos de presunta cocaína. El destino final era Tokio, ciudad donde, según el informe, la familia residía.

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Policía investiga la participación de los integrantes de la familia en el traslado de droga

Las investigaciones también apuntan a esclarecer las circunstancias en que las hijas viajaron al aeropuerto. Tras la captura de la pareja y la hija mayor, dos adolescentes quedaron en el terminal bajo el cuidado de un sujeto cuya identidad y vínculo con la familia son materia de investigación.

La Policía busca determinar el rol de cada involucrado en el traslado del equipaje y confirmar si se trata de una red dedicada al tráfico ilícito de drogas hacia Japón, donde —según el reportaje— cada kilogramo cotizaría en unos 150 mil dólares.

Mientras el caso avanza para determinar la procedencia del estupefaciente y deslindar responsabilidades, se recordó que el delito de tráfico ilícito de drogas en el Perú se sanciona con penas de entre 8 y 15 años de cárcel.

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