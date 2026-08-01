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Feminicidio de Valeria Márquez: expareja de la influencer habría pedido a su padre, jefe narco ‘El R1’, que encargue el crimen

El caso de Valeria Márquez, asesinada a tiros en plena transmisión en TikTok, dio un giro decisivo. Autoridades revelaron participación de su expareja y del padre de este, un hombre vinculado al narcotráfico.

El asesinato de Valeria Márquez ha sido calificado como feminicidio. Ocurrió en mayo de 2025.
El asesinato de Valeria Márquez ha sido calificado como feminicidio. Ocurrió en mayo de 2025. | Foto: composición LR/TikTok/SSPC
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La investigación sobre el feminicidio de Valeria Márquez dio un giro decisivo. Las autoridades mexicanas revelaron que el ataque contra la joven influencer mexicana no habría sido un hecho aislado, sino un crimen instigado por su expareja, hijo de Ramón Álvarez Ayala, alias 'El R1', líder de una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). El dato más estremecedor es que el propio hijo habría solicitado a su padre ordenar la ejecución.

La revelación, hecha pública en conferencia oficial, confirma que la empresaria había sido amenazada durante meses. La ruptura sentimental derivó en un pedido directo al jefe narco, quien ya se encuentra bajo custodia, mientras su hijo permanece prófugo.

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Valeria Márquez habría sido asesinada por encargo: apuntan a su expareja y al padre de este, el líder narco 'El R1'

El 14 de mayo de 2025, Valeria Márquez transmitía en vivo por TikTok desde su peluquería en Zapopan, Jalisco. Conversaba con sus seguidores cuando un hombre armado ingresó haciéndose pasar por repartidor y disparó varias veces. La transmisión fue cortada abruptamente por una empleada del local llamada Érika, dejando a cientos de espectadores en shock.

La ejecución, ocurrida frente a la cámara, se convirtió en uno de los episodios más crudos de violencia vinculada al narcotráfico en redes sociales. Tras ese hecho, tanto Érika como Vivian de la Torre, mejor amiga de la influencer que le insistió en el live que se quedara porque le había enviado al local un regalo, despertaron teorías de complicidad y fueron investigadas formalmente por las autoridades. Sin embargo, salieron libres de cualquier sospecha.

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A más de un año del crimen, en conferencia encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, declaró: “El hijo de ‘El R1’ tenía una relación sentimental con Valeria (Márquez). Ya la había amenazado en varias ocasiones y todo indica, esto ya se va a probar, que el hijo le pide a su papá, a ‘El R1’, que cometan el feminicidio”.

'El R1', vinculado a crimen de Valeria Márquez, fue capturado el 30 de julio en México

'El R1', vinculado a crimen de Valeria Márquez, fue capturado el 30 de julio en México. Foto: SSPC

Con esa afirmación, las autoridades mexicanas manifiestan que el asesinato habría sido instigado por la expareja de Márquez y ejecutado bajo órdenes de 'El R1', líder de Los Rs del CJNG. El capo fue capturado el 30 de julio de 2026 por otro caso —el homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo—, pero también se le vincula como autor intelectual del crimen contra la influencer.

Hoy, Ramón Álvarez Ayala está detenido y enfrenta procesos por múltiples homicidios. Su hijo, señalado como instigador del feminicidio, sigue prófugo y es considerado pieza clave para esclarecer la cadena de mando detrás del asesinato. La Fiscalía de Jalisco mantiene abierta la carpeta bajo protocolo de feminicidio y ha intensificado la búsqueda.

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