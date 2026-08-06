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Turista denunció cobro excesivo de S/ 50 por fotografiarse con una alpaca en Cusco y Serenazgo recuperó el dinero

La Municipalidad de Cusco activó un operativo inmediato tras el reporte y logró la devolución del monto cobrado a la turista ecuatoriana, quien no presentó denuncia formal.

El personal de Serenazgo intervino rápidamente tras el reporte, logrando recuperar el dinero de la turista.
El personal de Serenazgo intervino rápidamente tras el reporte, logrando recuperar el dinero de la turista. | Foto: composición LR
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Una turista ecuatoriana denunció haber sido víctima de un presunto cobro excesivo por tomarse fotografías con un camélido en el Centro Histórico del Cusco. El hecho ocurrió la tarde del 4 de agosto en la calle Márquez, donde la visitante solicitó ayuda al personal de Serenazgo tras indicar que le exigieron el pago de S/ 50 por el servicio.

La Municipalidad Provincial del Cusco informó que, luego de recibir el reporte, se activó un operativo para ubicar a la persona señalada. La intervención permitió recuperar el dinero entregado por la extranjera, quien finalmente decidió no presentar una denuncia formal ante las autoridades policiales.

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Serenazgo del Cusco intervino tras denuncia de turista por cobro de S/ 50 por una fotografía con una alpaca

De acuerdo con la información oficial, los agentes de Serenazgo que realizaban patrullaje en la zona coordinaron con las móviles 14, 16 y 10, además de la Central de Monitoreo, para localizar a la presunta responsable del cobro. La acción se desarrolló pocos minutos después de que la visitante solicitara apoyo.

Tras identificar a la persona involucrada, el personal municipal logró que se devolviera el monto entregado por la turista. La ciudadana ecuatoriana agradeció la atención brindada por los serenos y manifestó que no continuaría con acciones legales, por lo que el caso concluyó sin una intervención adicional de la Policía.

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Municipalidad del Cusco devolvió el dinero a la turista y reforzó el llamado a un turismo seguro

Luego del incidente, la Municipalidad Provincial del Cusco reiteró que mantiene operativos de vigilancia en los sectores con mayor afluencia de visitantes para atender emergencias y prevenir situaciones que puedan afectar la experiencia turística. Estas acciones forman parte del patrullaje permanente que se desarrolla en distintos puntos del Centro Histórico.

La comuna también exhortó a la población a evitar prácticas que perjudiquen la imagen de la ciudad o comprometan el bienestar de los animales utilizados en actividades dirigidas a turistas. Asimismo, recordó que cualquier incidente puede reportarse a través del WhatsApp 939 654 115 o del teléfono (084) 214734, canales habilitados para la atención de emergencias.

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