Turista denunció cobro excesivo de S/ 50 por fotografiarse con una alpaca en Cusco y Serenazgo recuperó el dinero
La Municipalidad de Cusco activó un operativo inmediato tras el reporte y logró la devolución del monto cobrado a la turista ecuatoriana, quien no presentó denuncia formal.
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Una turista ecuatoriana denunció haber sido víctima de un presunto cobro excesivo por tomarse fotografías con un camélido en el Centro Histórico del Cusco. El hecho ocurrió la tarde del 4 de agosto en la calle Márquez, donde la visitante solicitó ayuda al personal de Serenazgo tras indicar que le exigieron el pago de S/ 50 por el servicio.
La Municipalidad Provincial del Cusco informó que, luego de recibir el reporte, se activó un operativo para ubicar a la persona señalada. La intervención permitió recuperar el dinero entregado por la extranjera, quien finalmente decidió no presentar una denuncia formal ante las autoridades policiales.
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Serenazgo del Cusco intervino tras denuncia de turista por cobro de S/ 50 por una fotografía con una alpaca
De acuerdo con la información oficial, los agentes de Serenazgo que realizaban patrullaje en la zona coordinaron con las móviles 14, 16 y 10, además de la Central de Monitoreo, para localizar a la presunta responsable del cobro. La acción se desarrolló pocos minutos después de que la visitante solicitara apoyo.
Tras identificar a la persona involucrada, el personal municipal logró que se devolviera el monto entregado por la turista. La ciudadana ecuatoriana agradeció la atención brindada por los serenos y manifestó que no continuaría con acciones legales, por lo que el caso concluyó sin una intervención adicional de la Policía.
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Municipalidad del Cusco devolvió el dinero a la turista y reforzó el llamado a un turismo seguro
Luego del incidente, la Municipalidad Provincial del Cusco reiteró que mantiene operativos de vigilancia en los sectores con mayor afluencia de visitantes para atender emergencias y prevenir situaciones que puedan afectar la experiencia turística. Estas acciones forman parte del patrullaje permanente que se desarrolla en distintos puntos del Centro Histórico.
La comuna también exhortó a la población a evitar prácticas que perjudiquen la imagen de la ciudad o comprometan el bienestar de los animales utilizados en actividades dirigidas a turistas. Asimismo, recordó que cualquier incidente puede reportarse a través del WhatsApp 939 654 115 o del teléfono (084) 214734, canales habilitados para la atención de emergencias.