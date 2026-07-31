Parte del Plan México, Olinia buscará competir con grandes firmas asiáticas al impulsar la autonomía tecnológica nacional y establecer una infraestructura de 2.000 estaciones de recarga. | Foto: Olinia

Parte del Plan México, Olinia buscará competir con grandes firmas asiáticas al impulsar la autonomía tecnológica nacional y establecer una infraestructura de 2.000 estaciones de recarga. | Foto: Olinia

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México marca un hito histórico en su industria automotriz con la presentación de Olinia 1, el primer vehículo eléctrico ideado y producido localmente. Esta iniciativa nacional busca impulsar la movilidad sustentable, fortalecer la innovación y competir de forma soberana frente al dominio de fabricantes asiáticos como China. Concebido principalmente para trayectos urbanos, el coche ofrece un rendimiento superior a los 120 kilómetros por carga y llegará al mercado comercial en 2027.

En el evento de lanzamiento, el director de la propuesta, Roberto Capuano Tripp, destacó el impacto social de la obra: "Es resultado del talento mexicano, la colaboración entre distintas instituciones y una estrategia de innovación impulsada por el Estado". Con ese paso, el país azteca aspira a posicionarse como un referente tecnológico dentro del competitivo ecosistema de la electromovilidad internacional.

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¿Por qué el Olinia 1 transformará la movilidad eléctrica en México?

El Olinia 1 nació como un minivehículo urbano ideado para traslados diarios en la ciudad. Este modelo integra una batería de litio-ferrofosfato (LFP) de 14,7 kWh que alcanza un rango de 120 a 125 kilómetros por recarga. Su velocidad límite de 50 km/h lo optimiza hacia el tráfico local, con la ventaja añadida de abastecerse de energía mediante cualquier toma doméstica habitual de 110 o 220 voltios a través de una entrada NACS, lo cual prescinde de estaciones complejas.

En la exhibición oficial, Capuano destacó la sencillez del prototipo al afirmar: "Se buscó crear un vehículo fácil de operar, mantener y reparar". La iniciativa sumó el talento de ingenieros, científicos y académicos de organismos públicos nacionales para fabricar un ejemplar ajustado a los caminos locales. Esa propuesta llegará al mercado en el próximo verano por un valor inicial de 150.000 pesos mexicanos, cifra que contempla el IVA.

Características principales de Olinia 1

Autonomía: entre 120 y 125 kilómetros por carga completa.

entre 120 y 125 kilómetros por carga completa. Batería: 14,7 kWh con tecnología de litio-ferrofosfato (LFP).

14,7 kWh con tecnología de litio-ferrofosfato (LFP). Velocidad máxima: 50 km/h.

50 km/h. Recarga doméstica: compatible con enchufes convencionales de 110V y 220V.

compatible con enchufes convencionales de 110V y 220V. Capacidad: hasta seis ocupantes, todos con cinturón de seguridad.

hasta seis ocupantes, todos con cinturón de seguridad. Cabina amplia con piso bajo para facilitar el acceso.

con piso bajo para facilitar el acceso. Espacio adaptado para transportar a una persona en silla de ruedas con sistema de fijación.

para transportar a una persona en silla de ruedas con sistema de fijación. Banca plegable , que permite modificar la configuración de los asientos.

, que permite modificar la configuración de los asientos. Vidrios eléctricos y ventanas traseras abatibles.

y ventanas traseras abatibles. Barras en el techo para transportar accesorios o carga adicional.

para transportar accesorios o carga adicional. Llanta de refacción y cable de carga integrados en la parte posterior.

y cable de carga integrados en la parte posterior. Motor eléctrico de 13,5 kW , optimizado para subir pendientes.

, optimizado para subir pendientes. Resistencia al agua tanto en el motor como en diversos componentes del vehículo.

tanto en el motor como en diversos componentes del vehículo. Pantalla central digital que funciona como tablero de instrumentos.

que funciona como tablero de instrumentos. Control remoto inalámbrico para apertura de puertas y funciones del vehículo.

para apertura de puertas y funciones del vehículo. Iluminación interior LED.

¿Qué estrategia utilizará México para competir con el mercado eléctrico chino a partir de 2027?

México busca impulsar Olinia, una iniciativa enmarcada en el Plan México que persigue fortalecer la autonomía tecnológica del país. La propuesta no abarca únicamente el ensamblaje de un automóvil, sino también la creación de electrónica de potencia, la fabricación de baterías y el desarrollo de ingeniería nacional para reducir la dependencia de proveedores extranjeros.

El principal desafío surge ante gigantes como BYD, SAIC y Geely, firmas que lideran el sector gracias a sus vastas economías de escala. Para contrarrestar este predominio, el proyecto plantea un modelo urbano accesible de fácil recarga, respaldado por una infraestructura inicial de 2.000 estaciones distribuidas en Ciudad de México, Estado de México y Puebla.

La viabilidad comercial requerirá la creación de un ecosistema integral con incentivos regulatorios y la consolidación de suministradores locales. Asimismo, la familia Olinia añadirá nuevos vehículos a su catálogo, destacando una versión Cargo destinada al reparto de mercancías para competir activamente en la movilidad eléctrica global.