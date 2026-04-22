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Sociedad

La megamaquinaria que se encuentra operando en Perú mide 120 m. de largo y pesa 1.750 toneladas: ayuda en la construcción de un importante proyecto

Recientemente, ha llegado a puntos clave del recorrido, como la estación Universidad Nacional Mayor de San Marcos, lo que subraya el avance en este importante proyecto de transporte.

La tuneladora "Delia", una máquina alemana, avanza en la construcción de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao, alcanzando un progreso del 86% desde su inicio en julio de 2021.
La tuneladora "Delia", una máquina alemana, avanza en la construcción de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao, alcanzando un progreso del 86% desde su inicio en julio de 2021. | Foto: Andina

Una tuneladora de gran escala viene operando en el país como parte de la construcción de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao. Se trata de “Delia”, una máquina de origen alemán diseñada para excavar túneles en terrenos complejos, que actualmente trabaja a unos 25 metros de profundidad. Su funcionamiento permite avanzar en la infraestructura subterránea de uno de los proyectos de transporte más importantes del Perú.

Esta maquinaria inició operaciones en julio de 2021 y, hasta inicios de 2026, ha alcanzado un avance del 86% en su tramo asignado. Durante su recorrido, ha perforado más de 10 kilómetros de túnel, consolidando el desarrollo de esta obra clave para la conectividad entre Lima y el Callao.

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Características técnicas y capacidad de excavación de la tuneladora Delia

La tuneladora “Delia” tiene una longitud aproximada de 120 metros y un peso de 1.750 toneladas. Su rueda de corte alcanza un diámetro de 10,27 metros, lo que le permite perforar grandes volúmenes de terreno de manera continua. Además, está compuesta por un sistema principal y varios módulos auxiliares que integran funciones de ventilación, energía y transporte de materiales.

En cuanto a su rendimiento, la máquina puede excavar entre 13 y 17 metros diarios. Mientras avanza, instala anillos de concreto que aseguran la estructura del túnel, compuestos por siete piezas cada uno. El material extraído es trasladado automáticamente hacia la superficie mediante fajas transportadoras, lo que permite mantener un proceso continuo.

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Avances recientes y rol en la Línea 2 del Metro de Lima

En los últimos meses, la tuneladora ha alcanzado puntos clave del trazado, como la estación Universidad Nacional Mayor de San Marcos en diciembre de 2025 y la estación Óscar R. Benavides en marzo de 2026, en el Callao. Estos hitos reflejan el progreso sostenido en la excavación del túnel principal.

El nombre de la máquina rinde homenaje a Delia Tasaico del Pino, reconocida como la primera ingeniera de minas del Perú. Su operación es complementada por otra tuneladora denominada “Micaela”, encargada de trabajos en otro tramo del proyecto. Ambas forman parte del sistema que permitirá implementar un transporte subterráneo más eficiente en la capital.

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