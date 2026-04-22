Barcelona vs Celta de Vigo EN VIVO: hora y canal del partido por la fecha 33 de LaLiga de España

El partido por la fecha 33 de LaLiga entre Barcelona y Celta de Vigo se disputará en el Spotify Camp Nou. Los culés son los favoritos a llevarse el campeonato español.

Barcelona se enfrenta al Celta de Vigo por el campeonato español. Foto: LaLiga/composición LR
Barcelona vs Celta de Vigo EN VIVO juegan este miércoles 22 de abril, desde las 2.30 p. m. (hora peruana), por LaLiga. El partido se llevará a cabo en el Spotify Camp Nou, con transmisión por TV a cargo del canal ESPN. Si quieres seguir la cobertura minuto a minuto gratis por internet, infórmate a través de La República Deportes, que te llevará las incidencias de este compromiso.

El equipo dirigido por Hansi Flick llega a este duelo tras ser eliminado de la Champions League por Atlético de Madrid. Por el campeonato español, goleó 4-1 a Espanyol en el derbi catalán. Por el lado de Celta de Vigo, cayeron en la Europa League y por LaLiga fueron goleados por Real Oviedo jugando de local.

¿A qué hora juega Barcelona vs Celta de Vigo?

Los equipos de Barcelona y Celta de Vigo se verán las caras por la fecha 33 de LaLiga de España. El duelo se disputará este miércoles 22 de abril, desde las 2.30 p. m. (hora peruana).

  • Costa Rica, México: 1.30 p. m.
  • Colombia, Ecuador: 2.30 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 2.30 p. m.
  • Bolivia, Venezuela: 3.30 p. m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 4.30 p. m.
  • España: 9.30 p. m.

¿Dónde ver Barcelona vs Celta de Vigo?

El partido Barcelona vs Celta de Vigo, por la fecha 33 de LaLiga española, será transmitido por la señal de ESPN para territorio sudamericano. De igual forma, podrá visualizarse vía streaming mediante la plataforma de Disney Plus Premium.

Alineaciones probables de Barcelona vs Celta de Vigo

  • Barcelona: Joan García; Ronald Araujo, Pau Cubarsí, Eric García, Joao Cancelo; Gavi, Pedri; Lamine Yamal, Dani Olmo, Marcus Rashford y Ferrán Torres.
  • Celta de Vigo: Ionut Radu; Javi Rodríguez, Marcos Alonso; Oscar Mingueza, Matías Vecino, Ilaix Moriba, Sergio Carreira; Fer López, Williot Swedberg y Borja Iglesias.

Pronóstico de Barcelona vs Celta de Vigo

Las principales casas de apuestas dan como amplio favorito a Barcelona sobre Celta de Vigo.

  • Betsson: gana Barcelona (1,23), empate (6,40), gana Celta de Vigo (12,50)
  • Betano: gana Barcelona (1,25), empate (7,20), gana Celta de Vigo (11,50)
  • Bet365: gana Barcelona (1,22), empate (6,50), gana Celta de Vigo (11,00)
  • 1XBet: gana Barcelona (1,25), empate (7,65), gana Celta de Vigo (11,80)
  • Coolbet: gana Barcelona (1,25), empate (7,25), gana Celta de Vigo (11,00)
  • Doradobet: gana Barcelona (1,26), empate (6,66), gana Celta de Vigo (10,00).

¿En qué estadio juegan Barcelona vs Celta de Vigo?

Barcelona y Celta de Vigo disputarán este encuentro por la fecha 33 de LaLiga en el Spotify Camp Nou. Este recinto tiene capacidad para 105.000 espectadores.

Historial reciente de Barcelona vs Celta de Vigo

  • Celta de Vigo 2-4 Barcelona | 9.11.25
  • Barcelona 4-3 Celta de Vigo | 19.04.25
  • Celta de Vigo 2-2 Barcelona | 23.11.24
  • Celta de Vigo 1-2 Barcelona | 17.02.24
  • Barcelona 3-2 Celta de Vigo | 23.09.23
