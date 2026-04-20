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Espectáculos

Pamela Franco sorprende al revelar que encaró a Christian Cueva tras ser tildada como su ‘amante’: “Yo no soy víctima”

“Yo elegí parejas equivocadas”, señaló Pamela Franco ante Andrea Llosa tras ser consultada sobre su actual novio, Christian Cueva.

Pamela Franco habló sobre su relación con Christian Cueva en programa de Andrea Llosa. Foto: Composición LR/Instagram.
Pamela Franco habló sobre su relación con Christian Cueva en programa de Andrea Llosa. Foto: Composición LR/Instagram.

Pamela Franco se sentó en el programa 'La verdad a prueba', de Andrea Llosa, y habló fuerte sobre su romance con el futbolista Christian Cueva, cuando él aún mantenía su matrimonio con Pamela López. Según contó, la situación la terminó afectando directamente a nivel personal y profesional. “Él con sus mentiras me convirtió en su amante”, expresó.

La cumbiambera aseguró que decidió enfrentarlo al ver cómo su imagen se veía golpeada en redes sociales, donde era señalada constantemente. Incluso, afirmó que el propio jugador reconoció su responsabilidad en lo ocurrido.

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Pamela Franco revela que Christian Cueva se arrepiente de haberla dejado como amante

Pamela Franco contó que no se quedó callada y le reclamó a su actual pareja, Christian Cueva, por haberla expuesto como “amante’. Según relató, el futbolista del ‘Juan Pablo de Chongoyape’ mostró arrepentimiento tras esa conversación.

“Yo no soy víctima. Le he dicho y se arrepiente”, sostuvo. Además, confesó que ha tenido que lidiar con fuertes críticas en redes sociales, donde la califican como “robamaridos”. Pese a ello, hizo una autocrítica sobre sus decisiones. “Acepté que las cosas que me han pasado son mi culpa. Yo elegí parejas equivocadas, permití que me humillaran. Estoy aprendiendo a amarme”, agregó.

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Pamela Franco revela por qué se metió con Cueva sabiendo que él estaba con Pamela López

La cantante también explicó cómo se dio su acercamiento con Christian Cueva. Afirmó que, antes del matrimonio del futbolista con Pamela López, ella decidió alejarse del futbolista. Sin embargo, aseguró que percibía señales de que la relación entre esos dos no estaba bien.

“Estaba así, por eso que terminábamos y regresábamos y caía en una mentira que ya no puedo sostener. Caí en ese círculo de toxicidad y dije: ‘No, no puedo’. En realidad, nunca pasó por mi cabeza terminar en esto (estar con un hombre casado)”, concluyó.

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