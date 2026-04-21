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Política

Piero Corvetto renunció: gerente general de la ONPE lo reemplazará en el cargo como jefe de la institución

Según lo estipulado por la Ley Orgánica de la ONPE, Bernardo Juan Pachas Serrano asumirá el cargo de jefe de la institución interinamente hasta por 45 días.

JNJ aceptó renuncia de Piero Corvetto | Composición: Jazmín Ceras / Foto: LR.
JNJ aceptó renuncia de Piero Corvetto | Composición: Jazmín Ceras / Foto: LR.

Piero Corvetto ha renunciado a su cargo como jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Con esta decisión, se reconfigura el panorama en el organismo electoral: la ley establece que el gerente general de la ONPE asuma de manera interina para garantizar la continuidad de las funciones institucionales.

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“La Ley Orgánica de la ONPE establece que, en caso se produzca la vacancia del jefe de la ONPE durante un proceso electoral, asume provisionalmente, en un plazo de tres días, el funcionario de la Oficina Nacional de Procesos Electorales de jerarquía inmediatamente inferior al jefe. Ese cargo corresponde al gerente general, conforme al artículo 12 del Reglamento de Organización y Funciones de la ONPE”, señaló a La República el abogado y experto en temas electorales, Jorge Jaúregui.

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Actualmente, Bernardo Juan Pachas Serrano ocupa este puesto.

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Pachas Serrano asumirá como máxima autoridad interina de la ONPE hasta por los próximos 45 días, plazo en el que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) deberá nombrar a un reemplazo oficial. Salvo que la JNJ designe antes al titular definitivo, el actual gerente general será quien se encargue de dirigir la logística de cara a la segunda vuelta, programada para el 7 de junio.

Además, deberá cumplir con todas las funciones del jefe nacional de la institución establecidas en el Reglamento de Organización y Funciones de la ONPE, como garantizar un proceso transparente e informar de manera constante a la ciudadanía, entre otras.

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¿Quién es Bernardo Juan Pachas Serrano?

De acuerdo con el perfil publicado en la página oficial del Gobierno, Bernardo Juan Pachas Serrano es abogado de profesión. Cuenta con estudios de posgrado en derecho constitucional y administración de empresas. Además, tiene experiencia laboral en derecho laboral, recursos humanos y seguridad social.

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Pachas Serrano acredita más de 20 años de experiencia, tanto en el sector público como en el privado. Ha brindado asesorías a organismos electorales y ha integrado equipos de observación internacional en misiones electorales realizadas en países de América Latina.

El nuevo jefe de la ONPE se desempeña como gerente general de la institución desde 2020, cuando fue designado en el cargo por Piero Corvetto.

Una renuncia prohibida por ley

La renuncia de Corvetto ha generado controversia. El artículo 10 de la Ley Orgánica de la ONPE establece que el cargo de jefe de la institución es irrenunciable “durante el proceso electoral de referéndum u otro tipo de consulta popular”. Pese a ello, la JNJ decidió aceptar su dimisión.

Una de las interrogantes tras esta decisión es si el nuevo jefe de la institución deberá rehacer los planes previstos para la segunda vuelta. Jaúregui señaló a este medio que no será necesario: “La renuncia del jefe nacional de la ONPE no afecta la política institucional de la ONPE; los planes operativos electorales continúan ejecutándose de acuerdo con el cronograma electoral”, indicó.

Antes de presentar su renuncia, Piero Corvetto aprobó el “Plan Operativo Electoral Segunda Elección Presidencial 2026”, que establece la planificación logística para la segunda vuelta del 7 de junio.

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Precedentes peligrosos

Desde su creación en 1993, la ONPE no había registrado la renuncia de su jefe institucional en medio de un proceso electoral presidencial. Para Jaúregui, este hecho inédito representa un riesgo para la institucionalidad democrática.

“No tiene precedentes un ataque a la ONPE de esta envergadura. Es el mismo esquema que se ha seguido con otras instituciones del Estado peruano, como el Ministerio Público, donde se destituyó arbitrariamente a la fiscal de la Nación, Delia Espinoza”, sostuvo.

El especialista advirtió que esta situación podría generar presiones sobre los funcionarios de la institución: “El riesgo está en que se busque atemorizar al personal de la ONPE y, a través de ello, someter a la entidad a los intereses de grupos políticos de la coalición autoritaria que gobierna desde el Parlamento. En su mayoría, estos partidos no lograron superar la barrera electoral y, los que lo hicieron, obtuvieron resultados pobres en relación con los recursos públicos que reciben mediante el financiamiento público directo”.

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