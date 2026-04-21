Metropolitano, Corredores, Línea 2 del Metro y otros servicios se podrán pagar con una única tarjeta, ¿desde cuándo?

El proyecto, en desarrollo desde 2026, permitirá pagar en buses, trenes y otros sistemas de transporte urbano, con una integración progresiva que incluirá varios operadores. | Foto: Andina/ATU/Composición LR

El proyecto, en desarrollo desde 2026, permitirá pagar en buses, trenes y otros sistemas de transporte urbano, con una integración progresiva que incluirá varios operadores. | Foto: Andina/ATU/Composición LR

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) avanza en la implementación de una tarjeta única para el pago del transporte público, la cual permitirá a los usuarios utilizar un solo medio de pago en distintos servicios de la capital. Esta iniciativa busca facilitar el acceso y modernizar el sistema de recaudo en buses y trenes urbanos.

El proyecto se encuentra en desarrollo desde inicios de 2026, cuando se entregaron herramientas tecnológicas a operadores para permitir la interoperabilidad entre sistemas. Para su funcionamiento total, aún deben cumplirse etapas clave como la aceptación del sistema por las empresas de transporte y la creación de un mecanismo que centralice la distribución de los pagos.

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Servicios que podrán utilizar la tarjeta única de transporte

La integración contempla que los usuarios puedan pagar sus pasajes en servicios como los corredores complementarios, el Metropolitano y la Línea 2 del Metro de Lima. También se prevé su uso en otros sistemas autorizados de transporte urbano, ampliando la cobertura de este método de pago.

Además, la implementación será progresiva e incluirá distintos operadores, lo que permitirá que más rutas se integren con el tiempo. La Línea 1 del Metro también forma parte del proceso, ya que actualmente se encuentra en etapa de licitación de su sistema de recaudo.

Costo, funcionamiento y características del sistema

La tarjeta tendrá un costo aproximado de S/4,50, similar al actual del Metropolitano, y deberá ser recargada para su uso. Funcionará con tecnología sin contacto y contará con sistemas de seguridad para evitar fraudes, además de versiones diferenciadas según el tipo de usuario.

El sistema también contempla la implementación de un fideicomiso que permita distribuir los ingresos entre los distintos operadores de transporte. Según lo proyectado, los componentes necesarios para la integración podrían estar listos en los próximos meses, lo que permitiría avanzar hacia su aplicación en la ciudad.

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