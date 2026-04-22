Universitario vs Deportivo Garcilaso EN VIVO HOY: entradas, pronósticos, horario y canal TV del partido pendiente del Torneo Apertura

Universitario vs Deportivo Garcilaso EN VIVO HOY | El partido de la U y los cusqueños, correspondiente a la fecha 10 del Torneo Apertura, tendrá lugar en el Estadio Monumental a partir de las 8.30 p. m. (hora peruana). La transmisión estará a cargo de la señal de L1 Max; asimismo, puedes seguir el minuto a minuto a través de la cobertura online gratis que tiene preparada La República Deportes.

Con la salida de Javier Rabanal, el encargado de dirigir a los cremas en este cotejo será Jorge Araujo. El vigente tricampeón necesita un triunfo para acercarse a los líderes Alianza Lima y Los Chankas.

Partido Universitario vs Garcilaso por el Torneo Apertura. Foto: Universitario

¿A qué hora juegan Universitario vs Deportivo Garcilaso?

En territorio peruano, el duelo entre cremas y el ‘Pedacito de cielo’ se podrá seguir a partir de las 8.00 p. m.

Costa Rica, México: 7.30 p. m.

Colombia, Ecuador: 8.30 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 9.30 p. m.

Bolivia, Venezuela: 9.30 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 10.30 p. m.

España: 3.30 a. m. (jueves 23).

¿Dónde ver Universitario vs Deportivo Garcilaso?

La transmisión del partido pendiente Universitario vs Deportivo Garcilaso por el Torneo Apertura 2026 estará a cargo de L1 Max para todo el Perú. Este canal está disponible en diversas cableoperadoras, como DirecTV, Claro TV, Movistar TV y Best Cable, además de servicios de internet como WIN, MiFibra, Wow, entre otros.

¿Dónde ver Universitario vs Deportivo Garcilaso online gratis?

Vía streaming podrás seguir este partidazo por L1 Máx Móvil o L1 Max Plan Full. Asimismo, La República Deportes te llevará toda la información con el minuto a minuto y videos de los goles.

Alineaciones Universitario vs Deportivo Garcilaso

Universitario: Miguel Vargas; Cain Fara, Wiliams Riveros, César Inga; Andy Polo, Héctor Fertoli, Jesús Castillo, Jairo Concha, José Carabalí; Edison Flores y Alex Valera.

Miguel Vargas; Cain Fara, Wiliams Riveros, César Inga; Andy Polo, Héctor Fertoli, Jesús Castillo, Jairo Concha, José Carabalí; Edison Flores y Alex Valera. Deportivo Garcilaso: Patrick Zubczuck; Erick Canales, Agustín Gómez, Horacio Benincasa, Orlando Nuñez; Francisco Arancibia, Adrián Ascues, Xavi Moreno, Agustín González, Beto da Silva; Christopher Olivares.

Universitario vs Deportivo Garcilaso: pronósticos

A pesar sus últimas actuaciones en la Liga 1, las casas de apuestas consideran a Universitario como amplio favorito.

Betsson: gana Universitario (1,28), empate (4,75), gana Deportivo Garcilaso (12,00)

Betano: gana Universitario (1,32), empate (5,50), gana Deportivo Garcilaso (12,00)

Bet365: gana Universitario (1,27), empate (5,00), gana Deportivo Garcilaso (12,00)

1XBet: gana Universitario (1,25), empate (5,15), gana Deportivo Garcilaso (12,60)

Coolbet: gana Universitario (1,31), empate (4,65), gana Deportivo Garcilaso (11,00)

Doradobet: gana Universitario (1,32), empate (5,33), gana Deportivo Garcilaso (10,00).

Universitario vs Deportivo Garcilaso: últimos partidos

Así terminaron los cinco últimos partidos entre Universitario y Deportivo Garcilaso por el fútbol peruano. Los cremas no perdieron ninguno de los cotejos.

Universitario 0-0 Deportivo Garcilaso | 07.11.25

Deportivo Garcilaso 0-1 Universitario | 06.07.25

Universitario 3-1 Deportivo Garcilaso | 16.08.24

Deportivo Garcilaso 2-2 Universitario | 08.03.24

Universitario 1-1 Deportivo Garcilaso | 19.08.23.



