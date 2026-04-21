Junta Nacional de Justicia aceptó renuncia de Piero Corvetto como jefe de la ONPE
La presidenta de la JNJ, Maria Teresa Cabrera, convocó a una reunión de inmediato para discutir la renuncia de Corvetto.
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A través de un comunicado, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) aceptó la renuncia de Piero Corvetto como jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). La decisión se tomó tras una reunión extraordinaria entre los miembros del pleno de la JNJ convocada por su presidenta, Maria Teresa Cabrera.
Se precisó que la decisión adoptada por la JNJ será comunicada a los demás organismos del sistema electoral, como el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) y la propia ONPE.
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La JNJ también señaló que la aceptación de la renuncia no implica el cierre de las investigaciones contra el ahora exjefe de la ONPE. Corvetto continuará siendo investigado por las irregularidades registradas el pasado 12 de abril, durante el desarrollo de la jornada electoral. Aseguraron que la investigación seguirá los pasos del debido proceso.
Comunicado del JNJ.
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Piero Corvetto renunció a su cargo como jefe de la ONPE
El ahora exjefe de la ONPE renunció luego de que fuera señalado por las irregularidades registradas durante las elecciones generales del 12 de abril.
“Luego de los problemas técnico-operativos suscitados en el despliegue del material electoral en determinados sectores de Lima Metropolitana durante la jornada electoral del 12 de abril, y estando por finalizar el procesamiento de actas de la elección presidencial por parte de las ODPE a nivel nacional, considero necesario e impostergable renunciar a la responsabilidad asumida, en aras de garantizar la adecuada organización y ejecución de la segunda vuelta”, se lee en su pronunciamiento.
Corvetto sostuvo que su gestión fue correcta, pero que decidió dar un paso al costado con miras al proceso que continuará: “Los problemas focalizados ocurridos el 12 de abril constituyen una situación que me impide continuar en el cargo”.
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¿Quién es Piero Corvetto?
Piero Corvetto Salinas es abogado y especialista en derecho electoral y gestión pública. Desde su designación en 2020 como jefe de la ONPE, estuvo al frente de la organización de múltiples procesos electorales, incluidos los comicios generales recientes. Según información oficial, durante su gestión dirigió al menos 18 procesos electorales.
En los días previos a la votación, el funcionario calificó estas elecciones como “el proceso electoral más difícil de la historia”, debido a su complejidad logística y a la magnitud del padrón electoral. Asimismo, exhortó a los ciudadanos a acudir informados para ejercer su deber cívico.