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Sociedad

Cambios en la velocidad máxima y otras reglas de tránsito son oficializadas por el MTC: estas son las nuevas disposiciones en 2026

Además, se implementan nuevas infracciones y obligaciones para los conductores, así como un proceso sancionador más ágil, con plazos claros para el pago de multas.

El MTC oficializó cambios al Reglamento Nacional de Tránsito para mejorar la seguridad vial y control en las vías.
El MTC oficializó cambios al Reglamento Nacional de Tránsito para mejorar la seguridad vial y control en las vías. | Foto: Composición LR

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) oficializó modificaciones al Reglamento Nacional de Tránsito en Perú mediante el Decreto Supremo N.º 011-2026-MTC, con el objetivo de mejorar la seguridad vial y optimizar el control en las vías a nivel nacional. La actualización incorpora nuevas disposiciones sobre control de velocidad, sanciones e implementación de tecnología para fiscalización.

La norma introduce cambios en distintos artículos del reglamento vigente, además de nuevas infracciones aplicables a conductores. También establece lineamientos para reforzar la labor de la Policía Nacional del Perú en el control del tránsito, a través de planificación anual y herramientas que permitan una supervisión más precisa.

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Nuevo margen de tolerancia en control de velocidad

Entre las principales medidas, se establece un margen de tolerancia de hasta diez km/h por encima de la velocidad máxima permitida cuando la infracción sea detectada únicamente mediante sistemas tecnológicos de monitoreo inalámbrico con geolocalización. Esta disposición aplica a vehículos destinados al transporte terrestre.

El MTC también definirá las características técnicas de estos sistemas para asegurar su correcto funcionamiento y evitar errores en la medición. Con ello, se busca que las sanciones se basen en registros confiables y verificables.

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Modificaciones en infracciones y proceso sancionador

La actualización incluye cambios en diversas infracciones del reglamento, así como nuevas obligaciones para los conductores, como respetar las señales de altura máxima para prevenir daños a la infraestructura vial. El incumplimiento de estas normas será sancionado según los códigos establecidos.

En cuanto al procedimiento sancionador, se dispone que, si el conductor no paga la multa o no presenta descargos dentro de un plazo de cinco días hábiles, la autoridad correspondiente emitirá la resolución de sanción. Asimismo, se mantiene la posibilidad de interponer recursos administrativos conforme a la normativa vigente.

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