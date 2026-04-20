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Resultados ONPE al 93.570%: Sánchez sigue segundo y se distancia de López Aliaga
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Política

Resultados Elecciones 2026 EN VIVO: Roberto Sánchez se mantiene segundo y amplía ventaja sobre López Aliaga, según ONPE al 93.804%

Keiko Fujimori lidera los resultados presidenciales con el 17,050% de los votos, seguida de Roberto Sánchez con 12,006%.

Roberto Sánchez se mantiene segundo y amplía ventaja sobre López Aliaga, según ONPE al 93.804%
Roberto Sánchez se mantiene segundo y amplía ventaja sobre López Aliaga, según ONPE al 93.804% | Composición LR | Foto: composición LR

MOMENTOS DESTACADOS

21:13
Keiko lidera y Roberto Sánchez mantiene ventaja sobre López Aliaga

Según el último avance de resultados presidenciales, Keiko Fujimori encabeza la votación con 17,050%, seguida por Roberto Sánchez con 12,006%.Rafael López Aliaga se ubica en tercer lugar con 11,919%, aunque continúa denunciando una supuesta narrativa de fraude en su contra.

Foto: captura ONPE

En la etapa decisiva del conteo oficial, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) reportó el 93,804% de actas procesadas en las Elecciones Generales 2026. Según estos resultados presidenciales, Keiko Fujimori (Fuerza Popular) lidera con 17,050% de los votos, seguida por Roberto Sánchez con 12,006%, mientras Rafael López Aliaga ocupa el tercer lugar con 11,919%. Cabe señalar que el candidato de Renovación Popular insiste en una supuesta narrativa de fraude en su contra.

Onpe resultados EN VIVO

21:13
20/4/2026

Keiko lidera y Roberto Sánchez mantiene ventaja sobre López Aliaga

Según el último avance de resultados presidenciales, Keiko Fujimori encabeza la votación con 17,050%, seguida por Roberto Sánchez con 12,006%.
Rafael López Aliaga se ubica en tercer lugar con 11,919%, aunque continúa denunciando una supuesta narrativa de fraude en su contra.

Foto: captura ONPE

21:05
20/4/2026

Samuel Dyer exige a López Aliaga rectificarse por acusaciones de fraude

El empresario Samuel Dyer envió una carta notarial a Rafael López Aliaga para exigir una rectificación pública en un plazo de 48 horas.
Rechazó haber financiado personeros o participado en una presunta red de fraude electoral, como afirmó el líder de Renovación Popular durante una protesta frente al JNE.

21:04
20/4/2026

Juntos por el Perú acusa a López Aliaga de instalar narrativa de fraude

Roy Mendoza, vocero de Juntos por el Perú, sostuvo que existe una estrategia sistemática para posicionar la idea de fraude electoral y presionar al JNE.
Afirmó que las fallas operativas registradas no configuran fraude desde el punto de vista jurídico ni técnico. LEE LA NOTA COMPLETA AQUÍ

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