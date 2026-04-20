Resultados Elecciones 2026 EN VIVO: Roberto Sánchez se mantiene segundo y amplía ventaja sobre López Aliaga, según ONPE al 93.804%
Keiko Fujimori lidera los resultados presidenciales con el 17,050% de los votos, seguida de Roberto Sánchez con 12,006%.
- Samuel Dyer exige a Rafael López Aliaga rectificarse en 48 horas por acusaciones de fraude electoral durante su marcha
- El “fraude” como retórica populista
MOMENTOS DESTACADOS
Keiko lidera y Roberto Sánchez mantiene ventaja sobre López Aliaga
Según el último avance de resultados presidenciales, Keiko Fujimori encabeza la votación con 17,050%, seguida por Roberto Sánchez con 12,006%.Rafael López Aliaga se ubica en tercer lugar con 11,919%, aunque continúa denunciando una supuesta narrativa de fraude en su contra.
Foto: captura ONPE
En la etapa decisiva del conteo oficial, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) reportó el 93,804% de actas procesadas en las Elecciones Generales 2026. Según estos resultados presidenciales, Keiko Fujimori (Fuerza Popular) lidera con 17,050% de los votos, seguida por Roberto Sánchez con 12,006%, mientras Rafael López Aliaga ocupa el tercer lugar con 11,919%. Cabe señalar que el candidato de Renovación Popular insiste en una supuesta narrativa de fraude en su contra.
Onpe resultados EN VIVO
Keiko lidera y Roberto Sánchez mantiene ventaja sobre López Aliaga
Según el último avance de resultados presidenciales, Keiko Fujimori encabeza la votación con 17,050%, seguida por Roberto Sánchez con 12,006%.
Rafael López Aliaga se ubica en tercer lugar con 11,919%, aunque continúa denunciando una supuesta narrativa de fraude en su contra.
Foto: captura ONPE
Samuel Dyer exige a López Aliaga rectificarse por acusaciones de fraude
El empresario Samuel Dyer envió una carta notarial a Rafael López Aliaga para exigir una rectificación pública en un plazo de 48 horas.
Rechazó haber financiado personeros o participado en una presunta red de fraude electoral, como afirmó el líder de Renovación Popular durante una protesta frente al JNE.
Juntos por el Perú acusa a López Aliaga de instalar narrativa de fraude
Roy Mendoza, vocero de Juntos por el Perú, sostuvo que existe una estrategia sistemática para posicionar la idea de fraude electoral y presionar al JNE.
Afirmó que las fallas operativas registradas no configuran fraude desde el punto de vista jurídico ni técnico. LEE LA NOTA COMPLETA AQUÍ