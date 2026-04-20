Según el último avance de resultados presidenciales, Keiko Fujimori encabeza la votación con 17,050% , seguida por Roberto Sánchez con 12,006%. Rafael López Aliaga se ubica en tercer lugar con 11,919% , aunque continúa denunciando una supuesta narrativa de fraude en su contra.

En la etapa decisiva del conteo oficial, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) reportó el 93,804% de actas procesadas en las Elecciones Generales 2026. Según estos resultados presidenciales, Keiko Fujimori (Fuerza Popular) lidera con 17,050% de los votos, seguida por Roberto Sánchez con 12,006%, mientras Rafael López Aliaga ocupa el tercer lugar con 11,919%. Cabe señalar que el candidato de Renovación Popular insiste en una supuesta narrativa de fraude en su contra.