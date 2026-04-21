Piero Corvetto presenta su carta de renuncia a la ONPE tras irregularidades en la logística de las Elecciones 2026

Piero Corvetto presentó su renuncia a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) luego de varios días de cuestionamientos por las deficiencias registradas durante las Elecciones Generales 2026.

“Luego de los problemas técnicos operativos suscitados en el despliegue del material electoral en determinados sectores de Lima Metropolitana durante la jornada electoral del último 12 de abril, y estando por finalizar el procesamiento de actas de la elección presidencial, por parte de las ODPE’s a nivel nacional, considero necesario e impostergable renunciar a la responsabilidad otorgada, en el interés que se organice y ejecute la segunda vuelta de la elección presidencial”, se lee.

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“He cumplido con integridad mi función, me preparé desde siempre para el cargo que concursé y en el que pudimos gestionar un fuerte proceso de necesarias reformas, pero los problemas focalizados ocurridos el 12 de abril constituyen una situación que me impide continuar en el cargo”, agrega.

Carta de renuncia de Corvetto | Fuente: X

En el documento presentado, Corvetto reconoce que los problemas técnicos y operativos en el despliegue del material electoral durante la jornada del 12 de abril constituyen una situación que le impide continuar en el cargo.

El exjefe de la ONPE sostuvo que, si bien existen aspectos que pueden explicarse dentro de la dinámica interna de la institución, también hay interrogantes que deberán ser resueltas a través de una investigación “imparcial y exhaustiva”, especialmente en lo referido a la cadena logística del proceso electoral.

La dimisión ya fue formalmente aceptada por la Junta Nacional de Justicia (JNJ), que informó que el pleno del organismo tomó la decisión por unanimidad y dispuso comunicarla a las entidades del sistema electoral, al tiempo que anunció la continuidad de las investigaciones sobre los hechos ocurridos durante los comicios.

Los retrasos en la distribución del material electoral, la pérdida de dispositivos con actas y los problemas que afectaron a miles de electores, especialmente en Lima, provocaron una crisis que originó denuncias ante el Ministerio Público, pedidos de renuncia y una investigación sobre posibles responsabilidades en la conducción del proceso electoral.

Cabe recordar que Piero Corvetto tiene programada para este martes 21 de abril, a las 4:00 p. m., una diligencia ante la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios para la entrega voluntaria de su pasaporte.

Además, su defensa informó que también aceptará el levantamiento del secreto de sus comunicaciones, mientras el ahora exjefe de la ONPE había dejado sin efecto las vacaciones que tenía previstas entre el 7 y 12 de mayo para mostrar su disposición de colaborar con el Ministerio Público.

JNJ acepta renuncia y convoca a pleno extraordinario

Según el comunicado oficial, la JNJ tomó conocimiento de la renuncia y convocó de inmediato a un pleno extraordinario para evaluar la situación. Tras la deliberación, los miembros del organismo acordaron aceptar la dimisión con efecto inmediato.

“El organismo autónomo continuará la investigación preliminar seguida al exfuncionario por los hechos de público conocimiento durante la jornada del 12 de abril de 2026”, señalan.

Asimismo, se dispuso informar de la decisión al Jurado Nacional de Elecciones (JNE), al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) y a la propia ONPE, en cumplimiento de los procedimientos establecidos dentro del sistema electoral peruano.

Denuncia penal del JNE: ¿qué se le imputa a Corvetto?

El Jurado Nacional de Elecciones presentó una denuncia penal contra Corvetto, así como contra funcionarios de la ONPE y el representante de la empresa Galaga, encargada de la distribución del material electoral, a raíz de las fallas registradas durante los comicios generales.

La acusación incluye presuntos delitos contra el derecho de sufragio, omisión o demora de actos funcionales y obstaculización del desarrollo del acto electoral.

De acuerdo con el documento, la denuncia se sustenta en el retraso en la distribución del material electoral, lo que impidió la instalación oportuna de mesas de votación y afectó a miles de ciudadanos.

Además, el JNE cuestiona la contratación y supervisión de la empresa encargada del traslado del material, así como fallas en el sistema tecnológico implementado para el escrutinio.

¿Quién es Piero Corvetto?

Piero Corvetto Salinas es abogado y especialista en derecho electoral y gestión pública. Desde su designación en 2020 estuvo al frente de la organización de múltiples procesos electorales, incluidos los comicios generales actuales. Según información oficial, durante su gestión la ONPE ejecutó al menos 18 procesos electorales.

En los días previos a la votación, el funcionario calificó estas elecciones como “el proceso electoral más difícil de la historia”, debido a su complejidad logística y a la magnitud del padrón electoral. También pidió a los ciudadanos acudir informados a ejercer su deber cívico.





