Familiar de pediatra Minosska Pinto revela detalles inéditos de su matrimonio con esposo sindicado por su asesinato

La audiencia por prisión preventiva se postergó para el 5 de mayo. | Composición LR | Almendra Ruesta

La audiencia por prisión preventiva se postergó para el 5 de mayo. | Composición LR | Almendra Ruesta

La relación estaba resquebrajada. Familiar de Minosska Pinto Lazo aseveró que el matrimonio entre la gastroenteróloga pediatra asesinada y su esposo, Willian S. G., "ya no caminaba bien". Como se sabe, el también médico viene siendo investigado como presunto autor intelectual tras el delito.

Danitza García Lazo, prima hermana de la víctima de sicariato, sostuvo que ambos convivían por el niño que había de por medio. "Siempre vas a tener una relación con el padre de tus hijos", afirmó el familiar.

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Familiares temen por represalias

Por otro lado, García Lazo apuntó que los padres de la pediatra temen por su vida, debido a que se trata de un caso de sicariato, por lo que prefieren evitar brindar declaraciones.

"Fue un impacto (para la familia) porque él (Willian S. G.) ha sido considerado como un hijo más. Mis tíos son unas personas mayores y están muy afectados", expresó la mujer.

Reprograman audiencia

El familiar de la víctima se encontró en los exteriores de la Corte Superior de Justicia de Piura, lugar donde se llevaría a cabo la audiencia de prisión preventiva para los investigados por el caso de Minosska Pinto.

Sin embargo, la cita legal se reprogramó para el 5 de mayo debido a que uno de los presuntos implicados no habría sido notificado con el tiempo debido. Con ello, se intentaría evitar futuras nulidades en el proceso legal.

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