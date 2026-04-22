Atlético Grau vs Sporting Cristal EN VIVO: hora y canal de TV para ver el partido pendiente por la fecha 10 de la Liga 1 2026

Atlético Grau vs Sporting Cristal EN VIVO juegan este miércoles 22 de abril, desde las 3.15 p. m. (hora peruana), por el Torneo Apertura. El partido se llevará a cabo en el Estadio Campeones del 36, con transmisión por TV a cargo del canal L1 Max. Si quieres seguir la cobertura minuto a minuto, infórmate a través de La República Deportes, que te llevará las incidencias de este compromiso.

Sporting Cristal viaja al calor de Piura para enfrentar al Atlético Grau en uno de los partidos pendientes de la jornada 10 del campeonato. Los celestes tienen una gran racha ante el equipo norteño, ya que no pierden ante ellos desde hace tres años. Por su parte, los locales están atravesando un momento complicado debido a que se encuentran penúltimos y se pueden complicar con el descenso.

¿A qué hora juegan Atlético Grau vs Sporting Cristal?

Los equipos de Atlético Grau y Sporting Cristal se enfrentan en el partido pendiente por la fecha 10 del Torneo Apertura. Este duelo se juega este miércoles 22 de abril desde las 5.15 p. m. (hora peruana).

Costa Rica, México: 2.15 p. m.

Colombia, Ecuador: 3.15 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 3.15 p. m.

Bolivia, Venezuela: 4.15 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 5.15 p. m.

España: 10.15 p. m.

¿Dónde ver Atlético Grau vs Sporting Cristal?

El partido Atlético Grau vs Sporting Cristal, por la jornada 10 de la Liga 1 2026, será transmitido por el canal L1 Max.

Alineaciones probables de Atlético Grau vs Sporting Cristal

Atlético Grau: Patricio Alvarez; Diego Rodríguez, Rodrigo Tapia, Lucas Acevedo, Ignacio Tapia, Elsar Rodas; Emiliano Franco, Adrián de la Cruz, Rafael Guarderas; Isaac Camargo y Raúl Ruidíaz.

Patricio Alvarez; Diego Rodríguez, Rodrigo Tapia, Lucas Acevedo, Ignacio Tapia, Elsar Rodas; Emiliano Franco, Adrián de la Cruz, Rafael Guarderas; Isaac Camargo y Raúl Ruidíaz. Sporting Cristal: Diego Enríquez; Leandro Sosa, Luis Abram, Rafael Lutiger, Cristiano Da Silva; Gustavo Cazonatti, Martín Távara, Yoshimar Yotún; Luis Iberico, Maxloren Castro e Irven Avila.

¿Cómo ver Atlético Grau vs Sporting Cristal por internet?

Para seguir la cobertura en línea de este duelo, puedes suscribirte a L1 Max (Plan Full o Móvil) o vía Movistar TV App, DGO, etc.

Pronóstico de Atlético Grau vs Sporting Cristal

Las principales casas de apuestas le dan un ligero favoritismo a Sporting Cristal pese a jugar como visitante ante Atlético Grau.

Betsson: gana Grau (3,20), empate (3,00), gana Sporting Cristal (2,32)

Betano: gana Grau (3,30), empate (3,10), gana Sporting Cristal (2,30)

Bet365: gana Grau (3,10), empate (3,20), gana Sporting Cristal (2,25)

1XBet: gana Grau (3,20), empate (3,05), gana Sporting Cristal (2,31)

Coolbet: gana Grau (3,28), empate (3,10), gana Sporting Cristal (2,26)

Doradobet: gana Grau (3,33), empate (3,14), gana Sporting Cristal (2,37).

¿En qué estadio juegan Atlético Grau vs Sporting Cristal?

El recinto que albergará el partido será el Estadio Campeones del 36. Este escenario tiene capacidad para 12.000 espectadores, pero para este duelo se jugará a puertas cerradas.

Últimos partidos de Atlético Grau

El conjunto piurano viene cumpliendo una temporada irregular, ubicándose penúltimo en la tabla de posiciones.

Los Chankas 2 -0 Grau | 17.04.26

-0 Grau | 17.04.26 Alianza Atlético 2-2 Grau | 3.04.26

Grau 0-0 Deportivo Garcilaso | 22.03.26

Melgar 0-0 Grau | 15.03.26

Grau 1-0 FC Cajamarca | 6.03.26.

Últimos partidos de Sporting Cristal

Estos son los duelos más recientes que tuvo el conjunto celeste en el Torneo Apertura y Copa Libertadores.