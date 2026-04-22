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Sociedad

PNP detiene a adulta mayor que poseía 1.700 cartuchos de dinamita: material iba a ser utilizado con fines extorsivos, según las autoridades

La investigación continúa para determinar el origen y destino de la dinamita confiscada, y si hay una red delictiva involucrada. Acciones de inteligencia buscan prevenir el uso de explosivos.

Una adulta mayor fue detenida en Perú con aproximadamente 1.700 cartuchos de dinamita, presuntamente destinados a actividades extorsivas, según la Policía Nacional.
Una adulta mayor fue detenida en Perú con aproximadamente 1.700 cartuchos de dinamita, presuntamente destinados a actividades extorsivas, según la Policía Nacional. | Foto: Sergio Verde

Una adulta mayor fue detenida por la Policía Nacional del Perú tras ser hallada en posesión de aproximadamente 1.700 cartuchos de dinamita, material que, de acuerdo con las autoridades, iba a ser utilizado para actividades vinculadas a la extorsión. La intervención se realizó en el marco de acciones orientadas a combatir delitos relacionados con el uso ilegal de explosivos.

Según información policial, el hallazgo del material explosivo encendió las alertas debido a la cantidad incautada y su posible destino. La detenida fue puesta a disposición de las autoridades competentes para continuar con las investigaciones y determinar su presunta participación en estos hechos.

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Material incautado habría sido destinado a actividades ilícitas

De acuerdo con las primeras indagaciones, los cartuchos de dinamita estarían relacionados con prácticas extorsivas, una modalidad delictiva que ha venido generando preocupación en distintas zonas del país. Las autoridades señalaron que este tipo de material suele ser empleado para intimidar a víctimas mediante amenazas o atentados.

La Policía Nacional indicó que el decomiso forma parte de operativos que buscan frenar el acceso y circulación de explosivos en manos de organizaciones criminales. Asimismo, se vienen realizando diligencias para identificar posibles conexiones con otras personas involucradas.

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Investigación en curso tras intervención policial

Tras la detención, la adulta mayor fue trasladada a una dependencia policial para continuar con las investigaciones correspondientes. Las autoridades buscan establecer el origen del material incautado y su destino final, así como determinar si existe una red detrás de estos hechos.

En paralelo, se continúa con acciones de inteligencia para prevenir el uso de explosivos en delitos como la extorsión, reforzando los controles y operativos en distintas jurisdicciones.

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