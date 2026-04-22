Paro nacional por medio pasaje: más de 40 universidades se suman a movilización este 22 de abril

En regiones los estudiantes se movilizaron desde tempranas horas de la mañana en respaldo a la convocatoria de paro nacional estudiantil. | Composición LR | Luis Álvarez

En regiones los estudiantes se movilizaron desde tempranas horas de la mañana en respaldo a la convocatoria de paro nacional estudiantil. | Composición LR | Luis Álvarez

Bajo el lema de “abajo a la especulación y el alza del costo de vida”, diversos colectivos estudiantiles reunidos en el Bloque Universitario llevarán a cabo una marcha multitudinaria desde las 5:00 p. m. del miércoles 22 de abril y teniendo como punto de concentración la Plaza Dos de Mayo. El sector, que agrupa a más de 40 universidades públicas y privadas en todo el país, expresó su rechazo ante la falta de fiscalización del cumplimiento del medio pasaje, el aumento del costo de vida y exigió justicia para los 50 peruanos asesinados durante las protestas de 2022-2023.

Bajo este panorama, tanto en Lima como a nivel nacional, los representantes del gremio estudiantil saldrán a las calles a reclamar por sus derechos y por una mejora en la calidad educativa. "El problema del medio pasaje no es de ahora. Sin embargo, se ha acrecentado más. Siempre hemos tenido que sufrir constantes ataques porque no nos cobran la mitad como dice la ley", expresó Augusto Ruiz, representante de la Federación de Estudiantes de la Universidad Agraria (FEUA), para La República.

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Alza de pasajes y costo de vida

Rafael Polar, presidente de la Federación de Estudiantes de la Pontificia Universidad Católica del Perú, aclaró que la movilización no tiene como finalidad poner en posiciones contrarias al sector de universitarios con el de transportistas, sino unificar ambas partes en rechazo al aumento del costo de vida.

"No es una movilización que nos ponga en bandos opuestos a universitarios y transportistas, sino que ambos debemos sumarnos en la lucha colectiva para generar un espacio donde el alza del costo de vida no termine presionando a nuestras familias y a la de los conductores", precisó Polar.

Por ello, el Bloque Universitario coincide en que el costo de vida se ha incrementado y que, a diario, enfrentan diversas dificultades económicas en su alimentación, sobre todo en estudiantes que se movilizan desde los conos de la ciudad. Adicional a ello, el aumento en el pasaje diario, donde cobran hasta S/2.00 más y es causado por la especulación del alza del precio de combustibles (gasolina, GLP, GNV, etc.), ha empeorado la situación.

"Es una minimización del derecho al medio pasaje, pero reconociendo también que es una situación grave, en general, en la educación y en la situación del transporte público", precisó Fátima Cornejo, estudiante de la Pontificia Universidad Católica. Asimismo, ella enfatizó que la marcha no es en contra de los conductores, sino de la falta de fiscalización por parte de las autoridades, quienes no regulan el cobro desproporcionado.

Calidad de la educación afectada

Estudiantes de los bloques de la UNFV (Universidad Nacional Federico Villarreal), la ADUC (Universidad Científica del Sur), la ADEUPC (Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas), la FUSM (Universidad Nacional Mayor de San Marcos), la FEUA (Universidad Nacional Agraria La Molina), la FEPUC (Pontificia Universidad Católica del Perú), entre otros, expresaron su rechazo por el recorte presupuestal de S/288 millones en educación pública.

Ellos consideran que esta disminución deteriorará la calidad educativa, limitando la investigación y precarizando la vida universitaria, la cual ya presenta problemas en los costos. “El hecho de que se alcen los costos, hace que los estudiantes tengan menos calidad de vida. Al tener menos presupuesto, empeora todavía esta condición (…) Han recortado nuestra estructura, equipos e inversión para mallas curriculares. Es sistemático, nos atacan por el transporte y por la canasta básica. Quedamos expuestos”, aseveró Ruiz.

Pedido de respuesta a las autoridades

Pese a que el sector estudiantil no reveló la ruta de la movilización para evitar la represión policial, indicó que se dirigirán hacia las principales instituciones del Estado para obtener una respuesta frente a esta problemática. "Esperamos una respuesta conjunta del Gobierno, principalmente del Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC), el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Ministerio de Educación (Minedu)", precisó Cornejo.

Asimismo, Ruiz indicó que la movilización apunta a dejar un precedente sobre la lucha del sector, el cual se levantará cuando sus derechos se vean afectados. Por ello, exigió también una respuesta por parte de los entes fiscalizadores como la Autoridad de Transporte Urbano de Lima y Callao (ATU) con la finalidad de que lleguen a un acuerdo con las empresas de transporte frente al incremento del pasaje.

"Sabemos que el problema no se va a resolver con una marcha. Nosotros queremos que esto sea una primera etapa del movimiento estudiantil (…) Queremos demostrar que los universitarios estamos organizados y que conocemos la situación del país respecto al alza en el costo de vida. No podemos ser ajenos a la realidad", precisó.

Panorama en regiones

En la ciudad del Cusco, estudiantes de la Universidad Nacional de San Antonio Abad (UNSAAC) salieron durante la tarde del 22 de abril a protestar en contra del alza del costo del pasaje urbano y frente a casos de presunto maltrato por parte de cobradores y conductores, según informó Juan Fernández, vicepresidente de la Federación Universitaria del Cusco. Asimismo, los jóvenes tomaron las instalaciones mientras exigían una mejor calidad educativa.

Por su parte, los jóvenes de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa (UNSA) anunciaron su respaldo a la protesta nacional por el incumplimiento del pasaje universitario. "Exigimos el respeto al pasaje universitario y rechazamos el recorte presupuestal universitario que afecta la calidad de la educación", sostuvo David Calisaya, representante del frente de defensa de universitarios.

En tanto, estudiantes de la Universidad Nacional de Juliaca (UNAJ) realizaron una movilización en respaldo de la marcha convocada por el gremio de universitarios. Del mismo modo, ellos exigieron a los transportistas que respeten el medio pasaje que establece la Ley Universitaria, según precisó Katla Janeth López, representante del Consejo Universitario de la UNAJ.

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