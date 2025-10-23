Avanza la Línea 2 del Metro: tuneladora Delia culmina tramo clave en el Cercado de Lima rumbo a la Estación San Marcos

La megatúneladora Delia continúa abriendo camino bajo el Cercado de Lima, alcanzando un nuevo tramo concluido en su ruta hacia la estación San Marcos. Este avance consolida el progreso de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao, una de las obras de transporte más ambiciosas en la historia del país, destinada a conectar Ate con el Callao en apenas 45 minutos.

Avanza construcción de la Línea 2 del Metro

Hasta la fecha, la tuneladora Delia ha completado más de 9 kilómetros de excavación desde su puesta en marcha. La máquina, de 10,27 metros de diámetro, continúa su trayecto a una profundidad de entre 20 y 30 metros bajo la superficie limeña, perforando terreno urbano en una zona que combina alto tránsito y edificaciones históricas.

Los trabajos en el Cercado de Lima representan uno de los tramos más complejos del megaproyecto, debido a la presencia de servicios públicos antiguos y la densa red vial. No obstante, los ingenieros destacan que el avance se mantiene dentro del cronograma, con un especial cuidado por minimizar vibraciones y ruidos en superficie.

Camino a la estación San Marcos

La próxima parada de Delia será la estación San Marcos, en el distrito de San Miguel, donde se prevé que llegue en los próximos meses. Este trayecto forma parte del primer tramo subterráneo totalmente automatizado del país, que contará con 27 estaciones y una extensión total de 27 kilómetros.

La Línea 2 del Metro promete transformar la movilidad de más de un millón de limeños al día, ofreciendo una alternativa segura y rápida frente al tráfico vehicular. Mientras la tuneladora Delia continúa su viaje bajo tierra, el proyecto avanza con la meta de que las primeras estaciones entren en funcionamiento de manera progresiva a partir de 2026.

Tuneladora Delia y sus dimensiones

La tuneladora Delia es una de las dos gigantescas máquinas encargadas de excavar los túneles de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao. Fabricada en Alemania, cuenta con un diámetro de 10,27 metros, una longitud superior a los 100 metros y un peso aproximado de 1.000 toneladas.

Su estructura combina sistemas hidráulicos, eléctricos y mecánicos capaces de perforar hasta 15 metros de túnel por día, dependiendo del tipo de terreno. Delia opera a profundidades que alcanzan los 30 metros bajo la superficie, y simultáneamente instala las dovelas de concreto que forman las paredes del túnel, garantizando estabilidad y seguridad en cada tramo excavado.

