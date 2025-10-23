HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Sociedad

Avanza la Línea 2 del Metro: tuneladora Delia culmina tramo clave en el Cercado de Lima rumbo a la Estación San Marcos

Se prevé que la estación San Marcos sea alcanzada en los próximos meses, contribuyendo a un megaproyecto que transformará el transporte de más de un millón de limeños diariamente.

Tuneladora pasa por Cercado de Lima durante construcción de la Linea 2. Foto: composición LR
Tuneladora pasa por Cercado de Lima durante construcción de la Linea 2. Foto: composición LR | composición LR

La megatúneladora Delia continúa abriendo camino bajo el Cercado de Lima, alcanzando un nuevo tramo concluido en su ruta hacia la estación San Marcos. Este avance consolida el progreso de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao, una de las obras de transporte más ambiciosas en la historia del país, destinada a conectar Ate con el Callao en apenas 45 minutos.

Avanza construcción de la Línea 2 del Metro

Hasta la fecha, la tuneladora Delia ha completado más de 9 kilómetros de excavación desde su puesta en marcha. La máquina, de 10,27 metros de diámetro, continúa su trayecto a una profundidad de entre 20 y 30 metros bajo la superficie limeña, perforando terreno urbano en una zona que combina alto tránsito y edificaciones históricas.

TE RECOMENDAMOS

CONFIANZA CANTADA Y LITIGIOS, PERDEDORES Y GANADORES | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Los trabajos en el Cercado de Lima representan uno de los tramos más complejos del megaproyecto, debido a la presencia de servicios públicos antiguos y la densa red vial. No obstante, los ingenieros destacan que el avance se mantiene dentro del cronograma, con un especial cuidado por minimizar vibraciones y ruidos en superficie.

PUEDES VER: Línea 2 del Metro: liberan av. Nicolás Ayllón tras 6 años por obras de la estación Circunvalación

lr.pe

Camino a la estación San Marcos

La próxima parada de Delia será la estación San Marcos, en el distrito de San Miguel, donde se prevé que llegue en los próximos meses. Este trayecto forma parte del primer tramo subterráneo totalmente automatizado del país, que contará con 27 estaciones y una extensión total de 27 kilómetros.

La Línea 2 del Metro promete transformar la movilidad de más de un millón de limeños al día, ofreciendo una alternativa segura y rápida frente al tráfico vehicular. Mientras la tuneladora Delia continúa su viaje bajo tierra, el proyecto avanza con la meta de que las primeras estaciones entren en funcionamiento de manera progresiva a partir de 2026.

Tuneladora Delia y sus dimensiones

La tuneladora Delia es una de las dos gigantescas máquinas encargadas de excavar los túneles de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao. Fabricada en Alemania, cuenta con un diámetro de 10,27 metros, una longitud superior a los 100 metros y un peso aproximado de 1.000 toneladas.

Su estructura combina sistemas hidráulicos, eléctricos y mecánicos capaces de perforar hasta 15 metros de túnel por día, dependiendo del tipo de terreno. Delia opera a profundidades que alcanzan los 30 metros bajo la superficie, y simultáneamente instala las dovelas de concreto que forman las paredes del túnel, garantizando estabilidad y seguridad en cada tramo excavado.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Línea 2 del Metro: reabren últimos tramos de la av. Nicolás Ayllón tras 5 años de obras

Línea 2 del Metro: reabren últimos tramos de la av. Nicolás Ayllón tras 5 años de obras

LEER MÁS
Línea 2 del Metro: liberan av. Nicolás Ayllón tras 6 años por obras de la estación Circunvalación

Línea 2 del Metro: liberan av. Nicolás Ayllón tras 6 años por obras de la estación Circunvalación

LEER MÁS
Asesinan a un trabajador de la Línea 2 del Metro en exteriores de obra en av. Colonial, Callao

Asesinan a un trabajador de la Línea 2 del Metro en exteriores de obra en av. Colonial, Callao

LEER MÁS
Prueba de Nombramiento Docente 2025: ¿cuándo es la nueva fecha tras el cambio de Minedu?

Prueba de Nombramiento Docente 2025: ¿cuándo es la nueva fecha tras el cambio de Minedu?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
¿Adiós al pase libre para policías de civil? Congreso propone nueva ley que exigiría pagar pasaje en transporte público

¿Adiós al pase libre para policías de civil? Congreso propone nueva ley que exigiría pagar pasaje en transporte público

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Joven venezolano que ingresó a Ingeniería en la UNMSM cuenta los desafíos que enfrentó en su preparación: "Me gustaría ganar un Premio Nobel"

Joven venezolano que ingresó a Ingeniería en la UNMSM cuenta los desafíos que enfrentó en su preparación: "Me gustaría ganar un Premio Nobel"

LEER MÁS
Habla cuñada de mujer que asesinó a su esposo en Breña y confiesa que se iba a cometer doble crimen

Habla cuñada de mujer que asesinó a su esposo en Breña y confiesa que se iba a cometer doble crimen

LEER MÁS
Madre e hija son asesinadas tras resistirse a robo en SJL en medio del estado de emergencia

Madre e hija son asesinadas tras resistirse a robo en SJL en medio del estado de emergencia

LEER MÁS
Carabayllo: asesinan a balazos a policía dentro de su vehículo en pleno estado de emergencia

Carabayllo: asesinan a balazos a policía dentro de su vehículo en pleno estado de emergencia

LEER MÁS
Cabecilla extorsionador de Lima Norte, condenado a dos cadenas perpetuas, es detenido en Lince: los antecedentes de alias 'Bobi'

Cabecilla extorsionador de Lima Norte, condenado a dos cadenas perpetuas, es detenido en Lince: los antecedentes de alias 'Bobi'

LEER MÁS
Estas son las carreras de San Marcos más difíciles de entrar: menos del 2% logra vacante en examen de admisión 2026

Estas son las carreras de San Marcos más difíciles de entrar: menos del 2% logra vacante en examen de admisión 2026

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Voto de confianza al Gabinete de José Jerí EN VIVO: Ernesto Álvarez y ministros se presentan ante el pleno del Congreso

Cierran Vía de Evitamiento: camión queda atorado debajo del puente Balta con sentido al sur

China supera a Estados Unidos y sacude la economía mundial con este impresionante hallazgo debajo de sus suelos

Sociedad

Cierran Vía de Evitamiento: camión queda atorado debajo del puente Balta con sentido al sur

¿Qué distritos entran en estado de emergencia en Lima y Callao luego del anuncio del presidente José Jerí?

Habla mujer que asesinó a su esposo en Breña y confiesa ante la PNP que crimen fue premeditado

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Voto de confianza al Gabinete de José Jerí EN VIVO: Ernesto Álvarez y ministros se presentan ante el pleno del Congreso

TC falla a favor del JNE y partido de Duberlí Rodríguez no podrá inscribirse para elecciones 2026

Jorge Montoya estigmatiza a sanmarquinos: “Sendero Luminoso está en las universidades, vayan a San Marcos”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025