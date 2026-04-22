Crisis en el Gobierno por compra de cazas F-16 EN VIVO: ministros dejan sus cargos y tensiones aumentan en el Ejecutivo

El canciller Hugo de Zela presentó su renuncia irrevocable al cargo luego de que el Gobierno rechazara la adquisición de cazas estadounidenses F-16 Block 70, una decisión que, según indicó, compromete un tema estratégico de seguridad nacional. En su carta dirigida al presidente, expresó su desacuerdo total con el cambio de postura del Ejecutivo.

En el documento, el diplomático señaló que la decisión del Gobierno fue adoptada de forma repentina. Subrayó que no comparte el giro político en un asunto clave para la defensa del país. Además, advirtió que esta medida podría afectar gravemente los intereses nacionales.