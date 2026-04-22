Crisis en el Gobierno por compra de cazas F-16 EN VIVO: ministros dejan sus cargos y tensiones aumentan en el Ejecutivo
Ministro de Defensa y Canciller salieron del Gabinete tras la polémica por la compra de aviones. Luis Arroyo se reúne con el embajador de Estados Unidos.
- Balcázar reitera que no comprará los F-16, pero la FAP ya firmó el contrato
- Piero Corvetto: "Deseo que mi renuncia contribuya a generar un clima de mayor confianza hacia las elecciones"
Tras el escándalo por la cancelación de la compra de aviones caza F-16, el ministro de Defensa, general EP (r) Carlos Díaz Dañino, y el canciller, Hugo de Zela, dimitieron a su cargo. En tanto, las coordinaciones continúan en el interior de Palacio. Durante la mañana del 22 de abril, el embajador de Estados Unidos se reunió con Luis Arroyo.
Crisis en el Gobierno por compra de cazas F-16 EN VIVO
Hugo de Zela presentó su renuncia irrevocable al cargo de Canciller
El canciller Hugo de Zela presentó su renuncia irrevocable al cargo luego de que el Gobierno rechazara la adquisición de cazas estadounidenses F-16 Block 70, una decisión que, según indicó, compromete un tema estratégico de seguridad nacional. En su carta dirigida al presidente, expresó su desacuerdo total con el cambio de postura del Ejecutivo.
En el documento, el diplomático señaló que la decisión del Gobierno fue adoptada de forma repentina. Subrayó que no comparte el giro político en un asunto clave para la defensa del país. Además, advirtió que esta medida podría afectar gravemente los intereses nacionales.
Embajador de EE.UU. llega a PCM y se reúne con Luis Arroyo
El embajador de Estados Unidos, Bernie Navarro, llegó a la sede de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y se reunió con el jefe del gabinete, Luis Arroyo, en un contexto marcado por las renuncias de ministros tras la polémica compra de aviones F-16. El encuentro se realizó en medio de cuestionamientos al Ejecutivo por la fallida adquisición de aeronaves de combate a la empresa estadounidense Lockheed Martin.
Balcázar: “Buscamos no comprometer recursos del Estado”
El presidente indicó que la compra de estos aviones representaría un gasto considerable para el erario nacional. Balcázar sostuvo que su gestión mantiene compromisos que demandan recursos.
“Necesitamos contar con capital para afrontar los desafíos que se han acumulado a lo largo de los años”, aseguró
Además, señaló que la relación con Estados Unidos no se vería afectada por este hecho: “Nunca ha existido una necesidad de confrontación con Estados Unidos, país con el que mantenemos una relación diplomática sólida. Una compra de esta naturaleza no será motivo de confrontación en ningún caso”.
Balcázar responde a Hugo de Zela y asegura que no mintió al país: "Yo no he intervenido en esa negociación"
“Se ha deslizado que yo habría mentido al país sobre la situación jurídica de este contrato. Eso no es verdad. Hay que llamar a la prudencia. Lo que se discute es que el nuevo gobierno conozca las negociaciones que se han adelantado sobre esta compra. (…) Yo no he intervenido en esa negociación; no se puede decir que he mentido”, declaró el presidente sobre las expresiones que emitió Hugo de Zela antes de su renuncia.
Balcázar reitera que no comprará los F-16, pero la FAP ya firmó el contrato
Fuentes militares aseguran que la Fuerza Aérea del Perú suscribió el acuerdo comercial con la compañía estadounidense Lockheed Martin en la base de Las Palmas, el lunes 20 de abril. Pero ayer martes el jefe de Estado ratificó que el próximo gobierno decidirá a qué empresa se le adjudicará la millonaria contratación.