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Tilsa Lozano es ampayada besando a hombre casado, pero él la niega tras ser encarado por 'Magaly TV, la firme': "Somos amigos"

Entre viajes y besos, Tilsa Lozano vuelve a ser protagonista de un ampay tras terminar su relación con Jackson Mora, pero su acompañante insiste en que solo son “amigos”.

Tilsa Lozano. Foto: composición LR/ATV
Tilsa Lozano. Foto: composición LR/ATV

La exmodelo Tilsa Lozano se habría dado una nueva oportunidad en el amor tras difundirse imágenes en las que aparece besando a un hombre identificado como Andrés Muñoz, quien estaría casado. Pese a las evidencias mostradas por 'Magaly TV, la firme', el arquitecto negó cualquier vínculo sentimental cuando fue consultado por el espacio televisivo.

“Somos amigos, somos súper amigos”, respondió Muñoz al ser abordado, rechazando así cualquier romance con Lozano. Sin embargo, las imágenes muestran a ambos compartiendo momentos cercanos durante un viaje y en Lima, lo que ha generado polémica en torno a la relación.

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Tilsa Lozano es captada con hombre casado y él rechaza romance

Según el informe de 'Magaly TV, la firme', Tilsa Lozano pasó la noche del 15 de abril en su casa de Punta Hermosa junto a Andrés Muñoz. Al día siguiente, ambos fueron captados en el aeropuerto Jorge Chávez, desde donde partieron rumbo a Cartagena, Colombia, donde permanecieron varios días disfrutando de un viaje juntos.

Durante su estadía, la exmodelo compartió imágenes en redes sociales mostrando paisajes y momentos del viaje. Tras cuatro días, regresaron al Perú el 20 de abril. No obstante, el 21 de abril volvieron a ser vistos en actitud cariñosa en las afueras del domicilio de Lozano, donde incluso se registró un beso antes de despedirse.

Pese a estas evidencias, Muñoz evitó confirmar una relación. “¿Por qué te tengo que contestar eso? Somos amigos”, insistió durante la llamada con el programa. Al ser confrontado por las imágenes, el arquitecto optó por cortar la comunicación, dejando más dudas sobre su vínculo con la exmodelo.

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