HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Recuento de votos: audiencias del JEE para resolver actas observadas de las elecciones
Recuento de votos: audiencias del JEE para resolver actas observadas de las elecciones     Recuento de votos: audiencias del JEE para resolver actas observadas de las elecciones     Recuento de votos: audiencias del JEE para resolver actas observadas de las elecciones     
EN VIVO

Ruth Luque habla sobre el supuesto "fraude" y elecciones 2026 | La Verdad a Fondo con Pedro Salinas

Sociedad

Terrenos para viviendas en Miraflores, Surco, La Molina y más desde S/49.000: Serpar anuncia subasta pública, ¿cómo participar?

Para participar, los interesados deben adquirir bases por S/ 50 y realizar un depósito del 5 % del valor del lote. La subasta contará con un notario para asegurar transparencia.

Los interesados deben adquirir las bases del proceso por S/50 y presentar un depósito de garantía del 5% del lote elegido.
Los interesados deben adquirir las bases del proceso por S/50 y presentar un depósito de garantía del 5% del lote elegido. | Foto: Andina/Serpar/Composición LR

El Servicio de Parques de Lima (Serpar) anunció la subasta pública de 131 lotes urbanos ubicados en 10 distritos de la capital, con precios base desde S/49.850. El proceso está dirigido a ciudadanos y empresas interesados en adquirir terrenos para vivienda o inversión, y se realizará el 14 de mayo en el Circuito Mágico del Agua.

Los predios están distribuidos en distritos como Carabayllo, San Martín de Porres, Puente Piedra, Los Olivos, Pachacámac, Lurigancho-Chosica, Miraflores, Santiago de Surco, La Molina y Ate. La convocatoria busca ampliar el acceso a terrenos con servicios básicos y saneamiento legal completo.

TE RECOMENDAMOS

LÓPEZ ALIAGA PIDE SUSPENDER RESULTADOS Y KEIKO MARCA DISTANCIA | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Línea 1 del Metro de Lima: usuario cayó a las vías del tren y ocasionó el cierre de cinco estaciones

lr.pe

Ubicación, precios y características de los lotes en subasta

La mayor cantidad de terrenos se concentra en Lima Norte, especialmente en Carabayllo, donde se ofertan 70 lotes. También se incluyen predios en zonas estratégicas de la capital, con áreas que van desde los 90 hasta más de 1.300 metros cuadrados.

Los precios base varían entre S/49.850 y S/4.170.300, dependiendo de la ubicación y dimensiones. Todos los terrenos cuentan con servicios básicos y partida registral, lo que garantiza seguridad jurídica para los compradores. Además, están habilitados para uso residencial o comercial.

PUEDES VER: Reportan fuga de gas en Surquillo: deflagración se produce a la altura de la cuadra 59 de la av. República de Panamá

lr.pe

Requisitos y proceso para participar en la subasta pública

Para participar, los interesados deben adquirir las bases del proceso por S/50, disponibles hasta el 13 de mayo. Estas pueden obtenerse de forma virtual o en módulos presenciales habilitados por Serpar.

Asimismo, es necesario realizar un depósito de garantía equivalente al 5% del valor del lote elegido. Los postores deberán presentar la documentación requerida, como cartas de presentación y declaraciones juradas, según el cronograma establecido. El acto público contará con la presencia de un notario para asegurar la transparencia del proceso.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Empresa Municipal Inmobiliaria de Lima subasta 27 lotes este 6 de marzo: conoce los requisitos para participar

Empresa Municipal Inmobiliaria de Lima subasta 27 lotes este 6 de marzo: conoce los requisitos para participar

LEER MÁS
Remate SUNAT 2026: marca Cinestar Multicines sale a subasta tras embargo por deudas

Remate SUNAT 2026: marca Cinestar Multicines sale a subasta tras embargo por deudas

LEER MÁS
Indecopi rematará inmuebles desde S/7.362 este 30 de enero en Miraflores, Surco y más distritos de Lima: ¿cómo participar?

Indecopi rematará inmuebles desde S/7.362 este 30 de enero en Miraflores, Surco y más distritos de Lima: ¿cómo participar?

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Línea 1 del Metro de Lima: usuario cayó a las vías del tren y ocasionó el cierre de cinco estaciones

Línea 1 del Metro de Lima: usuario cayó a las vías del tren y ocasionó el cierre de cinco estaciones

LEER MÁS
Reportan fuga de gas en Surquillo: emergencia se produce a la altura de la cuadra 50 de la av. República de Panamá

Reportan fuga de gas en Surquillo: emergencia se produce a la altura de la cuadra 50 de la av. República de Panamá

LEER MÁS
Oficial | Banco de la Nación confirma fechas de pago de sueldos en abril 2026 a trabajadores del sector público

Oficial | Banco de la Nación confirma fechas de pago de sueldos en abril 2026 a trabajadores del sector público

LEER MÁS
Madre de joven acusado de acumular S/18.000 por extorsiones: “Él estudia, trabaja, no es posible”

Madre de joven acusado de acumular S/18.000 por extorsiones: “Él estudia, trabaja, no es posible”

LEER MÁS
Peruana logra hito y se convierte en la primera egresada de Ciencias Sociales de San Marcos en ingresar a Harvard: "Es un desafío muy importante"

Peruana logra hito y se convierte en la primera egresada de Ciencias Sociales de San Marcos en ingresar a Harvard: "Es un desafío muy importante"

LEER MÁS
Municipalidad del Cusco declara a streamer 'Cristorata' persona no grata tras comentarios racistas

Municipalidad del Cusco declara a streamer 'Cristorata' persona no grata tras comentarios racistas

LEER MÁS

Juegos

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Pon a prueba tu cerebro con el clásico rompecabezas de números. ¡Completa la cuadrícula y desafía tu mente!

GratisJugar
Pupiletras
Palabras

Pupiletras

Encuentra las palabras escondidas en la cuadrícula de letras. Un clásico de la estimulación mental.

GratisJugar
Solitario
Cartas

Solitario

El legendario juego de cartas que nunca pasa de moda. Organiza el mazo y demuestra tu habilidad.

GratisJugar
Crucigrama
Palabras & Cultura

Crucigrama

Completa las definiciones horizontales y verticales. Un ejercicio diario para tu vocabulario y memoria.

GratisJugar
Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

El rey de los juegos de estrategia. Mueve tus piezas, anticipa al rival y consigue el jaque mate.

GratisJugar
Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

Panini

PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Corte del Santa promueve derechos de adultos mayores en Coishco

Rafael López Aliaga sobre Roberto Sánchez: "No es un comunista, es un caviar"

Mayra Goñi es ampayada besándose apasionadamente con actor Rodrigo Brand y él protagoniza acalorada pelea con reportero de 'Amor y fuego'

Sociedad

Caso Minosska Pinto: Fiscalía solicitará 9 meses de prisión preventiva contra esposo de médica pediatra por presunto asesinato

Reportan fuga de gas en Surquillo: emergencia se produce a la altura de la cuadra 50 de la av. República de Panamá

Perú vacunará por primera vez a gestantes contra virus que causa más hospitalizaciones en bebés menores de un año

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Rafael López Aliaga sobre Roberto Sánchez: "No es un comunista, es un caviar"

Recuento de votos EN VIVO: JEE comienza a definir el pase a la segunda vuelta de la elección presidencial

Resultados Elecciones 2026 EN VIVO: Sánchez sigue en el segundo lugar y se distancia de López Aliaga, según ONPE al 93.570%

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025