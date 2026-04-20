Terrenos para viviendas en Miraflores, Surco, La Molina y más desde S/49.000: Serpar anuncia subasta pública, ¿cómo participar?

Los interesados deben adquirir las bases del proceso por S/50 y presentar un depósito de garantía del 5% del lote elegido. | Foto: Andina/Serpar/Composición LR

Los interesados deben adquirir las bases del proceso por S/50 y presentar un depósito de garantía del 5% del lote elegido. | Foto: Andina/Serpar/Composición LR

El Servicio de Parques de Lima (Serpar) anunció la subasta pública de 131 lotes urbanos ubicados en 10 distritos de la capital, con precios base desde S/49.850. El proceso está dirigido a ciudadanos y empresas interesados en adquirir terrenos para vivienda o inversión, y se realizará el 14 de mayo en el Circuito Mágico del Agua.

Los predios están distribuidos en distritos como Carabayllo, San Martín de Porres, Puente Piedra, Los Olivos, Pachacámac, Lurigancho-Chosica, Miraflores, Santiago de Surco, La Molina y Ate. La convocatoria busca ampliar el acceso a terrenos con servicios básicos y saneamiento legal completo.

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Ubicación, precios y características de los lotes en subasta

La mayor cantidad de terrenos se concentra en Lima Norte, especialmente en Carabayllo, donde se ofertan 70 lotes. También se incluyen predios en zonas estratégicas de la capital, con áreas que van desde los 90 hasta más de 1.300 metros cuadrados.

Los precios base varían entre S/49.850 y S/4.170.300, dependiendo de la ubicación y dimensiones. Todos los terrenos cuentan con servicios básicos y partida registral, lo que garantiza seguridad jurídica para los compradores. Además, están habilitados para uso residencial o comercial.

Requisitos y proceso para participar en la subasta pública

Para participar, los interesados deben adquirir las bases del proceso por S/50, disponibles hasta el 13 de mayo. Estas pueden obtenerse de forma virtual o en módulos presenciales habilitados por Serpar.

Asimismo, es necesario realizar un depósito de garantía equivalente al 5% del valor del lote elegido. Los postores deberán presentar la documentación requerida, como cartas de presentación y declaraciones juradas, según el cronograma establecido. El acto público contará con la presencia de un notario para asegurar la transparencia del proceso.

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