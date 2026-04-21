Hallazgo en Áspero revela la importancia de la observación de astros para antiguos pobladores de la Civilización Caral | Ministerio de Cultura

Hallazgo en Áspero revela la importancia de la observación de astros para antiguos pobladores de la Civilización Caral | Ministerio de Cultura

Un equipo de arqueólogos e investigadores de la Zona Arqueológica Caral (Unidad Ejecutora 003) descubrió en el asentamiento de Áspero, ubicado en Supe Puerto, provincia de Barranca, una estructura arquitectónica ancestral vinculada a la observación astronómica y su relación con actividades productivas como la pesca y el marisqueo.

El hallazgo, liderado por la doctora Ruth Shady Solís, permitió identificar un espacio especializado que habría sido utilizado por antiguos pobladores de la Civilización Caral para registrar fenómenos astronómicos y anticipar cambios en el clima, las mareas y la disponibilidad de recursos marinos, elementos fundamentales para la organización económica y social de esta ciudad pesquera.

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Descubren estructura arquitectónica ancestral vinculada a la observación astronómica en Áspero, provincia de Barranca

Un espacio orientado a la observación de los astros

Según los investigadores, los antiguos habitantes de Áspero observaban el Sol, la Luna y las estrellas como parte de un sistema de conocimiento que les permitía planificar actividades como la pesca, el marisqueo y el intercambio con poblaciones agrícolas del valle de Supe.

Las evidencias fueron presentadas durante la conmemoración de los 21 años de investigación, conservación y puesta en valor del sitio arqueológico Áspero (3000–1800 a. C.), reforzando su importancia como uno de los primeros centros de generación de conocimiento en América.

Durante las excavaciones en el denominado Sector J1, los especialistas identificaron una estructura ubicada estratégicamente cerca de los principales edificios piramidales. Desde este punto se tiene una vista directa tanto del litoral marino como de la parte baja del valle de Supe, lo que habría favorecido el seguimiento de fenómenos naturales y astronómicos.

Áspero, puerto estratégico de la Civilización Caral: hallazgos arqueológicos revelan su importancia económica y social

Cambios arquitectónicos y función ceremonial

Las investigaciones permitieron identificar cuatro periodos constructivos que reflejan la transformación del espacio a lo largo del tiempo. En una primera etapa, habría funcionado como un edificio público ceremonial.

Posteriormente, se incorporó una plataforma ovalada de 3,18 metros de diámetro y 63 centímetros de altura, con una piedra vertical o huanca en el centro, un elemento simbólico vinculado a ceremonias rituales y referencias espaciales dentro de la tradición andina.

En una tercera fase se construyó una doble plataforma escalonada, una inferior de 9,40 metros de diámetro y otra superior de 4,80 metros, además de una piedra rectangular central y un recinto con fogón ceremonial. Estas características sugieren una mayor intensificación de rituales posiblemente relacionados con la observación de los astros.

Los especialistas consideran que esta configuración arquitectónica habría servido para registrar ciclos solares y lunares asociados a cambios climáticos y a la dinámica de los recursos marinos. En una etapa posterior, el espacio fue cubierto y convertido en áreas residenciales, reflejando cambios en la organización social del asentamiento.

Áspero, puerto estratégico de la Civilización Caral

Áspero se ubica a 700 metros del océano Pacífico y ocupa una extensión de 18,8 hectáreas. Fue uno de los principales puertos de la Civilización Caral y un punto clave dentro de la red de intercambio entre poblaciones de la costa, sierra y selva.

En el sitio se han identificado 25 conjuntos arquitectónicos que evidencian una compleja organización social basada en el aprovechamiento de recursos marinos y el intercambio comercial con otras regiones. Entre los hallazgos más relevantes figuran contextos funerarios de élite como la “Dama de los Cuatro Tupus”, el “Varón de Élite” y, recientemente, el entierro de una niña de alto estatus social, lo que confirma la importancia política, económica y simbólica de este asentamiento.

Los investigadores señalan que Áspero no solo fue un centro pesquero, sino también un espacio de producción de conocimiento científico y ritual, donde la observación del cielo permitió a sus habitantes comprender y anticipar los cambios del entorno.



