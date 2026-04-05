HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sociedad

Los megaproyectos ferroviarios que se construirán en Perú: conoce las obras que se impulsarán con una inversión de más 10.000 millones de dólares

Las Líneas 3 y 4 del Metro de Lima y Callao también forman parte de esta iniciativa, buscando beneficiar a millones de usuarios y mejorar la movilidad urbana.

Perú presenta una nueva cartera de proyectos ferroviarios con el fin de fortalecer el transporte masivo y mejorar la conectividad regional.
Perú presenta una nueva cartera de proyectos ferroviarios con el fin de fortalecer el transporte masivo y mejorar la conectividad regional. | Foto: Andina/Composición LR

El Perú impulsa una nueva cartera de proyectos ferroviarios que contempla inversiones con el objetivo de fortalecer el transporte masivo y la conectividad entre regiones. La iniciativa es liderada por la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión), que promueve estas obras bajo el modelo de Asociación Público-Privada APP 5.0.

El anuncio se dio en el marco de un evento especializado sobre gobernanza de grandes proyectos, donde se detalló que estas iniciativas buscan posicionar al país como un actor relevante en infraestructura ferroviaria en América Latina. Las obras incluyen nuevas rutas de tren y la ampliación del sistema de metro en Lima y Callao.

TE RECOMENDAMOS

🚨 EN VIVO DEBATE PRESIDENCIAL 2026, HOY 30 DE MARZO: Forsyth, 'Popy', Molinelli y MÁS #Las10deldía

PUEDES VER: Ica: imagen de Jesús se quiebra durante procesión por Domingo de Resurrección en la Plaza de Armas

lr.pe

Tren Lima-Ica y nuevas líneas del Metro destacan en portafolio ferroviario nacional

Dentro de la cartera destacan proyectos como el Ferrocarril Lima–Ica, con una inversión estimada de US$6.542 millones, que permitirá conectar ambas ciudades en aproximadamente dos horas y media. A este se suma el Ferrocarril San Juan de Marcona–Andahuaylas, cuyo desarrollo contempla más de US$8.000 millones para integrar diversas regiones del sur del país.

Asimismo, se consideran como iniciativas clave las Líneas 3 y 4 del Metro de Lima y Callao, que en conjunto superan los US$10.000 millones en inversión. Estas obras buscan ampliar la cobertura del transporte urbano y mejorar la movilidad en la capital, beneficiando a millones de usuarios diariamente.

Tren Lima-Ica buscará beneficiar a más de 9 millones de personas.

Tren Lima-Ica buscará beneficiar a más de 9 millones de personas. | Foto: Andina

PUEDES VER: Paseo acaba en tragedia: ataque de abejas deja un muerto y cinco heridos en Chiclayo

lr.pe

Expansión del sistema ferroviario apunta a integrar regiones y dinamizar la economía

El desarrollo de estos proyectos ferroviarios tiene como finalidad mejorar la competitividad logística del país, reducir costos de transporte y facilitar la conexión entre corredores económicos estratégicos. En particular, se busca articular zonas productivas con puertos clave como Callao, Chancay y Marcona.

Actualmente, el sistema ferroviario peruano cuenta con cerca de 1.957 kilómetros de red, en su mayoría de uso público, y con proyectos concesionados en operación. Con la implementación del modelo APP 5.0 y un nuevo marco normativo, se apunta a consolidar una infraestructura moderna, con estándares internacionales y mayor eficiencia en la gestión de inversiones.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Megapuerto de Marcona: inversión de US$405 millones, pero con dudas sobre impacto real en el sur

Megapuerto de Marcona: inversión de US$405 millones, pero con dudas sobre impacto real en el sur

LEER MÁS
La megaobra que conectará varios puntos de Lima en tiempo récord: 45 minutos de Carabayllo a Villa El Salvador

La megaobra que conectará varios puntos de Lima en tiempo récord: 45 minutos de Carabayllo a Villa El Salvador

LEER MÁS
Después de 5 años, reabren tramo de la av. 28 de Julio que estuvo cerrado por obras de la Línea 2 del Metro de Lima

Después de 5 años, reabren tramo de la av. 28 de Julio que estuvo cerrado por obras de la Línea 2 del Metro de Lima

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¡A juntar agua! Cuatro distritos de Lima no tendrán agua este 06 y 07 de abril, según Sedapal: conoce las zonas afectadas

¡A juntar agua! Cuatro distritos de Lima no tendrán agua este 06 y 07 de abril, según Sedapal: conoce las zonas afectadas

LEER MÁS
Temblor en Lima: sismo de magnitud 3,6 remeció Canta según IGP

Temblor en Lima: sismo de magnitud 3,6 remeció Canta según IGP

LEER MÁS
Ica: imagen de Jesús se quiebra durante procesión por Domingo de Resurrección en la Plaza de Armas

Ica: imagen de Jesús se quiebra durante procesión por Domingo de Resurrección en la Plaza de Armas

LEER MÁS
Trabajador de la ONPE falleció súbitamente mientras realizaba jornada de capacitación en Moquegua

Trabajador de la ONPE falleció súbitamente mientras realizaba jornada de capacitación en Moquegua

LEER MÁS
Sunedu abre investigación en la UNFV tras denuncias por presuntas irregularidades en el examen de admisión

Sunedu abre investigación en la UNFV tras denuncias por presuntas irregularidades en el examen de admisión

LEER MÁS
Investigan extraña muerte de una pareja extranjera en Barranco

Investigan extraña muerte de una pareja extranjera en Barranco

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
plan perfecto para 2: Sauna, cámara de vapor, cámara seca, duchas española y más

Hotel New Lima

plan perfecto para 2: Sauna, cámara de vapor, cámara seca, duchas española y más

PRECIO

S/ 55.00
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Piero Arenas a la cárcel? Streamer afirma que le dictaron prisión preventiva por presunto abuso contra joven

Semifinales y playoffs de la Liga Peruana de Vóley 2026: resultados de los partidos de vuelta del campeonato

Susana Baca: "Hay un cinismo político patrocinado por el Congreso y su alianza corrupta"

Sociedad

¡A juntar agua! Cuatro distritos de Lima no tendrán agua este 06 y 07 de abril, según Sedapal: conoce las zonas afectadas

Semana Santa: más de 140.000 vehículos regresan a Lima tras feriado y registran tráfico en Puente Atocongo

Municipalidad de Lima lanza becas educativas 2026: así puedes postular para obtener financiamiento parcial o integral

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Susana Baca: "Hay un cinismo político patrocinado por el Congreso y su alianza corrupta"

Elecciones 2026: Senado estaría conformado por Fuerza Popular, Ahora Nación, Renovación Popular y JPP

Jorge Nieto: “En campaña uno tiene que medir a quién golpea y a quién no”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025