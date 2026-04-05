Los megaproyectos ferroviarios que se construirán en Perú: conoce las obras que se impulsarán con una inversión de más 10.000 millones de dólares

Perú presenta una nueva cartera de proyectos ferroviarios con el fin de fortalecer el transporte masivo y mejorar la conectividad regional. | Foto: Andina/Composición LR

Perú presenta una nueva cartera de proyectos ferroviarios con el fin de fortalecer el transporte masivo y mejorar la conectividad regional. | Foto: Andina/Composición LR

El Perú impulsa una nueva cartera de proyectos ferroviarios que contempla inversiones con el objetivo de fortalecer el transporte masivo y la conectividad entre regiones. La iniciativa es liderada por la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión), que promueve estas obras bajo el modelo de Asociación Público-Privada APP 5.0.

El anuncio se dio en el marco de un evento especializado sobre gobernanza de grandes proyectos, donde se detalló que estas iniciativas buscan posicionar al país como un actor relevante en infraestructura ferroviaria en América Latina. Las obras incluyen nuevas rutas de tren y la ampliación del sistema de metro en Lima y Callao.

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Tren Lima-Ica y nuevas líneas del Metro destacan en portafolio ferroviario nacional

Dentro de la cartera destacan proyectos como el Ferrocarril Lima–Ica, con una inversión estimada de US$6.542 millones, que permitirá conectar ambas ciudades en aproximadamente dos horas y media. A este se suma el Ferrocarril San Juan de Marcona–Andahuaylas, cuyo desarrollo contempla más de US$8.000 millones para integrar diversas regiones del sur del país.

Asimismo, se consideran como iniciativas clave las Líneas 3 y 4 del Metro de Lima y Callao, que en conjunto superan los US$10.000 millones en inversión. Estas obras buscan ampliar la cobertura del transporte urbano y mejorar la movilidad en la capital, beneficiando a millones de usuarios diariamente.

Tren Lima-Ica buscará beneficiar a más de 9 millones de personas. | Foto: Andina

Expansión del sistema ferroviario apunta a integrar regiones y dinamizar la economía

El desarrollo de estos proyectos ferroviarios tiene como finalidad mejorar la competitividad logística del país, reducir costos de transporte y facilitar la conexión entre corredores económicos estratégicos. En particular, se busca articular zonas productivas con puertos clave como Callao, Chancay y Marcona.

Actualmente, el sistema ferroviario peruano cuenta con cerca de 1.957 kilómetros de red, en su mayoría de uso público, y con proyectos concesionados en operación. Con la implementación del modelo APP 5.0 y un nuevo marco normativo, se apunta a consolidar una infraestructura moderna, con estándares internacionales y mayor eficiencia en la gestión de inversiones.

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