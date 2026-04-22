Dos presuntos ladrones fueron lanzados a un canal de regadío en Chiclayo tras ser sorprendidos robando en una chacra. Uno sobrevivió y denunció el hecho a la Policía. | La República | Emmanuel Moreno

Dos presuntos ladrones fueron lanzados a un canal de regadío en Chiclayo tras ser sorprendidos robando en una chacra. Uno sobrevivió y denunció el hecho a la Policía. | La República | Emmanuel Moreno

Dos presuntos ladrones fueron arrojados a un canal de regadío en el distrito de Tumán, en Chiclayo, luego de ser descubiertos robando en una chacra.

El hecho terminó en tragedia: uno de ellos logró sobrevivir y denunciar el caso ante la Policía Nacional, mientras que su cómplice fue encontrado muerto horas después.

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¿Qué ocurrió en Chiclayo?

De acuerdo con la denuncia policial, Jonathan Abad Quintana (36) se encontraba el lunes 20 de abril en un bar de Tumán junto a un sujeto conocido como 'Batería'. Según su testimonio, este último le propuso dirigirse a una chacra en el sector rural San Tumán para sustraer sacos de urea.

Ambos se trasladaron en mototaxi hasta el lugar; sin embargo, fueron sorprendidos por pobladores cuando intentaban ingresar al predio. Los moradores los interceptaron, los maniataron de pies y manos, les vendaron los ojos y los golpearon.

El denunciante relató que permanecieron retenidos por varias horas, hasta aproximadamente las 10 p. m., cuando fueron arrojados a un canal de regadío. Abad Quintana logró liberarse y salir con vida, pero su acompañante no corrió la misma suerte. Tras escapar, acudió a la Comisaría de Tumán para denunciar un presunto intento de homicidio, lo que dio inicio a las investigaciones.

Hallan cuerpo en Ferreñafe

La mañana de este miércoles 22 de abril, luego de intensas labores de búsqueda, fue encontrado el cadáver de Bernardino Flores Irene (47), alias 'Batería'. El cuerpo apareció en la acequia La Alameda, en la ciudad de Ferreñafe, a varios kilómetros del lugar donde fue visto por última vez.

Hasta la zona llegaron agentes policiales, peritos de Criminalística y representantes del Ministerio Público para realizar el levantamiento del cuerpo y las diligencias correspondientes.

Investigación en curso

El jefe de la Región Policial Lambayeque, general PNP Luis Bolaños Melgarejo, informó que la Policía viene realizando las investigaciones para identificar a los responsables de la agresión.

Asimismo, indicó que el sobreviviente no ha logrado reconocer a sus captores, pese a que ya fue puesto frente al propietario de la chacra. También precisó que en la zona no existen cámaras de videovigilancia, lo que dificulta las pesquisas.

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