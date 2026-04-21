Brote de sarampión en Lima: confirman cuatro casos y uno estaría vinculado a contagio en Puno

El brote de sarampión en Perú se expande hacia Lima, con cuatro casos confirmados en San Isidro y Chorrillos, y una conexión directa al contagio en la región de Puno. | Minsa

El brote de sarampión en Perú se expande hacia Lima, con cuatro casos confirmados en San Isidro y Chorrillos, y una conexión directa al contagio en la región de Puno. | Minsa

El brote de sarampión en el país empieza a extenderse a la capital. El Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades del Ministerio de Salud del Perú (Minsa) confirmó cuatro casos en Lima, distribuidos en dos distritos de la capital, en medio de una situación más crítica en la región Puno.

De acuerdo con el organismo, dos de los contagios se registraron en San Isidro y otros dos en Chorrillos. Los casos corresponden a dos mujeres de entre 10 y 29 años y dos hombres de entre 40 y 59 años.

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Investigan origen del brote

Uno de los contagios en la ciudad estaría directamente vinculado al brote en Puno. Se trata de una estudiante de 20 años que viajó a dicha región durante los carnavales y contrajo la enfermedad en Juliaca. Tras su retorno a Lima, el pasado 21 de marzo, habría transmitido el virus a una familiar de 19 años, lo que evidencia la capacidad de propagación del sarampión entre contactos cercanos.

En Puno, la situación es más alarmante. Las autoridades sanitarias han confirmado 42 casos de sarampión y reportan 68 sospechosos, además de haber identificado al menos 619 contactos, lo que refleja una cadena activa de transmisión con riesgo de expansión a otras regiones del país.

Las provincias más afectadas en esta región son Sandia, con casos en San Pedro de Putina Punco y San Juan del Oro; San Román, especialmente en Juliaca y San Miguel; y Carabaya, con un caso en Macusani.

El análisis por edades revela que 24 de los casos confirmados en Puno corresponden a menores de entre 0 y 11 años, mientras que el resto se concentra en personas de 12 a 59 años. Solo uno de los infectados contaba con antecedente de vacunación contra el sarampión.

Distritos de Lima en mayor riesgo

En Lima, la Dirección de Redes Integradas de Salud (Diris) Lima Este advirtió sobre escenarios de alto riesgo de brotes en distritos como El Agustino, Ate, Santa Anita y Cieneguilla. Esto se debe a la baja cobertura de la segunda dosis de la vacuna contra el sarampión, que no supera el 50% en estas zonas, muy por debajo del 95% recomendado para evitar la propagación del virus.

Frente al incremento de casos, el Ministerio de Salud del Perú anunció el envío de 340 mil dosis de vacunas contra el sarampión a Puno como parte de una campaña de respuesta rápida. Hasta el momento, más de 18 mil personas ya han sido inmunizadas en la región.

Las autoridades exhortaron a la población a completar el esquema de vacunación, especialmente en niños, para evitar que el brote continúe expandiéndose en el país. Sin embargo, expertos afirman que el Estado debería haber garantizado la cobertura antes de que lleguen los casos, no después.

Bajas tasas de vacunación

Especialistas en salud pública coinciden en que el brote actual no es un hecho aislado, sino el resultado de problemas acumulados en el sistema sanitario. Para el exministro de Salud Víctor Zamora, el principal factor detrás del rebrote es la baja cobertura de vacunación, especialmente en la segunda dosis.

“El Perú no ha logrado alcanzar el 95% de cobertura. En 2025 apenas se llegó entre 82% y 85% en la segunda dosis, lo que deja a una gran cantidad de población sin protección”, advirtió. En contraste, la primera dosis bordea el 90%, lo que evidencia una brecha crítica en el esquema completo de inmunización.

Zamora también cuestionó que la actual respuesta sanitaria llegue tarde. A su juicio, el despliegue de brigadas de vacunación ante el brote responde a una medida reactiva. “Esto debió haberse reforzado desde el año pasado. Tenemos un problema serio con la cobertura de vacunas en general”, señaló.

El exministro alertó además sobre un contexto más amplio de debilitamiento del sistema de salud. Indicó que, tras la pandemia, se ha incrementado el escepticismo hacia las vacunas, mientras que el programa nacional de inmunizaciones ha perdido capacidad operativa, financiamiento y conducción técnica.

A ello sumó críticas directas a las autoridades actuales, a quienes acusó de “indolencia” frente a enfermedades inmunoprevenibles como la tos ferina, que ya afecta a gran parte del país. También cuestionó la falta de información clara sobre la situación del sarampión y la ausencia de un plan nacional específico para enfrentar el brote.

“El sarampión es el virus más contagioso que existe. No basta con vacunar: se necesita un plan nacional con presupuesto, preparación hospitalaria y capacidad de respuesta, especialmente en cuidados intensivos pediátricos”, remarcó.

Por su parte, el médico epidemiólogo Omar Neyra explicó que los casos detectados en Lima corresponden a contagios importados, lo que confirma que el virus ya se está desplazando entre regiones.

“Si llegó a Lima, es probable que también haya llegado a otras regiones. Se necesita reforzar la vigilancia epidemiológica de inmediato para evitar un brote mayor”, advirtió. Neyra coincidió en que la baja cobertura de vacunación es el principal riesgo. “La inmunización contra el sarampión requiere dos dosis. Al no completarse, las probabilidades de un brote importante están latentes”, explicó.

En esa línea, recomendó aplicar cercos epidemiológicos en las zonas con casos confirmados y acelerar la vacunación, especialmente en población infantil no inmunizada. “Eso será clave para evitar una expansión en las próximas semanas”, puntualizó. Ambos especialistas coinciden en que, sin una respuesta integral y oportuna, el país enfrenta un escenario de alto riesgo de expansión del sarampión.

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