Emape: implementarán un plan de desvío vehicular desde el 24 de abril en las avenidas Tomás Valle y Universitaria, debido a la construcción de un paso a desnivel. | Foto: MML/Google Maps

Emape: implementarán un plan de desvío vehicular desde el 24 de abril en las avenidas Tomás Valle y Universitaria, debido a la construcción de un paso a desnivel. | Foto: MML/Google Maps

La Municipalidad de Lima, a través de Emape, informó que desde el viernes 24 de abril se aplicará un plan de desvío vehicular en la intersección de las avenidas Tomás Valle y Universitaria, como parte de la construcción de un paso a desnivel vinculado a la Vía Expresa Norte. La medida busca garantizar la continuidad del tránsito durante el desarrollo de las obras.

El cierre será parcial y afectará principalmente la berma central de la avenida Tomás Valle, donde se ejecutará un viaducto, además de un carril cercano a esta zona. Ante ello, se han dispuesto rutas alternas y señalización para ordenar la circulación vehicular y peatonal en el área intervenida.

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ANDINA/Difusión

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Desvíos y rutas alternas en Tomás Valle y Universitaria

El plan establece que en la avenida Tomás Valle el tránsito será redirigido a través de dos carriles habilitados tras la adecuación del separador central de la avenida Universitaria, específicamente en el inicio de las rampas del futuro paso a desnivel. En tanto, en la avenida Universitaria se mantendrán dos carriles operativos para asegurar la circulación.

Además, se implementará señalización en la zona y se activarán alertas en aplicaciones de navegación como Waze, lo que permitirá a los conductores conocer en tiempo real los cierres y rutas alternas antes de desplazarse.

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Avance de obras en la Vía Expresa Norte

La intervención forma parte del proyecto de ampliación del servicio de movilidad urbana en la avenida Universitaria, que se ejecuta en los distritos de Comas, Los Olivos y San Martín de Porres. Actualmente, la obra se encuentra en su primera etapa.

Los trabajos incluyen la pavimentación de vías exclusivas para el transporte público, así como mejoras en veredas, calzadas y ciclovías en distintos tramos, con intervenciones que se desarrollan entre el óvalo José Granda y la avenida Angélica Gamarra.

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