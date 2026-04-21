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Perrito callejero enfermo conmueve al llegar solo a veterinaria de San Juan de Lurigancho para pedir ayuda

Mientras que 'Negrito' recibe tratamiento para estabilizar su salud, la veterinaria espera que pronto sea adoptado por una familia que le brinde amor y cuidado.

'Negrito' recibe tratamiento por enfermedad parasitaria transmitida por garrapatas
'Negrito' recibe tratamiento por enfermedad parasitaria transmitida por garrapatas | Panamericana

Un perrito callejero llamado 'Negrito' conmovió a miles de usuarios en redes sociales luego de que cámaras de seguridad de una veterinaria en San Juan de Lurigancho registraron el momento en que llegó solo hasta el establecimiento para buscar ayuda por una herida y su delicado estado de salud.

El hecho ocurrió en la veterinaria Vida Santa, lugar que el animal ya conocía desde que era muy pequeño, pues anteriormente recibió apoyo y cuidado por parte del personal. Esa confianza hizo que regresara cuando su estado empeoró.

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Regresó al lugar donde ya lo habían ayudado

Según explicó el médico veterinario Johnson Man, 'Negrito' solía visitar con frecuencia el local, especialmente durante las tardes y noches, debido al vínculo que había formado con quienes trabajaban allí.

“Venía a la veterinaria muy seguido, como a las 6 y 7 de la noche todos los días”, contó el especialista a Panamericana. Sin embargo, hace unos días apareció visiblemente afectado y presentaba epistaxis, una hemorragia nasal que alertó de inmediato al equipo veterinario.

“Eso es a causa de su enfermedad”, indicó el médico. Desde ese momento, decidieron mantenerlo en observación dentro del establecimiento e iniciar su tratamiento para estabilizar su salud.

'Negrito' recibe tratamiento por enfermedad parasitaria en veterinaria

Esperanzas de adopción para perrito callejero atendido en San Juan de Lurigancho

Recibe tratamiento y esperan que pronto sea adoptado

Tras los exámenes correspondientes, los especialistas determinaron que 'Negrito' presenta trombocitopenia, una condición que provoca una disminución considerable de plaquetas en la sangre.

“Eso quiere decir que tiene sus plaquetas muy bajas a causa de la erliquiosis, una enfermedad parasitaria transmitida por la picadura de garrapatas”, detalló el veterinario, quien señaló que probablemente contrajo la enfermedad mientras vivía en la calle.

Como parte de su recuperación, se le aplicó una pipeta antiparasitaria y actualmente recibe protectores hepáticos, vitaminas y medicación antipulgas durante un periodo estimado de 15 a 20 días. Además, sigue una dieta especial basada en hígado y verduras para recuperar peso, fortalecer su organismo y mejorar su estado anímico.

Mientras continúa bajo cuidado médico, en la veterinaria esperan que pronto encuentre una familia. “Es un angelito de los muchos que hay en la calle. Yo sé que lo van a adoptar pronto”, señalaron, y precisaron que la persona interesada deberá pasar por una evaluación que garantice amor, atención y un hogar adecuado.

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