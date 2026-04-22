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Marcha por el medio pasaje HOY EN VIVO: últimas noticias, situación en las regiones, respuesta del gobierno sobre las peticiones de la comunidad universitaria y más

Entre las demandas se destaca el cumplimiento del medio pasaje y cuestionamientos a las tarifas, el aumento del combustible y recortes presupuestales en universidades públicas.

Los organizadores destacan que la movilización no es contra transportistas, sino una crítica a la falta de fiscalización y al contexto de problemas en el sector transporte.
Los organizadores destacan que la movilización no es contra transportistas, sino una crítica a la falta de fiscalización y al contexto de problemas en el sector transporte. | Foto: Ruth Luque/Tribuna del Pueblo/Composición LR

Estudiantes universitarios, escolares y ciudadanos en general fueron convocados a una movilización nacional este 22 de abril en distintas regiones del país, con el objetivo de exigir el respeto al medio pasaje y denunciar problemáticas vinculadas al acceso a la educación pública y el incremento del costo de vida. La convocatoria fue difundida por la Coordinadora de Universidades de Lima y Callao a través de sus redes sociales, donde se detallaron los principales puntos de la protesta.

Entre las demandas centrales se encuentra el cumplimiento del medio pasaje, establecido por ley como el 50% del pasaje adulto, así como cuestionamientos al alza de tarifas, el encarecimiento del combustible y recortes presupuestales a universidades públicas.

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