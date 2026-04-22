Elecciones 2026: ausentismo no perjudicó la votación de Rafael López Aliaga

Rafael López Aliaga insiste en que habría sumado más votos si el ausentismo hubiera sido menor el 12 de abril. Foto: MML

Rafael López Aliaga insiste en que habría sumado más votos si el ausentismo hubiera sido menor el 12 de abril. Foto: MML

Uno de los argumentos que usa Rafael López Aliaga para exigir al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) convocar a elecciones complementarias es que la demora en la apertura de mesas provocó ausentismo que, según él, son votos que hubieran ido a favor de su candidatura.

"El porcentaje de ausentismo (en estas elecciones) ha sido altísimo y para mí ha sido plan", declaró el candidato ante la prensa.

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Para reforzar su punto, López Aliaga comparó el ausentismo que hubo en la primera vuelta del 2016, obviando el proceso de 2021 donde el ausentismo fue mayor por la pandemia de Covid-19.

Señaló que ese año fue de alrededor de 13% y que en este proceso electoral llegó más del 20%, lo cual representa a su entender unos 700 mil votos, de los cuales alrededor del 30% (unos 200 mil) hubieran favorecido a su agrupación política.

La demora en la entrega del material en Lima no habría alterado el 2° y 3° puesto

El analista político Matías Faure realizó un estimado de los votos entre López Aliaga y Roberto Sánchez y cuáles hubieran sido los resultados con un menor ausentismo.

Sobre el primer aspecto, Faure estima que la diferencia entre Sánchez y López Aliaga al 100% de actas sería de 23,200 votos. Para este calculo, se guio del comportamiento electoral del distrito, tanto a nivel nacional como internacional.

En el plano nacional, obtuvo la data de las actas observadas descargando sus PDFs y extrayendo los votos de los candidatos de Juntos por el Perú y Renovación Popular. Con ello, imputó los valores “acorde al comportamiento electoral” a las actas sin PDF para obtener la estimación.

En el plano internacional, se basó en el supuesto básico de que “todas las actas sin contabilizar se comportan igual que el promedio de las actas en el exterior ya contabilizadas”.

Uniendo ambos resultados, Faure estima que el margen final de votos al 100% de actas contabilizadas será a favor de Sánchez por 23,200 votos por encima de López Aliaga.

En ese sentido, considera que “la demora de la ONPE en la entrega de materiales en Lima no cambia el orden del 2.º y 3.º puesto”.

Considerando solo los 9 distritos afectados por la demora en la entrega de material electoral que reportó la ONPE, RLA habría perdido una ventaja de 7,462 votos. A nivel de toda Lima, esta cifra se incrementa a 12,070 votos.

Faure suma otro escenario hipotético y toma el 20% de mesas en Lima (13% reportado más 7% de demoras ocurridas antes de las 2 p. m.). Bajo estos supuestos, RLA habría perdido 9,817 votos.

Por lo tanto, concluye, que ninguna de estas cifras se acerca a los 23,200 votos que estima obtendrá Sánchez de ventaje.

Siendo así, sostiene, “no resulta creíble que las demoras de la ONPE hayan alterado el orden del 2.º y 3.º puesto expresado por los votantes”.

El analista resalta que “se requiere un análisis final con el 100% de actas, información completa sobre las horas de instalación y la lista de locales afectados para una respuesta definitiva”. Sin embargo, según sus hipótesis, “está claro que para sostener que el pase de RLA a segunda vuelta fue alterado se necesitarían supuestos considerablemente más extremos”.

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Jorge Jáuregui sobre narrativa de López Aliaga: “Es absurdo”

Sin embargo, para el abogado experto en derecho electoral Jorge Jáuregui, suponer ello es “absurdo”, pues no todos los votos van a ir directamente a favor de López Aliaga.

Por el contrario, considera que este año hubo mejoras en la participación ciudadana, accesos a los centros de votación y en instalación de mesas.

En ese sentido, consideró que el ausentismo no significa necesariamente que López Aliaga haya perdido votos, tal como viene señalando el candidato. “Por ejemplo, en las 13 mesas que él reclamaba no ha ganado”, explicó.

Para ello, recordó que Lourdes Flores en la elección del 2006, reclamó que en Ica no había obtenido ningún voto y que ellos era “imposible”. “El Jurado Electoral Especial le dijo que hay lugares donde existen bastiones electorales y le mostraron las actas que demostraban que no hubo ninguna alteración”, anotó.

Remarcó que el “trampismo” o “fraudismo” es un “mecanismo cuyo objetivo es incorporar tantas mentiras al sistema para que las personas pierdan la fe en el sistema democrático”, mencionó.

José Tello: “Ausentismo no implica fraude electoral”

Por el contrario, José Tello, director del Instituto Aklla, considera que el ausentismo sí podría afectar los votos de todos los candidatos.

Aun así, resaltó que no existe un sustento legal para ir a una elección complementaria, pues para hacer eso primero se debe anular el proceso y no se reúnen los supuestos para ello.

“Si López Aliaga llega a asumir el cargo de senador hará recordar en cada momento al gobierno sobre las fallas de la ONPE. Esto está desbordado. (López Aliaga) ya no solo culpa a la izquierda sino a Fujimori y a las autoridades electorales”, anotó.

Consideró que las ausencias de este año “son razonables por aquellas personas que fueron a votar y, lamentablemente, se enfrentaron a muchas demoras o faltas del material electoral”.

López Aliaga usa el ausentismo para alimentar su narrativa del fraude

Mientras tanto, el candidato de Renovación Popular, ha incluido el tema de ausentismo como uno de sus argumentos de su narrativa de supuesto fraude electoral que viene denunciando.

Consideró que la ONPE vulneró el derecho constitucional al sufragio, “e hizo trizas el principio de equidad electoral”. “Impidió que se exprese la voluntad popular de manera masiva, impactando en los resultados”, indicó.

Agregó: “Si fraude electoral es la intervención en un proceso electoral mediante acciones para alterar la voluntad popular, se ha producido fraude electoral. De manera dolosa o culposa. Esto es factico. No es opinión. El daño está hecho. No solo impacta en la distorsión de la elección presidencial, donde cuatro candidatos están en un mínimo rango de dos puntos de diferencia para pasar al balotaje, sino que también incide en qué partidos logran bancada en el Congreso y quiénes son los elegidos para representarnos”.