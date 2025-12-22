HOYSuscripcion LR Focus

Así va el avance de la tuneladora Delia de la Línea 2 del Metro, que atravesará 13 distritos de Lima: obra estará lista en 2027

Este proyecto, que unirá 13 distritos desde Ate hasta el Callao en 45 minutos, muestra un 72% de avance y ya han sido culminadas 19 de las 27 estaciones previstas.

Así va el avance de la tuneladora Delia de la Línea 2 del Metro, que atravesará 13 distritos de Lima: obra estará lista en 2027
Así va el avance de la tuneladora Delia de la Línea 2 del Metro, que atravesará 13 distritos de Lima: obra estará lista en 2027 | Foto: composición LR/MTC

La construcción de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao, considerado el primer sistema completamente subterráneo en el Perú, continúa su marcha con la tuneladora Delia a través del subsuelo limeño. Esta gigantesca máquina, que opera a más de 25 metros bajo tierra, ha excavado el 72% de la obra y actualmente se encuentra en la que será la estación San Marcos, que ya cuenta con un 85.8% de avance en trabajos civiles y un 64% a nivel general.

El proyecto, que recorre 27 kilómetros de viaducto y unirá 13 distritos, desde Ate hasta el Callao, en apenas 45 minutos, registra hoy un 94% de avance civil, 75% en el aspecto arquitectónico y 70% urbanísticamente, según el exministro de transportes y comunicaciones, César Sandoval. Además, ya se han culminado 19 de las 27 estaciones previstas.

“Esta tuneladora llegará a Insurgentes en unos 15 meses, ya estaría todo el túnel completo de la Línea 2. (…). De Insurgentes hasta el Callao ya el túnel está hecho”, reveló una de las encargadas del proyecto para Panamericana.

Estación Central conectará la Línea 2 con el Metropolitano

Los túneles se mueven desde San Marcos con rumbo a las estaciones Benavides e Insurgentes, mientras la mayoría de paraderos de la Línea 2 son adaptados para su uso peatonal y posterior estreno al público, con pendientes a más del 50% de construcción civil. Por otro lado, uno de los puntos más importantes es el que se ubicará en el parque Manco Cápac, en La Victoria.

En esta sede, actualmente los ingenieros trabajan en la implementación del circuito eléctrico, acabados arquitectónicos, sistema de boletería y rieles para que quede listo para su uso urbano. En la parte baja de los huecos hechos por la tuneladora de casi 11 metros de diámetro se colocarán los rieles que dirijan el paso del camino de los trenes, y desde donde ya es posible la conectividad con la estación central, ubicada debajo de la avenida Garcilaso de la Vega.

Culminaron los trabajos en la avenida Garcilaso de la Vega. Foto: Panorama.

Culminaron los trabajos en la avenida Garcilaso de la Vega. Foto: Panorama.

Tras 11 meses de trabajo, esta vía recuperará los dos carriles que provocaban una desviación e incrementaban el tráfico en la zona. Además, en este lugar se viene completando la conexión del Metro con el Metropolitano. De momento, aún se encuentra pendiente la construcción de los túneles en cinco estaciones para estrenar la megaobra que facilitará la conexión de más de 1 millón 200.000 peruanos al día del este y oeste de la capital, que hoy toman alrededor de 2 horas para dirigirse de un punto a otro.

Mapa de las estaciones de la Línea 2 del Metro. Foto: Metro de Lima.

Mapa de las estaciones de la Línea 2 del Metro. Foto: Metro de Lima.

